Авиация Вооруженных сил Судана провела атаку на штаб Сил быстрого реагирования (RSF) в Хартуме. Это означает, что суданские военные нанесли авиаудар по столице своей страны.
Об этом сообщает пресс-служба армии Судана.
Известно также, что военная авиация атаковала еще несколько баз RSF.
Суданские Военно-воздушные силы уничтожили лагеря Тайба и Соба
- сообщили военные.
Факт авиаудара подтверждает и телеканал Al-Arabia.
Также в армии Судана сообщили, что продолжают атаки на боевиков RSF, и призвали гражданских лиц не покидать дома.
Хотя спецназовцы утверждают, что ими был захвачен международный аэропорт Хартума и президентский дворец, представители армии это отрицают. Они утверждают, что боевики RSF бросают оружие, пытаясь затеряться среди мирных жителей.
Представители посольства России в Судане сообщают о боях, идущих в столице страны. В Хартуме противоборствующие стороны ведут боевые действия у президентского дворца, Генерального командования, центрального рынка, международного аэропорта и возле баз мятежных спецназовцев. Российские дипломаты призвали противников прекратить вооруженный конфликт, а мирное население – не выходить на улицу.
Посол Соединенных Штатов Джон Годфри и другие американские дипломаты прячутся в укрытии, о чем глава дипмиссии написал на своей странице в соцсети.
Силы быстрого реагирования Судана были основаны в 2013 году. Сначала они с армией были союзниками, организовав совместно госпереворот. Теперь разногласия между ними обострились и привели к открытому вооруженному конфликту, который вспыхнул сегодня.