Президент Зеленский, выполняя волю Вашингтона, потребовал от Генштаба ВСУ немедленного контрнаступления на только в Артемовске (Бахмуте), но и в направлении Соледара. Такой сценарий накануне поддержал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он уверен, что обострение ситуации на фронте пойдет только на пользу российской армии, вне зависимости от результатов, достигнутых ВСУ.
Между тем, западные военные блогеры опубликовали интерактивную динамическую карту по ситуации в Бахмуте за последние несколько дней. По ней наглядно видно, как «музыканты» постепенно продвигаются от центра, с юга и севера города, выдавливая украинский гарнизон к западным окраинам и беря его в клещи.
У ВСУ пока остается не перерезанной дорога через Хромово на Часов Яр, по которой они могут как перебрасывать резервы в город, так и организовать отступление. Фланги за пределами Артемовска держат под контролем десантники ВС РФ, они же не дают украинскому командованию сконцентрировать значительные резервы в подконтрольной прифронтовой зоне, обрабатывая эти районы артиллерией и авиацией.
Вот уже и спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый пожаловался, что в Бахмуте идут «беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои». По его словам, ВС РФ за последние сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошло 17 боевых столкновений.
Украинские военные записывают ролики и размещают их в сети, где радостно рассказывают, что после двухдневных боев в Бахмуте сумели выбраться оттуда живыми. Обратно идти не собираются, видимо, еще не в курсе приказа Верховного главнокомандующего, что, мол, «любой ценой».
В Артемовске открыт очередной счет уничтожения западной техники. На этот раз впервые был подбит и сожжен британский гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan. Английская машина горит не хуже, чем болгарский бронетранспортер, переделанный из советского МТ-ЛБ, подбитый в паре с «британцем».
Военкор Александр Коц, побывав в Артемовске, публикует большой репортаж о происходящем в городе. Пишет, что «музыканты», освобождая кварталы, первым делом выводят гражданских. Их осталось немного, в основном пожилые люди, которые ждали прихода наших и категорически не хотят «на ту сторону». Один из бойцов ЧВК рассказывает, что на самом деле Бахмут серьезно к обороне не готовили, что бы ни говорили киевские пропагандисты. Украинские военные сами оборудуют огневые точки в многоэтажках, которые при отступлении стараются подорвать, дабы то же само не делали наши. На улицах много тел всушников, которые сослуживцы даже не пытались забрать с собой.
Не менее горячо и на другом участке Донецкого фронта, в районе Авдеевки. Сообщается, что противник, пытаясь сдержать наступление российских штурмовиков, бросил бронегруппу на прорыв в районе села Водяное к югу от города. Наши встретили танки и другие бронемашины ВСУ плотным артиллерийским огнем. В ходе боя уничтожено и повреждено несколько единиц вражеской техники, атака захлебнулась.
Город требует освобождения хотя бы потому, что именно из Авдеевки националисты продолжают обстреливать Донецк и другие населенные пункты ДНР. Вчера оттуда били по Ясиноватой, погибли четыре и ранены десять мирных жителей.
Продолжаются интенсивные боевые действия под Марьинкой, из которой ВСУ тоже бьют по мирным населенным пунктам Донецкой республики. Здесь российская армия все активнее использует БПЛА, оборудованные устройством сброса, с помощью которых можно прицельно и эффективно поражать как живую силу противника, находящуюся в окопах, так и технику.
На Луганском направлении российские войска атаковали со стороны Золотаревки на Белогоровку. После десятков неудачных попыток за последние месяцы, на этот раз они заставили ВСУ отступить и сумели продвинуться к населенному пункту.
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщает о новых ударах по объектам в Славянске и Краматорске, где украинское командование в последнее время активно концентрирует резервы. Подтверждают тяжелые бои в Бахмуте и в районе Марьинки. На Красно-Лиманском направлении наши наступают в районе села Диброва и пгт Белогоровка, это запад и восток окраин Серебрянского лесничества.