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В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

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В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

Пасхальная ночь в Донецке прошла под обстрелами со стороны украинских войск. Примечательно то, что об обстреле центральной части города открыто пишет украинская пресса, указывая на то, что боеприпасы ВСУ разрывались в непосредственной близости от Свято-Преображенского кафедрального собора.


Украинское командование, отдавшее приказ о нанесении массированного удара, не считалось с тем, что многие дончане пришли на праздничное пасхальное богослужение. По большому счёту, верующие православные христиане, жители и Донецка, и были выбраны ВСУ качестве целей.

Украинское издание «Страна» откровенно пишет и о том, что один из реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, попал в здание детского сада, что привело к пожару.

В результате обстрела как минимум один человек погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести.

В связи с этим особое внимание на себя обращают слова патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о появлении в глобальном мире нового язычества, когда для людей на первое место пытаются вывести не мораль и веру, не традиционные ценности и человеколюбие, а поклонение бездуховности и технике, создавая такого рода деструктивный культ.
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34 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
    +19
    В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора
    Что конечно и стоило ожидать. Чтобы фашистский режим и не воспользовался ударом в Пасху? Чем циничнее и поскуднее, тем больше радости у очумевших нациков. А нас еще призывают различные "миротворцы" к переговорам с этими нелюдями и отморозками.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:37
      +6
      так ведь не по "миротворским" гражданским лупят то. "миротворцы" то без обстрелов живут и здравствуют.
      если бы по ним лупили да ещё и родные близкие погибли - наверно про мир им бы и говорить то было бы не с руки.....
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
      +2

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 08:29
      +14
      В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора
      Что конечно и стоило ожидать. Чтобы фашистский режим и не воспользовался ударом в Пасху? Чем циничнее и поскуднее, тем больше радости у очумевших нациков. А нас еще призывают различные "миротворцы" к переговорам с этими нелюдями и отморозками.
      Собственно нЕлюди, они и есть нЕлюди.
      Христос воскресе!
      Мир Вашему дому!
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 10:20
        +1
        Воистину воскрес! Надеяться на благоразумие и человечность врага нельзя! Не могу понять, почему не можем отогнать противника больше года от Донецка? Есть же вооружение для этого. Недавно 9 человек погибло, душа разрывалась видя горе женщины потерявшей мужа.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:31
    +18
    С праздником, православные! Христос воскрес! Честь и хвала тем, что не перекрасились и остались верными вере своей!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +10
      Во истину Воскрес! Я крещёный. И жена. И дети.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:00
      +5
      Воистину воскрес!!! Спасибо большое, всех с праздником!!! Здоровья и мира!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:10
        +4
        Воистину воскрес!Да сгинут в ад,те,кто пытается испортить праздник Светлой Пасхи!
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
          +3
          Воистину воскресе! Мирного Неба!
          укрофашисты ответят за ВСЁ!
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:37
    +9
    Неужели остались в России упоротые которые видят бывшую украину жертвой и их туземцев невинными ? Вроде уже самым тупым должно быть ясно и понятно - Россия ведет борьбу с не только укронацизмом но изначально фундаментарльно с сатанизмом и тьмой ...которые уже открыто напрямую уничтожают все православие ..как и сеть храмов так и паству. Поэтому никаких переговоров. Только полное уничтожение и выжигание этой скверны до конца...ни кусочка оставлять нельзя.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:40
      +5
      такие уже посбегали из России. в основном. но, наверно, всё же такие ещё есть...... Лошадка, например. Хотя что-то её как-то не видно в последнее время в медиа-пространстве. Разве что её маман только недавно засветилась по поводу электронных повесток
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 08:44
        +2
        К сожалению сбежали не все, есть такие сверхупоротые и их очень много.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:47
          +1
          Очень жаль что не все такие слились.... Очень жаль... Им в России не место.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:08
        +4
        Цитата: Nexcom
        Лошадка, например. Хотя что-то её как-то не видно в последнее время в медиа-пространстве.


        Так кажись наша гнедая из Первого Гвардейского кавэскадрона, в Израиле, земле обетованной с муженьком обитает.
        Интересно, а почему маманьку из Госдумы, на обетованную не выпроводят.
    2. SoloD
      SoloD Сегодня, 09:31
      -2
      Мне просто интересно... вы сами лично пойдете "только полно уничтожать и выжигать" включая детей и их матерей?
    3. astepanov
      astepanov Сегодня, 10:12
      -4
      Цитата: Землекоп
      никаких переговоров. Только полное уничтожение и выжигание этой скверны до конца...ни кусочка оставлять нельзя.

      Вы предлагаете ковровые бомбардировки? Или концлагеря? Вы солидарны с одним журналистом с уголовным прошлым, недавно заявившим в прямом эфире: "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, всё будет как мы любим"? Вы бы попридержали диванную прыть. На фронте мужики тяжелейшую и страшную работу делают потому что она необходиима - но пленных не убивают, а к мирным относятся по-людски. Если считаете себя христианином, то не брызгайте слюной, а вспомните Евангелия.
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:40
    +5
    с праздником светлой Пасхи, победа будет за нами !!!
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:51
    +4
    Бесы! Самые настоящие бесы! "Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной."
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:53
    +3
    По большому счёту, верующие православные христиане, жители и Донецка, и были выбраны ВСУ качестве целей.

    Бандеровцы хуже, чем гитлеровские надсмотрщики концлагерей, мы орём что "они же братья", только вот они братья Сатане, только он может убивать в православном храме людей на православный праздник.
    Не ужо то, они и раньше были зверьём, а мы не замечали.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:00
      +3
      "Братство" закончилось после того что они стали творить. После Дома Профсоюзов....

      Это бесы. Шайтаны. И место им - в Аду.
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:55
    +2
    А, что тут скажешь? Укробесы. Фашисты.
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:00
    +1
    Бесы, нелюди, укрофашисты. Не должно их остаться на земле.
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 09:55
      0
      Что вы все ругаете дубину-украину? - её изготовил и держит в цепкой руке истинный фашист - англосакс вашингтонский, - о нем почему ни слова?! Уничтожите дубину - хозяин останется, а у него таких дубин запасено немерено.
  9. dandi
    dandi Сегодня, 09:08
    +1
    Пробегая строки мимолётом,мне вдруг увиделось: украинское издание,,сатана,, ... Хотя,почему нет. Так оно и есть.Ужасно,конечно. И,тем не менее,всех со светлым праздником Пасхи! А этим,бесноватым и беснующимся,всё же воздастся.
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:23
    0
    Этим «Украинским», нелюдям зачтется!
    Только, они могли совершить такую варварскую акцию!(((
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:48
    +1
    Христос Воскресе! В этот праздничный день хочется спросить, кто все-таки у нас "Аника-воин", который за 14 месяцев войны так и не смог защитить жителей Донецка от обстрелов? Сколько это еще будет продолжаться и почему?
  12. Сергий_ОСВ
    Сергий_ОСВ Сегодня, 09:49
    0
    Называйте вещи своими именами: "Украинское командование, отдавшее приказ о нанесении массированного удара..." - какое украинское? Путин вам давно рассказал, что враг - США; нормальные люди должны понимать уже, кто на самом деле отдаёт приказы и целеуказания вражеской армии.
  13. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 09:49
    +1
    Украинское командование, отдавшее приказ о нанесении массированного удара, не считалось с тем, что многие дончане пришли на праздничное пасхальное богослужение

    Напротив, очень даже считалось.
  14. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 09:58
    0
    "Упоротые" вряд ли поверят в эти обстрелы. Они скажут, сами себя обстреляли, это провокация со стороны России.
    Мне кажется "упоротых" нужно возить и заставить жить в зоне обстрелов. Хотя и та возможно это не поможет из-за отсутствия мозгов.
  15. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:06
    0
    Ну, а что вы хотели, они - сатанисты, нацисты и прочее, прочее, прочее, в общем враги... И этого следовало ожидать. Но тут вопрос, как я когда-то прочитал в одной детской книжке, "И чем ты ответишь лапотник?..."
  16. El Barto
    El Barto Сегодня, 10:20
    -2
    Просто нужно выжечь всю эту украинскую погань Стратегическим Ядерным Оружием. Вместе со всеми их городами и их жителями.

    И забыть о том, что была какая то украина, как о страшном сне
  17. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:28
    0
    Sentimental talk, won't win a war..
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:39
      0
      Yes, of course... """"
  18. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:52
    +1
    Ну во первых раз уж многие из себя верующих корчат.
    А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

    А во вторых, кто пообещал отогнать всу от Донецка, но за 14 месяцев, не сделал ничего?