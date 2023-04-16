В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

Пасхальная ночь в Донецке прошла под обстрелами со стороны украинских войск. Примечательно то, что об обстреле центральной части города открыто пишет украинская пресса, указывая на то, что боеприпасы ВСУ разрывались в непосредственной близости от Свято-Преображенского кафедрального собора.Украинское командование, отдавшее приказ о нанесении массированного удара, не считалось с тем, что многие дончане пришли на праздничное пасхальное богослужение. По большому счёту, верующие православные христиане, жители и Донецка, и были выбраны ВСУ качестве целей.Украинское издание «Страна» откровенно пишет и о том, что один из реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, попал в здание детского сада, что привело к пожару.В результате обстрела как минимум один человек погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести.В связи с этим особое внимание на себя обращают слова патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о появлении в глобальном мире нового язычества, когда для людей на первое место пытаются вывести не мораль и веру, не традиционные ценности и человеколюбие, а поклонение бездуховности и технике, создавая такого рода деструктивный культ.