Военное обозрение
Войти Регистрация

Суданские военные нанесли авиаудар по столице своей страны

5
Суданские военные нанесли авиаудар по столице своей страны

Авиация Вооруженных сил Судана провела атаку на штаб Сил быстрого реагирования (RSF) в Хартуме. Это означает, что суданские военные нанесли авиаудар по столице своей страны.

Об этом сообщает пресс-служба армии Судана.

Известно также, что военная авиация атаковала еще несколько баз RSF.

Суданские Военно-воздушные силы уничтожили лагеря Тайба и Соба

- сообщили военные.

Факт авиаудара подтверждает и телеканал Al-Arabia.

Также в армии Судана сообщили, что продолжают атаки на боевиков RSF, и призвали гражданских лиц не покидать дома.

Хотя спецназовцы утверждают, что ими был захвачен международный аэропорт Хартума и президентский дворец, представители армии это отрицают. Они утверждают, что боевики RSF бросают оружие, пытаясь затеряться среди мирных жителей.


Представители посольства России в Судане сообщают о боях, идущих в столице страны. В Хартуме противоборствующие стороны ведут боевые действия у президентского дворца, Генерального командования, центрального рынка, международного аэропорта и возле баз мятежных спецназовцев. Российские дипломаты призвали противников прекратить вооруженный конфликт, а мирное население – не выходить на улицу.

Посол Соединенных Штатов Джон Годфри и другие американские дипломаты прячутся в укрытии, о чем глава дипмиссии написал на своей странице в соцсети.

Силы быстрого реагирования Судана были основаны в 2013 году. Сначала они с армией были союзниками, организовав совместно госпереворот. Теперь разногласия между ними обострились и привели к открытому вооруженному конфликту, который вспыхнул сегодня.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. volodimer
    volodimer Сегодня, 19:43
    0
    У нас были договорённости по базированию кораблей в Порт-Судане..
    Военный переворот. Что-то не думаю, что это в нашу пользу. Нам стабильность нужна. Значит опять уши из матраса.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:48
      0
      Мы договорились с Аль-Баширом о пункте МТО. Ok! Потом пришла хунта и свергла Аль-Башира и пришлось договариваться уже с хунтой о пункте МТО. Ok! Договорились. Но здесь уже спецназ подготовил переворот против армии. Ну никак наши геостратегические противники не хотят видеть Российскую военную базу в Красном море.
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Сегодня, 19:49
        0
        Кто за чьи интересы сейчас бодается там?
  2. Комментарий был удален.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:48
    0
    Хоть бы кто объяснил, а за кого из этих двух афро-африканских сил нам болеть? laughing
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:49
      0
      Ни за кого :)))) Нас и те и те устраивают (см. мой коммент выше). Проблема может быть лишь в том что там никто у власти стабильно не будет стоять (типа новое Сомали) тогда и с нашей базой проблема будет.