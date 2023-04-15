Во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины хочет сократить школьные предметы

Из-за насыщенной образовательной программы учащиеся украинских школ якобы получают на занятиях много ненужных знаний и находятся в состоянии сильного психологического напряжения. Поэтому во избежание чрезмерного умственного развития детей министр образования Украины Оксен Лисовый хочет сократить школьные предметы, чтобы их не было так много, как сейчас.Об этом Лисовый написал на странице в соцсети.Он отметил, что старшеклассникам приходится изучать около двадцати предметов, что, по его мнению, слишком много. Их якобы невозможно качественно усвоить без гаджетов и специализированных программ.Говоря о сокращении количества предметов, чиновник напоминает о принятом на Украине в 2017 году законе «Об образовании». Там есть положение о том, что с 2027 года учащиеся школ смогут выбирать профиль, с упором на который они станут получать образование. Примерно так построена школьная образовательная система в США. А начать обсуждение этого нововведения министр предлагает заранее.Лисовый считает, что школьники будут довольны сокращением изучаемых предметов, ведь это существенно облегчит им учебу и жизнь.Хотя украинскому министру пока далеко до Генриха Гиммлера, он движется примерно в том же направлении, что и этот высокопоставленный немецкий нацист. Тот предлагал отменить высшее образование для «неполноценных» народов на оккупированных территориях. А школьную программу он хотел ограничить четырьмя классами, чтобы детей научили считать до 500, писать свое имя, уважать немецких «господ» и беспрекословно повиноваться им. А уметь читать, утверждал фашист, им вовсе не обязательно.