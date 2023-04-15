Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ немедленного контрнаступления на Донецком участке фронта с ударом в направлении Соледара

Судя по всему, в политическом руководстве Украины сложилась ситуация, близкая к пониманию цейтнота. Ну или, по крайней мере, таковой она вскоре может стать в связи с тем, что НАТО ждёт от Зеленского успехов на фронте к началу Вильнюсского саммита (состоится 11-13 июля).
Еще накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил публично, что в силу ряда причин неоднократно перенесенные сроки контрнаступления ВСУ вновь отодвигаются. Теперь уже на лето. Но такое положение дел совсем не устраивает Вашингтонских руководителей Киева, которым позарез необходимы хорошие новости с украинского фронта.
И вот, находясь с визитом в столице США, Шмыгаль уже объявляет во время пресс-конференции после встречи с главой пентагона Ллойдом Остином, что контрнаступление украинских войск начнется «в ближайшее время». Лишнее свидетельство того, что Вашингтон явно не устроили попытки властей Украины продвинуть идею о смещении сроков контрнаступления.
Следом директиву заокеанских хозяев начинают исполнять и на Банковой. Сообщается, что украинский президент срочно собрал заседание Ставки главнокомандующего. На нем присутствовали представители Генштаба ВСУ, глава СБУ Василий Малюк и начальник ГУР Кирилл Буданов. Главная повестка совещания — немедленное наступление на Южном и Донецком участках фронта.
Зеленский потребовал от командующего Бахмутской группировкой ВСУ Александра Сырского контратаковать Бахмут (Артемовск) и нанести удар в направлении Соледара, невзирая на погодные условия.
Президент Украины сообщил, что не может допустить сдачи Бахмута, так как обещал администрации Байдена, что город будет удержан любой ценой. Вашингтон очень недоволен негативными новостями, которыми изобилует и западная пресса, о скорой полной сдаче Артемовска бойцам ЧВК «Вагнер».