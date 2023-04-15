Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что Украину не пугают российские ракеты Х-50

Новейшие российские ракеты Х-50, массовое производство которых уже в ближайшие месяцы будет налажено в РФ, якобы не пугают Украину. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.В эфире единого телемарафона, транслируемого всеми украинскими телеканалами, Игнат назвал Х-50 "обычными крылатыми ракетами", которые якобы давно научилась сбивать украинская ПВО.Спикер Воздушных сил украинской армии также добавил, что по своим тактико-техническим характеристикам Х-50 абсолютно не отличаются от других крылатых ракет, применяемым российской армией по объектам на Украине, таких как "Калибр", Х-101 и Х-555. Игнат высказал предположение, что Х-50 запускается в массовое производство исключительно по причине ее низкой стоимости, ничем не отличаясь от обычных крылатых ракет.Ранее в украинском Генштабе заявили о планах российского руководства увеличить производство ракет Х-50, чтобы активизировать нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины.По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинское военное командование располагает данными, согласно которым в июне этого года в России планируется запустить серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 для того, чтобы уже осенью иметь возможность активизировать массированные ракетные удары по Украине.Представитель украинского Генштаба также заявил, что, по данным командования ВСУ, за время с начала спецоперации российская армия якобы нанесла около 8 тысяч ракетных ударов, при этом израсходовав около половины имевшегося запаса ракет класса "земля-земля".