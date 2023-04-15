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Во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины хочет сократить школьные предметы

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Во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины хочет сократить школьные предметы

Из-за насыщенной образовательной программы учащиеся украинских школ якобы получают на занятиях много ненужных знаний и находятся в состоянии сильного психологического напряжения. Поэтому во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины Оксен Лисовый хочет сократить школьные предметы, чтобы их не было так много, как сейчас.

Об этом Лисовый написал на странице в соцсети.

Он отметил, что старшеклассникам приходится изучать около двадцати предметов, что, по его мнению, слишком много. Их якобы невозможно качественно усвоить без гаджетов и специализированных программ.

Говоря о сокращении количества предметов, чиновник напоминает о принятом на Украине в 2017 году законе «Об образовании». Там есть положение о том, что с 2027 года учащиеся школ смогут выбирать профиль, с упором на который они станут получать образование. Примерно так построена школьная образовательная система в США. А начать обсуждение этого нововведения министр предлагает заранее.

Лисовый считает, что школьники будут довольны сокращением изучаемых предметов, ведь это существенно облегчит им учебу и жизнь.


Хотя украинскому министру пока далеко до Генриха Гиммлера, он движется примерно в том же направлении, что и этот высокопоставленный немецкий нацист. Тот предлагал отменить высшее образование для «неполноценных» народов на оккупированных территориях. А школьную программу он хотел ограничить четырьмя классами, чтобы детей научили считать до 500, писать свое имя, уважать немецких «господ» и беспрекословно повиноваться им. А уметь читать, утверждал фашист, им вовсе не обязательно.
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73 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 17:43
    +19
    Всячески поддерживаю начинание. Польским холопам образование ник чему. Только мешать будет.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:59
      +11
      Зпчем прислуге,чернорабочим, свинарям и проституткам,в чужих странах- умственное развитие"? Что они с этим " развитием" там делать будут? Полностью поддкрживаю!!!))
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:56
        +1
        Лисовый: ... Из-за насыщенной образовательной программы учащиеся украинских школ якобы получают на занятиях много ненужных знаний

        Ну конечно, насыщал то образовательные программы не ты.
        Со своим скудным умишком fool вы, лисовые, можете только отменять, запрещать, разрушать, грабить, скакать ...
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: Ясная
          Со своим скудным умишком вы, лисовые, можете только отменять, запрещать, разрушать, грабить, скакать ...

          Да просто получается что нынешние учителя, что родились и выросли после 91 года не способны дать качественное образование ! Да и врачи нынешние наверно одни "Пилюлькины".
  2. Альф
    Альф Сегодня, 17:45
    +5
    Примерно так построена школьная образовательная система в США.

    Массово выпускающая индивидов с квадратно-гнездовым мышлением, путающих Австрию с Австралией...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:02
      +12
      Приветствую Вас hi что возмущаться укронацистом?
      .....министру пока далеко до Генриха Гиммлера.....

      У нас вот Греф am высказывался о трудности или невозможности управления всесторонне бразованными людьми.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:06
        +4
        Цитата: Reptiloid
        Приветствую Вас

        Аналогично !
        Цитата: Reptiloid
        У нас вот Греф высказывался о трудности или невозможности управления всесторонне образованными людьми.

        "Это другое"...До выпуска стандартизированных носителей из наших школ еще далеко, но в этом вопросе власть шагает семимильными шагами...И, в общем-то, успехи уже видны...
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 18:14
          +6
          Греф имеет двойное гражданство, несколько лет назад, наверно 2 года, сделал Даню Милохина , имеющего средний род, 3 negative лицом Сбера. Сейчас это лицо сбежало в США request Ну прямо -таки символично.
          1. Альф
            Альф Сегодня, 18:17
            +5
            Цитата: Reptiloid
            Сейчас это лицо сбежало в США

            И жалуется оттуда на безденежье...Там таких "неопределенных" до ... и больше, очень велика конкуренция.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 18:38
              +2
              Цитата: Альф
              .....Там таких "неопределенных" до ... и больше, очень велика конкуренция.

              Да хотя бы все подобные туда отправились, что бы их не видно-не слышно было
          2. Аркадич
            Аркадич Сегодня, 18:18
            -6
            Лицо Грефа сбежало в США? Откуда такая инфа? Вы билет ему покупали или чемодан несли?
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 18:34
              +2
              Цитата: Аркадич
              Лицо Грефа сбежало в США? Откуда такая инфа? Вы билет ему покупали или чемодан несли?

              Я разве так писал? Читайте внимательней. Напишите в поисковике (любом) Даня Милохин --- и всё прочитаете или прослушаете lol
            2. Альф
              Альф Сегодня, 18:44
              +2
              Цитата: Аркадич
              Лицо Грефа сбежало в США? Откуда такая инфа?

            3. Сарбоз
              Сарбоз Сегодня, 19:25
              0
              Цитата: Аркадич
              Сбежало в США? Откуда такая инфа? Вы билет ему покупали или чемодан несли?

              Так оно и не скрывается. Само в своих тик-токах всё о себе пишет. Через Казахстан сбежало в США, оттуда в Дубай. Там на картах осталось 70 тыс. и ку-ку. Сейчас занимается проституцией.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 18:23
        +1
        Цитата: Reptiloid
        высказывался о трудности или невозможности управления всесторонне бразованными людьми.
        Ну да. "Если вы такие умные, почему строем не ходите?" еще когда было сказано...
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:15
      0
      Цитата: Альф
      Массово выпускающая индивидов с квадратно-гнездовым мышлением, путающих Австрию с Австралией...

      соглашусь, что как то позорно не отличать их, ну а если просто по жизни-как много Вам помогло знание о их местоположении? для ЛЮБОГО капиталистического общества- шибко умные не нужны, они должны быть хорошими специалистами, а не думать о глобальном.. думаете у нас среди молодежи- прям на порядок лучше ситуация?
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:23
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        думаете у нас среди молодежи- прям на порядок лучше ситуация?

        Так я сказал.
        До выпуска стандартизированных носителей из наших школ еще далеко, но в этом вопросе власть шагает семимильными шагами...И, в общем-то, успехи уже видны...
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:45
    -9
    Тут куча вопросов к учебному процессу вообще. В том числе в России.
    Почему каждый школьник должен знать устройство инфузории-туфельки, которую он никогда в жизни больше не увидит с вероятностью 99,99%,и не должен знать устройство современного автомобиля, который ему в жизни предстоит водить с вероятностью 99,99%.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 17:49
      -7
      Где вы собирались встретится с инфузорией туфелькой? Жертва ЕГЭ?
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 17:55
        +1
        Цитата: dnestr74
        Жертва ЕГЭ?

        Милай, там где вы учились, я преподавал.
        И вам в жизни частенько приходилось вспоминать про гликолиз этой инфузории. Наверное каждый день по три разА.
        1. NKT
          NKT Сегодня, 18:03
          +7
          Вы мне Шерлока Холмса напомнили

          Доктор Ватсон: Учение Коперника, по-вашему, хлам?!
          Шерлок Холмс: Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
          Доктор Ватсон: То есть… то есть… ка́к — допустим?!
          Шерлок Холмс: Земля вращается вокруг Солнца. Но мне в моём деле это не пригодится!
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 19:40
            0
            Вы уж извините, но я изучал в школе астрономию. И что? Из всего нашего образованного народа, 97-99% не смогли понять, что древние звездочёты кодировали исторические даты с помощью схемы расположения планет на фоне созвездий. И рисовали зодиаки и гороскопы для новорожденных по таблицам Птолемея, фиксируя дату их рождения. Так что курс астрономии точно в топку. Средневековые звездочеты были грамотнее тех, кто учил нас астрономии.
        2. dnestr74
          dnestr74 Сегодня, 18:05
          +5
          Эта инфузория очень полезный стартовый корм для личинок аквариумных рыб. а что вам даст знание устройства современного авто? На автомеханика тоже учились?
          1. Комментарий был удален.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:56
      +13
      Цитата: Neo-9947
      Почему каждый школьник должен знать устройство инфузории-туфельки, которую он никогда в жизни больше не увидит с вероятностью 99,99%

      Так школьник и атом не увидит с ещё большей вероятностью, да и в атомной промышленности вряд ли работать будет. Не будем рассказывать про устройство атомных ядер, дефект массы? Или, может, не будем рассказывать про квантово-волновой дуализм? Да и в прошлое школьникам не нужно отправляться - машин времени не изобрели ведь. Зачем история тогда?
      Чего-то Вы прошли по офигенно тонкому льду, господин, своим заявлением: я б на такое не решился.
      Цитата: Neo-9947
      устройство современного автомобиля, который ему в жизни предстоит водить с вероятностью 99,99%.

      По-моему, это тот случай, когда изучение возможно только на практике. Тем более, что каждый автомобиль устроен по-своему.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:25
        +3
        Извиняюсь. Корпускулярно-волновой дуализм.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 18:28
        +1
        Один из наших педагогов, выступая в сети говорил по этой школьной теме, что в изучении биологии самое важное, что ребёнок учится принципам систематики, переходя от простого к сложному. Дальнейшую его беседу повторить не могу(языками не владею wassat )..... но дальше там было про большой смысл, составленных при СССР школьных программ, которые , оказывается опирались на дореволюционное образование. hi
      3. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 18:37
        -3
        Цитата: Тарелка
        Или, может, не будем рассказывать про квантово-волновой дуализм?

        Давайте. Давайте вообще не будем об этом рассказывать. Для меня это набор букв. И ни разу никто в жизни у меня не поинтересовался: "А что Вы скажите про "квантово-волновой дуализм"", даже профессор на экзамене 100 лет назад.
        Ребенок спрашивает - зачем мне всё это?
        Вот Вы ответьте - зачем мне знать про этот дуализм?

        У нас школа не знания дает, а аттестат. А знания дают родители, улица, интернет.

        Тут я полностью согласен с М.П.Симонян, когда она рассказывала, что от детей требуют знать строение стихотворных строп по литературе, а вот что такое Великая отечественная война и кто в ней победил не рассказывают, и дети не знают таких ЭЛЕМЕНТАРНЫХ для нас вещей.
        Пора собирать профессоров с академиками и пусть думают, как реформировать учебный процесс. Чтоб не двойные интегралы будущие домохозяйки изучали, как отличить тухлое яйцо от свежего.
        1. dnestr74
          dnestr74 Сегодня, 18:42
          0
          Это прекрасно, но инфузорию туфельку, цитоз и прочий фотосинтез не смейте трогать, иначе человек вырастает , не понимая свое место в нашей Живой планете, а без самоидентификации до психушки в виде шведской девочки очень близко.
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:09
          +1
          Цитата: Neo-9947
          Ребенок спрашивает - зачем мне всё это?

          Как говорится, вся жизнь человека наполнена чем-то магическим, чудесным и непознанным, если он прогуливал физику в школе. Так вот это всё нужно хотя бы затем, чтоб жизнь не была наполнена чем-то магическим и чудесным, а только лишь непознанным. А конкретно корпускулярно-волновой дуализм на уровне школьной программы нужен, чтоб просто поломать голову: как это так - и частица, и волна? А потом получить простой и лаконичный ответ: "А вот так!" И ощутить после этого воочию ограниченность наших знаний.
          Про ВОВ в школе рассказывали, и даже как-то слишком много. Доходило до того, что давали на дом подготовку докладов о том или ином образце боевой техники РККА. А Первую мировую проскакали за 1 параграф...
          Цитата: Neo-9947
          Чтоб не двойные интегралы будущие домохозяйки изучали, как отличить тухлое яйцо от свежего.

          Двойные интегралы это уже университетская программа, а не школьная. И никому ещё ни двойные, ни тройные интегралы не помешали. Я бы, напротив, будущей домохозяйке впарил и интегралы, и язык программирования какой-нибудь, и матпакет, и ещё что-то из этого разряда, чтоб она этой самой домохозяйкой никогда в своей жизни не стала, а пошла в науку, конструирование, бизнес или ещё какое полезное дело.
        3. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 19:31
          0
          Вот полностью поддерживаю. У меня и к учебнику физики Мякишева, Буховцева есть вполне конкретные претензии. На мой взгляд, он непригоден для школы и его следует в корне переработать.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:11
      -1
      По одной заметке и по одному посту "министра" нам трудно объективно и глубоко судить об истином состоянии образования на Украине.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:17
        +1
        А по поведению и действиям миллионов украинцев?
        1. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 19:10
          0
          Цитата: Андрей Москвин
          А по поведению и действиям миллионов украинцев?

          А по происходящему в системе образования( воспитания) у нас?
          Не находите много общего?
          К сожалению, прихожу к выводу( буду благодарен, если Вы сможете убедить меня в обратном), что мы идем,- нас ведут, тем же путем, что и страны Прибалтики, ...далее по списку, - причем умело используя менталитет, настрой населения бывших Союзных Республик. И, такое впечатление, что некоторые из властьимущих этому сильно потворствуют: здесь, на "ВО", некоторые коллеги неоднократно писали о сложностях, скажем так,- "реализации программы переселения бывших соотечественников."
          Да. Азиатов все больше и больше. Вроде бы как я и не против! Бы! Если Бы они пытались Бы ассемилироваться.... Нееет. Это достаточно агрессивные, озлобленные люди. Не все, конечно. Но таких все больше.(((.
          ...Сейчас хваляться в СМИ, мол оформления паспорта РФ для граждан Украины занимает 15 минут... Согласитесь, - даже коренной житель России за такое время не в состоянии Поменять паспорт....
          Потом будем визжать:" Куда смотртт ФСБ?".
          И, еще раз: обращаюсь к коллегам( по сайту) предлагающим "снести к ядрене батоне трибадтов"...
          .../Боюсь, что благодаря политике нашего Государства, - вскоре, эта мера станет необходимой.../
          Кому в угоду?!
          Еще раз, извините,- еще раз вынужден повторить: Не все Русские люди могли, смогли выехать... Многие надеялись и на то, что Россия не бросит. Видимо, уже везде во всех Странах, континентах стоит разделять чаяния Народа и власти...Впрочем,- так исторически сложилось, задолго....
          Кстати, - в этом плане,-СССР вполне прогрессивная модель!
          Да - "что модель"?!! Космос, социалка, и, извините,- вера "в завтрашний день"!...
          ...Так вот. В Прибалтике это помнят, понимают. Не только заставшие Советский Союз... " ЗАПАДА" они насмотрелись с 93-го!. Ясен пень, - не все там аппологеты РФ... НО(имхо):в процентном отношении, в силе убежденности,- Люди Там(!) гораздо пророссийские, просоветские....
    4. Наган
      Наган Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: Neo-9947
      Почему каждый школьник должен знать устройство инфузории-туфельки, которую он никогда в жизни больше не увидит с вероятностью 99,99%,и не должен знать устройство современного автомобиля, который ему в жизни предстоит водить с вероятностью 99,99%

      Я инженер, и машину вожу с 1980х, а вот обслуживать ее сам не возьмусь. Со своей первой машиной ВАЗ-2103 я чего только не делал, не то что тормозные колодки, задние цилиндры сам менял. А с нынешними без специального инструмента, приборов, и заводской инструкции по производству тех или иных операций не возьмусь. Разница в конструкции бывает даже в пределах одного модельного года, а искусство определять какая именно запчасть нужна по VIN мне недоступно, нужна подписка на специальную программу, и недешевая, мастерские без такой подписки не живут, а частному лицу дешевле в мастерскую отдать.
      А на примере инфузории-туфельки объясняют, как устроены живые клетки. На этом вся биология построена, и человеческая физиология тоже.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:28
        0
        А вот и не так. Масса неисправностей и в современных автомобилях доступна для самостоятельного ремонта. Родственник продал Вольво, так как ни один сервис не определил, почему он не заводится в слякотную погоду. Кто бы мог подумать, что это датчик положения распредвала так ерундил! А для понимания устройства клеток достаточно луковой кожуры под микроскопом.
    5. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 18:48
      -1
      Нам на физике 9 класса вполне подробно про двигатель внутреннего сгорания объясняли, и покупая свой первый автомобиль, я ясно представлял механику этого аппарата.
    6. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:51
      +2
      Цитата: Neo-9947
      Тут куча вопросов к учебному процессу вообще. В том числе в России.
      Почему каждый школьник должен знать устройство инфузории-туфельки, которую он никогда в жизни больше не увидит с вероятностью 99,99%,и не должен знать устройство современного автомобиля, который ему в жизни предстоит водить с вероятностью 99,99%.

      Цитата: dnestr74
      Где вы собирались встретится с инфузорией туфелькой? Жертва ЕГЭ?

      Цитата: Neo-9947
      Цитата: dnestr74
      Жертва ЕГЭ?

      Милай, там где вы учились, я преподавал.
      И вам в жизни частенько приходилось вспоминать про гликолиз этой инфузории. Наверное каждый день по три разА.

      Коллеги не ссорьтесь no
      Школа должна давать базовый уровень знаний и всего по чуть-чуть, от мироздания до высших материй, а дальше есть профессиональное образование, где отшлифовывают биологов и технарей в зависимости от предпочтений обучающихся и потребностей государства. Должны быть и "инфузорщики" и "автомобилеанатомы".
      P.S.- А вообще, миллионы бездушных "железных коней" гоняя по лужам становятся причиной гибели и инвалидизации миллиардов ни в чём неповинных инфузорий туфелек, что ведёт к увеличению числа неполных туфельных семей и осиротению инфузоряток, которые будучи лишёнными родительской ласки вырастают с чёрствой душой и чувством глубокой ненависти ко всему человечеству, цинично устраивая акции аквапланирования на дорогах после дождей, приводящих к ДТП. Не всё так просто. laughing
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:22
        0
        А может, всё же пора, устранить безумие по изучению инфузории-туфельки и перейти к более или менее практическим знаниям?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:33
          0
          На мой взгляд, школа и не должна быть про практику. Она должна дать максимально широкое мировоззрение и при этом привить более или менее научную картину мира, защитив человека от конспирологических и лженаучных "теорий" и магического мышления.
    7. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:20
      0
      Совершенно с вами согласен. Например, в школе не изучаются особенности деревьев для озеленения. В итоге районная администрация распространяет саженцы тополя для высадки вдоль домов, которые затем вырастают до 15-ти метровой высоты и обрушиваются на жилые дома. Или не объясняют опасность высадки дубов, у которых развитая корневая система, способная повреждать канализацию. Или, не обращают внимания при проектировании автомобильных парковок на высадку кустарника и установку заборов близко к бордюрам. Как результат, перед фешенебельной гостиницей непригодная к использованию парковка. А в учебниках и хрестоматиях по физике упорно рисуют движение железнодорожного вагона под уклоном на поворотах, забывая, что давно пора научиться строить автомобильные дороги под наклоном на поворотах.
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:46
    +4
    Родители назвали парня Оксен? И что вы от него хотите? От осинки не родятся апельсинки. Тупые родители - тупой Оксен. Очевидно же.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:47
    +1
    ведь это существенно облегчит им учебу и жизнь.
    Забыл добавить - только на Украине!
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:48
    +9
    Я вот в школе учился в семидесятых.Десять классов,считаю,что школьное образование было самым лучшим.Сейчас одиннадцать лет,иностранный язык чуть ли не со второго класса.Зачем?Про украинские школы мне наплевать с высокой горки
    1. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 17:50
      +2
      инглиш со второго класса специально, чтобы всем за бугор свалить проще было наверное
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:59
        +3
        Цитата: blackbeard
        инглиш со второго класса специально, чтобы всем за бугор свалить

        А за бугром то они нужны разве что , только быть прислугой и туалетными работниками.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:04
        +3
        Или, может, потому, что иногда тупо не найдёшь русскоязычных материалов по какому-либо вопросу? Вон, занимаюсь иногда (на досуге) кое-какой библиотекой математических функций в рамках ЯП. Какой вопрос возникает - забиваю по-русски, но стабильно в поисковике на втором-третьем (а иногда и на первом) месте ссылка на англоязычный форум или англоязычную документацию. Или ПО какое-нибудь может не иметь русскоязычной локализации. С этим тоже сталкивался. Ну, и песни на английском есть хорошие, в конце концов.
        Жаль только, что в школе с преподаванием языка не очень. Не знаю, что конкретно не так и что надо поправить, но когда я спрашивал в классе у тех, кто хорошо его знал, откуда они, собственно, узнали его, все отвечали, что в игрушки не до конца локализованные катают, переписываются в чатах и мультики смотрят. Увы, я соответствующую культурную продукцию стал потреблять уже после школы. А то, глядишь, и оценки были бы получше по предмету.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:36
          0
          Цитата: Тарелка
          Ну, и песни на английском есть хорошие, в конце концов.

          С этими песнями мы в ад спустимся.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 19:17
            0
            Ну, и в чём проблема? Песня как песня, звучит неплохо, хотя смысла я, признаюсь, не догнал. Предлагаю вариант попроще. Там всем всё понятно будет. Да и направление примерно то же.
      3. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:30
        -2
        Цитата: blackbeard
        инглиш со второго класса

        Вооот, Давно у меня вопрос, а зачем вы инглиш учите, патриоты?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:50
          0
          Предлагаете скурить учебник ,и уйти на второй год? wassatТочнее Ваш вопрос в минобр,к тем самым "патриотам".Там они сидят и программы с учебниками пушут
        2. NKT
          NKT Сегодня, 19:05
          0
          Вооот, Давно у меня вопрос, а зачем вы инглиш учите, патриоты?

          Статьи и учебники читать ) хотя вопрос очень странный

          Отвечу вам цитатой персонажа Рыбакова - Дети Арбата.
          - Можно носить заграничный плащ и любить советскую родину, (с)
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:58
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Я вот в школе учился в семидесятых

      Я учился в шестидесятых и могу с точностью до 90% определить, в какое время учился тот или иной пользователь, и для кого такие понятия, как «морфология» и «синтаксис» чужды, как «пионер» и «комсомолец»...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:06
        +3
        Как это Вы по морфологии и синтаксису планируете определять, кто и когда обучался?

        P.S. Спрашивать у Вас, когда я обучался, не буду, поскольку уже писал на сайте, что я из поколения ЕГЭ. Но наблюдение со стороны приведу. Наша учительница русского языка, переписываясь с нами в интернете, агрессивно игнорировала точки в конце предложений, могла всё заставлять скобками-улыбками и писать с маленькой буквы. Не помню, как у неё с интернетным синтаксисом было. Некоторые одноклассники писали грамотнее, чем она. Тем не менее, она - седая бабушка, в грамотности которой не сомневался абсолютно никто. Ни капли. Потому что каждый урок мы видели, что она реально много понимает и знает. Так что осторожнее с выводами.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:50
    +6
    да - вывести все предметы из программы и оставить изучение Mein Kampf (литература запрещённая в России) am

    уkры УЖАСНЫЕ люди!!!
    Этой страны не должно быть!!!
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:55
    +2
    Зачем им какое то, умственное развитие? Для выполнения грязной работы,в ЕС умственное развитие,не требуется. Какая страна такое и развитие.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:56
    +5
    министр образования Украины Оксен Лисовый хочет сократить школьные предметы

    Смотря на фото можно сказать, что этот "министр образования", сам закончил начальную школу и курсы УНА/УНСО.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:05
      +1
      Цитата: carpenter
      Смотря на фото можно сказать, что этот "министр образования", сам закончил начальную школу и курсы УНА/УНСО.

      Дима, да там в Руине все министры все такие, посмотри на Кулебу, он не грамотнее Оксена Лисовый, да и клоун-нарик не далеко ушёл.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:59
    +3
    Когда хо.хол умнеет становится русским а этого хунте допускать нельзя нужен только тупой скот.
  11. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 17:59
    +4
    Генрих в восторге.Всё вернулось на круги своя, как в 1941 году, ещё бы столицу в Ровно перенести. Жалко Николая Ивановича Кузнецова не вернуть.
  12. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 17:59
    +5
    Главное сократить два предмета ,очень сильно мешающих развитию,МОВУ и ИСТОРИЮ УКРАИНЫ,особенно доисторический период
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:07
      +2
      Цитата: ГУМАНОИД
      Главное сократить два предмета ,очень сильно мешающих развитию,МОВУ и ИСТОРИЮ УКРАИНЫ,особенно доисторический период

      А если это убрать, то что станется от Руины ?
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:22
        +2
        А если это убрать, то что станется от Руины ?
        good good hi
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: tihonmarine
        А если это убрать, то что станется от Руины ?

        Трембиты и тризуб из просроченного сала)
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:06
    0
    Временщики упорно ищут на чем еще заработать.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:13
    +1
    Дебилизация Украины идёт полным ходом и Россия здесь ни причем.
  15. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 18:45
    0
    Так и у нас школьный предмет " Астрономия" отменяли и вроде-бы собирались
    восстановить . Нука с ходу , не лазая в Интернет , сколько световых лет до Сириуса А
    (двойная система звёзд) и сколько до Проксимы и Альфы Центавра?
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:47
    0
    Ну давайте посмотрим с другой стороны, нынешние дети Украины в скором времени станут нашими согражданами.... Значит эта обожравшаяся кокаина свинья хочет ударить по нашим согражданам?!
    Пусть валит в Польшу и там детишек учит.
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:55
    0
    laughing
    По заветам Шикельгрубера все... Что они там у него должны были знать? Кажись, считать до 20, уметь написать свое имя и знать ПДД, чтоб не бросаться под машины оккупационной администрации)
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 19:02
    0
    Во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины хочет сократить школьные предметы

    На всей планете умственное развитие детей есть одна из наивысших целей.
    Но 404 и здесь альтернативна? belay
    Жуть! Зачем нужно вообще такое государство?
    Пугать Россию и страдать населению?
    Так себе целеуказание. fellow lol
  19. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 19:12
    0
    Уже не первая попытка. Какое-то бандеровское мурло, уже предлагало оставить семь предметов. Все предметы - химия, физика, биология, астрономия, объединить в один "природоведение".
  20. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:18
    0
    Занимательная биография у этого министра-нациста. Думается это не последний его прорыв в образовании остатков 404, им срочно нужно пополнение воспитывать и в малышню нацизм закладывать. Зачем учить тех, кто до совершеннолетия не доживет или сразу после него сгинет.
  21. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:22
    0
    А что за 20 предметов, изучаемых старшеклассниками?
    Может там правда есть бесполезные? Какая-нибудь История Древнего Мира от основания Украины до первых упоминаний о Месопотамии.
    Сарказм, конечно. Но тем, кто ВУЗ закончил иногда не хватает знаний. А Министр образования предлагает школьников оградить от избытка информации. Уж предложил бы запретить использование мобильников с планшетами и прочими достижениями в учебных заведениях.

    Черт... Забыл, что новость про Министра образования Украины.
  22. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:33
    0
    Чего уж там: оставьте только Житее Древних Укров по Монти Пайтон...