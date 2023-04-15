Военное обозрение
Войти Регистрация

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что Украину не пугают российские ракеты Х-50

19
Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что Украину не пугают российские ракеты Х-50

Новейшие российские ракеты Х-50, массовое производство которых уже в ближайшие месяцы будет налажено в РФ, якобы не пугают Украину. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


В эфире единого телемарафона, транслируемого всеми украинскими телеканалами, Игнат назвал Х-50 "обычными крылатыми ракетами", которые якобы давно научилась сбивать украинская ПВО.

Спикер Воздушных сил украинской армии также добавил, что по своим тактико-техническим характеристикам Х-50 абсолютно не отличаются от других крылатых ракет, применяемым российской армией по объектам на Украине, таких как "Калибр", Х-101 и Х-555. Игнат высказал предположение, что Х-50 запускается в массовое производство исключительно по причине ее низкой стоимости, ничем не отличаясь от обычных крылатых ракет.

Ранее в украинском Генштабе заявили о планах российского руководства увеличить производство ракет Х-50, чтобы активизировать нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинское военное командование располагает данными, согласно которым в июне этого года в России планируется запустить серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50 для того, чтобы уже осенью иметь возможность активизировать массированные ракетные удары по Украине.

Представитель украинского Генштаба также заявил, что, по данным командования ВСУ, за время с начала спецоперации российская армия якобы нанесла около 8 тысяч ракетных ударов, при этом израсходовав около половины имевшегося запаса ракет класса "земля-земля".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mil.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:58
    -2
    А что, Х-50 действительно новейшая? Ей, кажись уже лет 6-7...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:02
      0
      Главное будет дешевле и за счёт цены выиграем количеством! Пущай сбивают 130%
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:08
        +1
        Страна непуганных идиотов,однако.Это все что надо знать о этих бесстрашных
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:04
      0
      Примерно столько лет назад её начали разрабатывать если не больше.Или вы думаете так легко это сделать?Погуглите сколько лет американцы создавали свою КРВБ JASSM-ER/XR ,а она по сути аналог КРВБ Х-50(она же Х-СД).


      Статические и наземные испытания ракеты проведены в 2016 г. Завершение летных испытаний ракеты ожидается в 2018-2020 годах.
      По западным данным серийное производство ракеты планируется развернуть в рамках Государственной программы вооружений 2018-2027 г.г.

      https://dfnc.ru/predpriyatiya/tupolev-pao/h-50-h-sd/

      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:09
        +1
        Я разве сказал "легко", не передёргивайте, пожалуйста. Просто мне кажется, что вполне достаточно было бы определения, например, "новая".
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 19:24
          +1
          Новая или нет, главное выполняет поставленные задачи, дешевле и их больше это то, что сейчас необходимо. Большее из количество - меньше ребят потеряем. Идиот пуганный он или нет не важно.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 19:30
            0
            Как она может быть старой если только недавно она обрела оперативную боевую готовность и готова по слухам к опытно-боевому дежурству после испытаний и только только готовится её серийный выпуск?
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:01
    +2
    Молодец какой, не боится он крылатой ракеты. И правильно, что ее бояться, бояться нужно количества этих самых обычных дешевых крылатых ракет, которые будут летать стаями и добивать энергетику 404 накануне холодов.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:06
      +1
      А чё бояться,если у Украины надёжная ПВО состоящая из ТЭЦ,складов боеприпасов, пром.зон, которая успешно сбивает КР.
    2. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 19:10
      +1
      Вот именно! Одно дело какие-то редкие дорогие ракеты, пусть и более мощные, другое - идеальные по дальности и стоимости массовые высокоточные ракеты, не забываем про увеличение использования планирующих фабов, которые в последнее время модернизируют и слова игната выглядят как самоуспокоение. Теперь авиация будет оказывать гораздо больше влияния на фронт, как в Сирии
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:23
        +2
        Ещё один важный урок вынесенный из СВО.Высокоточного оружия должно быть много ,но оно не должно быть дорогим,а быть относительно дешёвым, как те же Ланцеты,Герани,ФАБ-1500/ОДАБ-1500 с УМПК, УАС (Краснополь, Китолов, Грань), ударные беспилотники с Х-БПЛА,КАБ-50,УПАБ-50,Х-50(не путать с КР Х-50).Не вариант воевать только одними дорогими Калибрами, Искандерами,Х-101.Так никаких ракет не напасёшься.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:05
    +1
    Американская бацилы заразные сами придумали и сами теперь побеждают.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:07
    +1
    надо РФ уничтожать все и вся в украине от элит до глав и полит силы ! это мое личное мнение ! возможно не прав !!!!!!
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:09
      +1
      украине даже ядерное оружие не страшно, снабжение то внешнее.
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:28
    +2
    Ракета х50 предназначается для Ту-22м3 в бомболюке помещается до 6 таких ракет, а также для су-34. Скорость ракеты не впечатляющая 950 км в час, ее возможно сбить.
    Двигатель разработка 1970 года
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ТРДД-50
    Возможно поэтому Украина уверена что они их смогут сбивать, при условии что у них будет пво
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:33
      0
      Теоритически возможно сбить.Так как сбивать такие ракеты на практике не просто.
      Важной особенностью Х-СД является внутрикорпусная архитектура мотогондолы малоразмерного турбореактивного двигателя «Изделие 37−04»
      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/04/14/krylatye-rakety-h-50-i-bpla-inohodec-gotovyat-k-unichtozheniyu-nastupleniya-vsu
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: AlexWar
      Ракета х50 предназначается для Ту-22м3 в бомболюке помещается до 6 таких ракет, а также для су-34. Скорость ракеты не впечатляющая 950 км в час, ее возможно сбить.
      Двигатель разработка 1970 года
      https://ru.wikipedia.org/wiki/ТРДД-50
      Возможно поэтому Украина уверена что они их смогут сбивать, при условии что у них будет пво

      Х-50 имеет меньшие размеры по сравнению с Х-101 кроме того двигатель находится внутри ракеты, а не на выдвижной гондоле как на Х-101, то есть ЭПР значительно меньше. Если сравнить с Калибром, то опять же таки там цилиндрический корпус ракеты, а тут будет как у Х-101.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:30
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    А что, Х-50 действительно новейшая? Ей, кажись уже лет 6-7...

    Вы не учитываете, что между опытным образцом и серией, как раз и проходит лет 6-7...
  7. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:34
    0
    Нужна ракета с дальностью 1500 километров которую можно запускать с истребителей и фронтовых бомбардировщиков в том числе, Х-50 подходит под эти требования. Калибр можно запускать только с кораблей и подлодок, Х-101 только с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, да и дальность для Украины избыточная, 5500 километров не нужно.