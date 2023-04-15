Экс-офицер Пентагона: Гибель на Украине американского военнослужащего не вызовет военного ответа США в отношении России

Из «случайно» попавших в сеть секретных документов Пентагона в частности стало известно, что на Украине уже длительное время находятся группы войск специального назначения из стран НАТО, в том числе США. Эту информацию подтвердил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Правда, он утверждает, что американские военные специалисты занимаются контролем распределения западной военной помощи и в боевых действиях не участвуют.
Американский информационный канал Fox News задался вопросом, какой будет реакция Вашингтона, если действующий военнослужащий армии США «случайно» погибнет на Украине. Такое вполне возможно, к примеру, в случае очередного удара ВС РФ по военным объектам, в том числе в Киеве. За разъяснениями журналисты обратились к военному эксперту, бывшему офицеру разведывательного управления Пентагона Ребекке Коффлер.
По мнению эксперта, в случае гибели на Украине американского военнослужащего военного ответа от Вашингтона в отношении России, скорее всего, не последует.
Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине
— отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.
По ее словам, ни один президент США не стремится к развязыванию войны с обладающей ядерным оружием Россией, даже в случае очевидного факта гибели военнослужащего армии США в результате действий ВС РФ. Для начала такого противостояния потребовалось бы нечто более серьезное, считает эксперт. К примеру, целенаправленная атака российских военных, санкционированная руководством страны, и убийство сотен американцев.
Если все-таки на Украине погибнет американский солдат, то Вашингтон, скорее всего, в качестве ответной меры предпримет ассиметричные шаги. Это может быть увеличение кибератак, дополнительные более жесткие экономические и политические санкции и дипломатическая реакция, считает бывший сотрудник Пентагона.