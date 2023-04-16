Финские политики и военные предлагают отменить соглашение о демилитаризованном статусе Аландских островов, действующее с 1856 года

Финская пресса пишет о том, что отдельные политики и военные Финляндии задумывается о прекращении действия соглашения об Аландских островах. Это группа островов в Ботническом заливе Балтийского моря с численностью населения около 30 тысяч человек. Основное население – аландские шведы. Имеет статус автономии в составе Финляндии и даже собственный интернет-домен.Соглашение об Аландских островах подразумевает их демилитаризованный статус. И действует этот документ более полутора сотен лет – с 1856 года. Однако в настоящее время, когда Финляндия стала частью западного военного блока, стали предприниматься попытки поднять тему прекращения действия соглашения о демилитаризованной зоне на Балтике.Глава Аландской автономии Вероника Тёрнрос призывает власти Финляндии не принимать решение об отмене демилитаризованного статуса этих территорий. Она говорит о том, что если Финляндия вступила в НАТО, то это «вовсе не означает, что войска и военная техника должны присутствовать повсеместно». Тёрнрос приводит в пример Шпицберген, который официально числится за Норвегией (она в составе НАТО), но имеет статус демилитаризованной зоны (вместе с прибрежными водами).Ранее в Финляндии заговорили о необходимости закрыть российское консульство на Аландских островах, заявив, что оно каким-то образом угрожает финской безопасности. Эта инициатива выглядит как навязываемая извне, потому что до вступления страны в НАТО российское консульство безопасности Финляндии не угрожало. По крайней мере, ничего подобного не высказывалось.