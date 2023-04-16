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Глава союза резервистов Германии: Резерв бундесвера – подразделения, которые сегодня существуют в основном на бумаге

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Глава союза резервистов Германии: Резерв бундесвера – подразделения, которые сегодня существуют в основном на бумаге

Немецкое издание Der Spiegel вышло с материалом, посвящённым положению дел с резервами армии Германии (бундесвера).


Издание, ссылаясь на Союз резервистов Германии (СРГ), пишет о том, что состояние резерва, по большому счёту, не соответствует заявленным в его отношении целям.

Глава СРГ Патрик Зенсбург:

Резерв бундесвера – подразделения, которые сегодня существуют в основном на бумаге. В таком состоянии ни о какой эффективности резерва для сдерживания, прежде всего, России, говорить, к сожалению, не приходится.

По документам, немецкий военный резерв имеет численность свыше 115 тысяч человек. Именно такие данные внесены в реестр Союза резервистов Германии. По заявлению Зенсбурга, резерв бундесвера необходимо реорганизовать, придав службе таких подразделений систематический и обязательный характер.

Зенсбург:

Состояние пока таково, что работодатели просто не отпускают резервистов на сборы с работы. Такого не должно быть. Это ненормально.

Глава СРГ предложил проводить сборы для резервистов в формате «не менее двух недель каждые два года». Без такой подготовки резервных формирований, как считает Зенсбург, качество их будет находиться на крайне низком уровне.
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    Резерв бундесвера – подразделения, которые сегодня существуют в основном на бумаге.
    С чем и "поздравляем" Германию, некоторые политики которой не прочь сегодня повоевать с Россией начисто забыв исторический опыт. Гитлер перед нападением на СССР имел большую, хорошо вооруженную и с боевым опытом армию. Плюс к этому союзники и их возможности. Чем закончилось известно. Сегодня у Бундесвера море проблем, о которых говорят сами военные - от самолетов до боеприпасов. Надежда только на главнюка НАТО Сша, которые в любой момент могут бросить на произвол судьбы.
    проводить сборы для резервистов в формате «не менее двух недель каждые два года»
    Раз в два года двухнедельные сборы могут повысить боеготовность резерва? Большие сомнения. Да и судя по всему дело даже не в работодателе, который не желает отпускать работника, а в нежелании самого работника становится в итоге заложником Шольцев-Бербок.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:03
      0
      Раз в два года двухнедельные сборы могут повысить боеготовность резерва?

      Да просто на самом деле - немчура отлично понимает, что обороняться от России бессмысленно. Просто потому, что нападать - мы на Германию точно не собираемся. Смысл? У нас даже общей границы-то нет.. Да и на кой ляд она нам сдалась-то?

      А вот к кипучей деятельности польских соседей - я бы на месте дойчей оооочень внимательно присмотрелся.. Уже сейчас - их армия поди помощнее бундесвера будет, а что станет лет через 10? А с их-то неизбывными понтами и претензиями ко всем на свете - как бы Германии не облажаться по полной..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:08
        0
        ИМХО поляки реально нападать на бундесов не станут. А вот доить по каждому поводу и без повода - это они умеют и скорее всего и станут. Немчикам же чем дальше тем сложнее будет отмазываться от претензий нахальных поляков
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:49
    +1
    Состояние пока таково, что работодатели просто не отпускают резервистов на сборы с работы. Такого не должно быть. Это ненормально.

    Ха-ха-ха! Принимайте украинцев на работу. Вернуться резервисты - можете смело отправлять укронаемных рабочих на горячо любимую неньку!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:52
    +1
    И чой-то бундесы за две недели в год (!!) смогут научится?? ИМХО, да они за две недели только как строиться вспомнят и как форму носить. И то, если они реально служили до этого....

    А так будет очередной фольксштурм. По сути вопроса. Вот если бы их хотя бы месяца на 3-4 призывали, вот тогда да.....
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 09:53
      +1
      Так они и готовят фольксштурм по сути. ТРОшников если по современному :)
      Они вовсе не рассчиттывают, что за 2 недели люди мегавоинами станут.
      Так... вспомнить откуда вылетает пуля при выстреле, да помаршировать для слаженности.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:00
        0
        Помаршировать под песню Дойче зольдатен, дойче официрен ??? wink

        зы в Интернетах читал что их политики заявляли о том что надо вспомнить об истинно немецкой слаженности их вооруженных сил. Типа вернутся к корням.....

        зы ...и получить снова флаг над Рейхстагом....
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:44
    0
    Чем дольше у власти ФРГ будет "Ливерная колбаса" тем быстрее развалится не только энергетика но и армия Германии.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:02
      0
      Для развала бундесвера им надобно гинекологиню вернуть в МО. Чтобы гарантированно....
      Главное чтобы у них опять "бесноватый ефрейтор" не появился внезапно. Ситуация несколько похоже - выскочит как чорт из табакерски чтобы "сделать Германию великой"