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Экс-офицер Пентагона: Гибель на Украине американского военнослужащего не вызовет военного ответа США в отношении России

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Экс-офицер Пентагона: Гибель на Украине американского военнослужащего не вызовет военного ответа США в отношении России

Из «случайно» попавших в сеть секретных документов Пентагона в частности стало известно, что на Украине уже длительное время находятся группы войск специального назначения из стран НАТО, в том числе США. Эту информацию подтвердил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Правда, он утверждает, что американские военные специалисты занимаются контролем распределения западной военной помощи и в боевых действиях не участвуют.


Американский информационный канал Fox News задался вопросом, какой будет реакция Вашингтона, если действующий военнослужащий армии США «случайно» погибнет на Украине. Такое вполне возможно, к примеру, в случае очередного удара ВС РФ по военным объектам, в том числе в Киеве. За разъяснениями журналисты обратились к военному эксперту, бывшему офицеру разведывательного управления Пентагона Ребекке Коффлер.

По мнению эксперта, в случае гибели на Украине американского военнослужащего военного ответа от Вашингтона в отношении России, скорее всего, не последует.

Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине

— отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.

По ее словам, ни один президент США не стремится к развязыванию войны с обладающей ядерным оружием Россией, даже в случае очевидного факта гибели военнослужащего армии США в результате действий ВС РФ. Для начала такого противостояния потребовалось бы нечто более серьезное, считает эксперт. К примеру, целенаправленная атака российских военных, санкционированная руководством страны, и убийство сотен американцев.

Если все-таки на Украине погибнет американский солдат, то Вашингтон, скорее всего, в качестве ответной меры предпримет ассиметричные шаги. Это может быть увеличение кибератак, дополнительные более жесткие экономические и политические санкции и дипломатическая реакция, считает бывший сотрудник Пентагона.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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9 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:48
    0
    Ничего они не предпримут: буднично вручат похоронку его семье и всё.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:49
    0
    В США читатели поумнели, последнее время.Скрин комментариев по " утечке из пентагона". NYD
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:50
    0
    На войне ответки..
    Эти политики совсем сходят с ума , и людей хотят до дурдома довести.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 16:57
    0
    Тогда всё понятно почему наше МО не показывает погибших америкосов.....все они попали под раздачу случайно...всё правильно,нет "советников"-нет проблем...
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:10
    +1
    К примеру, целенаправленная атака российских военных, санкционированная руководством страны, и убийство сотен американцев.
    А что, наши военные атакуют без санкции руководства? И со скольки сотен убитых американцев начнётся противостояние?
  6. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:11
    +2
    Это может быть увеличение кибератак, ...

    Как-то совсем недавно пiндосы США (не запрещённая в РФ террористическая государство) убеждали весь Мир, что они не участвуют в кибератаках.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 17:17
    +1
    Сидел бы дома, в своей Америке, был бы жив, а так, доставил радость только руинским червям. И так будет со всеми жаждущими крови нашей.
  8. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 17:21
    0
    Это у меринских подстилок будет какая-то реакция на гибель меринского военного !!! Они же " исключительные " !!! А здесь , в смысле в укурине , они не более чем очередная цель для деоккупации Российских земель !!!
  9. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 17:30
    0
    "не вызовет военного ответа США в отношении России"... В смысле ??? Совсем уже что ли вы охренели?? То есть вы думаете что можете спокойно приезжать в любую страну мира , воевать против кого хотите , а вас нельзя убивать за это под страхом смертной казни чтр ли ? Да мы , все граждане РФ , клали просто на вас с прибором , говорю вам всем со всей ответственностью . Мы вас уничтожали , уничтожаем , и будем всегда уничтожать где бы вы не гадили моей России . Считаю это личным святым долгом , так что утритесь и пишите завещание . Ответ они там думали еще отвечать laughing себе засуньте его сами знаете куда