Резерв бундесвера – подразделения, которые сегодня существуют в основном на бумаге. В таком состоянии ни о какой эффективности резерва для сдерживания, прежде всего, России, говорить, к сожалению, не приходится.

Состояние пока таково, что работодатели просто не отпускают резервистов на сборы с работы. Такого не должно быть. Это ненормально.

Немецкое издание Der Spiegel вышло с материалом, посвящённым положению дел с резервами армии Германии (бундесвера).Издание, ссылаясь на Союз резервистов Германии (СРГ), пишет о том, что состояние резерва, по большому счёту, не соответствует заявленным в его отношении целям.Глава СРГ Патрик Зенсбург:По документам, немецкий военный резерв имеет численность свыше 115 тысяч человек. Именно такие данные внесены в реестр Союза резервистов Германии. По заявлению Зенсбурга, резерв бундесвера необходимо реорганизовать, придав службе таких подразделений систематический и обязательный характер.Зенсбург:Глава СРГ предложил проводить сборы для резервистов в формате «не менее двух недель каждые два года». Без такой подготовки резервных формирований, как считает Зенсбург, качество их будет находиться на крайне низком уровне.