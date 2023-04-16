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Финские политики и военные предлагают отменить соглашение о демилитаризованном статусе Аландских островов, действующее с 1856 года

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Финские политики и военные предлагают отменить соглашение о демилитаризованном статусе Аландских островов, действующее с 1856 года

Финская пресса пишет о том, что отдельные политики и военные Финляндии задумывается о прекращении действия соглашения об Аландских островах. Это группа островов в Ботническом заливе Балтийского моря с численностью населения около 30 тысяч человек. Основное население – аландские шведы. Имеет статус автономии в составе Финляндии и даже собственный интернет-домен.


Соглашение об Аландских островах подразумевает их демилитаризованный статус. И действует этот документ более полутора сотен лет – с 1856 года. Однако в настоящее время, когда Финляндия стала частью западного военного блока, стали предприниматься попытки поднять тему прекращения действия соглашения о демилитаризованной зоне на Балтике.



Глава Аландской автономии Вероника Тёрнрос призывает власти Финляндии не принимать решение об отмене демилитаризованного статуса этих территорий. Она говорит о том, что если Финляндия вступила в НАТО, то это «вовсе не означает, что войска и военная техника должны присутствовать повсеместно». Тёрнрос приводит в пример Шпицберген, который официально числится за Норвегией (она в составе НАТО), но имеет статус демилитаризованной зоны (вместе с прибрежными водами).

Ранее в Финляндии заговорили о необходимости закрыть российское консульство на Аландских островах, заявив, что оно каким-то образом угрожает финской безопасности. Эта инициатива выглядит как навязываемая извне, потому что до вступления страны в НАТО российское консульство безопасности Финляндии не угрожало. По крайней мере, ничего подобного не высказывалось.
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33 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:04
    +12
    Идиотизм расползается по Европе с бешеной скоростью. recourse
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:12
      +11
      Чухонцы просто раньше нейтральные были, а теперь стали песни петь с подачи США. Потому и песни идентичные - про Российскую угрозу. Ничего удивительного....
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:20
        +2
        Цитата: Nexcom
        Чухонцы просто раньше нейтральные были, а теперь стали песни петь с подачи США. Потому и песни идентичные - про Российскую угрозу.

        Ну, пусть поют, строя "границу из рабицы" с РФ. Зато у русских прекрасные басни есть. "Ты все пела - это дело. Так поди-ка попляши" . Еще взвоют от своих "песен"
        1. Vinnibuh
          Vinnibuh Сегодня, 09:40
          +10
          А от чего они взвоют? Как наши верхушки банчили с ним так и дальше будет. Ну нам опять про красносеробуромалиновые линии расскажут.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:18
          +1
          Сегодня ,на сутках" смене" не спалось.На НТВ крутили в повторе передачу " Их нравы" и как раз про финов с Фином из " Особенностями национальной охоты",20 летней давности.Иногда надо смотреть.Финляндия це Европа.Первое ,запад уровнял женщин с мужчинами ,вроде ни чего плохого.Но есть но ,мужиков лишили роли " самца".Любые ухаживания с стороны самца ,воспринимаются как сексуальные домогательства,в итоге могут свалится женщине алименты с неба,причём не рожавшей от этого самца.А если родила,то самцу вообще жесть.Мужики стали инфальтильными,вспомним беспредел арабов в Германии?Русский мужик ,собрал бы своих друзей и приняв на грудь ,для храбрости.Пошёл бы крошить этих арабов в венигрет.Но за арабов заступилась полиция.А немецкие мужики просто одели юбки: Типа мы с вами.Я это к чему ,этой биомассой легко управлять.Финн у тебя есть мечта : Дом у озера жена ,дети,мы тебе её исполним.Но есть одна проблема часть русских с их Путиным ,они нам мешают .Надо убрать их с горизонта любыми средствами.И инфальтильный финн всё для этого сделает,проголосует как надо,но не более.Запад признал что они перестарались с обществом потребления.В США шокирующие цифры ,77% мужского населения не может служить по контракту по состоянию здоровья.А кто смотрит за своим здоровьем ,не пойдёт служить в армию из за своего высокого дохода ,какой то идиот сержант ( по голливуду)будет его сравнивать его с земляным червяков?.Да не в жисть они не пойдут в армию.Для этого есть мигранты.
      2. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 09:38
        +3
        Вождь сказал же, что вступление Финляндии в НАТО не несет чего-то особо неприятного в плане обороны и подхода НАТО вплотную, к нашим рубежам. То, что граница с НАТО, таким образом, увеличивается в 2 раза- ну, подумаешь- ерунда...
      3. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: Nexcom
        Чухонцы просто раньше нейтральные были, а теперь стали песни петь с подачи США. Потому и песни идентичные - про Российскую угрозу. Ничего удивительного....

        Чухонцев просто покусали бешенные трибалтийские собаки, поэтому они и заразились идиотизмом и русофобией
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 10:14
          +3
          Цитата: Fizik13
          поэтому они и заразились идиотизмом и русофобией

          Послушав фееричные заявления Шольца , Макрона , Урсулы , Бербок в КНР . Приходишь к пониманию , что европейские политики потеряли чувства реальности . Высокомерие перенятое у ковбоев , может сыграть с ними злую шутку . Европе снова намнут личико, и укажут её законное место ! А оно у параши ! wassat Шестерки США пытаются учить всех , а чему у них учиться ? Как лизать 5 точку хозяину, наплевав на свои интересы ? laughing
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:14
      +7
      Цитата: Лешак
      Идиотизм расползается по Европе с бешеной скоростью. recourse

      Деградируют понемногу, раньше по Европе бродил... призрак коммунизма winked
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:51
        0
        По Европе не бродил призрак коммунизма ,по Европе бродил - свой дом ,жена которую ты можешь себе позволить,дети от неё и чтоб не было войны СССР.И они действительно боялись войны СССР.Заграницу мне открыли в 1986 году.И первая была Норвегия.Помню ,когда шипчандлер(снабженец) подошёл к нашему борту ,на своём катере ,привёз нам продукты.Так он пришёл с дочкой,лет 5- 6 .Дет садики у них дороги.У меня были игрушки ,для детей на презент .Я решил подарить его дочери одну игрушку .С его разрешения спустился к нему на борт ,помполит наш наверно весь испериживался.Девчуша наверно от воспитания забилась в дальний угол рубки,страшный русский на борту.Собрал игрушку,девушка в русском наряде из ансамбля берёзка в фаянсе.Видели бы её радостные глазёнки.Но подозреваю,что папа эту игрушку отобрал,идеальный индикатор крена катера.
    3. Иваникус
      Иваникус Сегодня, 09:14
      +13
      Какой же это идиотизм? Это целенаправленная работа по выдавливанию России ото всюду, докуда дотянется когтистая лапа дирижеров из-за океана...
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:15
      +9
      Цитата: Лешак
      Идиотизм расползается по Европе с бешеной скоростью.

      Вакцину от "Ковид головного мозга" изобрести не возможно, но вручную эту болезнь удалить можно. Добрый был Иосиф Виссарионович, очень добрый.
    5. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 09:36
      -2
      Этот идиотизм излечим.
      ТЯО нужно и воля.
      ТЯО есть с волей не совсем пока понятно.
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:09
    +9
    Помню что в семидесятые годы сплошь и рядом по Европе прокатывались антивоенные демонстрации (у нас они широко освещались в прессе от газеты "Правда" до "Крокодила" в котором ещё и колкие карикатуры публиковали) а сейчас поражает тишина. Прямо настоящая кладбищенская тишь... Мозги Европейцам Грета Тунберг съела? Или поражены они вирусом безалаберности и безответственности? Нам надо в свободный доступ карты предполагаемых ядерных ударов по Финляндии выложить. Вот пусть тамошнее население репу чешет (и на островах тоже).
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:15
      +6
      Цитата: Gnefredov
      Нам надо в свободный доступ карты предполагаемых ядерных ударов по Финляндии выложить. Вот пусть тамошнее население репу чешет (и на островах тоже).

      Хорошая идея yes
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:30
      +5
      Цитата: Gnefredov
      Мозги Европейцам Грета Тунберг съела? Или поражены они вирусом безолаберности и безответственности?

      Из всей мировой истории, я как то понял, что европейцы не могут жить без войны более 50-и лет. Это как в деревне, на любой престольный праздник морды друг другу бить, или как гонористая баба, без кнута, как без пряника. Опять настало время кнута без пряника.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 10:29
        -1
        Цитата: carpenter
        Из всей мировой истории, я как то понял, что европейцы не могут жить без войны более 50-и лет.

        Согласен с Вами . Получив очередных люлей , они теряют страх лет через 50-100 , и начинают все сначала . Обрекая себя на уничтожение . И причина этого, в их нежелании уважать выбор других стран . hi
    4. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:32
      +5
      Цитата: Gnefredov
      Помню что в семидесятые годы сплошь и рядом по Европе прокатывались антивоенные демонстрации.

      Тогда ещё очень жива было память о войне, совсем недавно закончившейся. Сегодня, люди об этом практически позабыли. Всей Европе кажется, что с ними этого не произойдет.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 09:40
        +3
        Тогда ещё очень жива было память о войне, совсем недавно закончившейся.

        Oh, точно! И были ещё живы люди её заставшие. А ведь вы здорово одну из важных причин текущей "бузы" в головах Европейцев приметили good Ну да, отбило им память как может всё быть не просто плохо, а очень плохо.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:17
    +7
    Соглашению более 150 лет? Дык хоть бы сказали, а кто с кем его подписывал... Финляндии тогда не существовало. Российская империя приказала долго жить... так что абсолютно не ясно тут всё. Надо бы детально ситуацию людЯм объяснить.
    1. Vinnibuh
      Vinnibuh Сегодня, 09:44
      +1
      Вот вот, я счас навскидку даже не скажу, а была ли такая страна как Финляндия 150 лет назад?
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:22
    +2
    Финам бы понять, что с Россией лучше торговать чем воевать, рвут последние экономические связи, а на деле превратятся со своим прриграничным забором из "рабицы" в деградированную мини Украину и мишенью для русских ракет.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:25
      +1
      Почему так однозначно? Уровень жизни высокий. Экономика большая. ВПК есть. Армия развернутая компактная + мобрезерв обученный. При этом техника современная Лео2А6, К9, 65 Ф-35 законтрактовали. Сегодня только Финляндия и Польша оперируют ракетами JASSM, кроме США в НАТО.


      И у них вроде ОТРК есть к М270.

      Поэтому и мишень это обоюдно. А если условный кабинет в США поменяется на ястребов, то по белоруской схеме к JASSM и М270 завезут ТЯО.

      Экономически? Вот сегодня вывели на штатную мощность Олкилуото-3 (выдает 1 590). Это реактор последнего поколения, самый мощный в Европе и второй по мощности в мире после китайских этого же типа.


      Отличные отношения с Норвегией, Швецией, Данией, Германией, Прибалтикой и Великобританией. Официальное вхождение в НАТО.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +3
    Запад сначала вытравил у себя воспоминания о второй мировой ,когда умерли участники.И потом взялся растить у себя поколение потребителей ,лишённых морали,перевернув всё с ног наголову.КПСС надо было заниматься не идеологией заниматься с 70 ых ,когда мы с западом были на равных а экономикой и промышленностью.С начала 80ых так рванул вперёд ,что мы начали пыль глотать из под его копыт.Хорошо что ,в конце 90ых не сдались и решили идти своим путём.По крайней мере сейчас ,есть надежда что запад об нас зубы обладает,но лучше чтобы мы ему сами эти зубы повыбивали.И первый зуб это Украина.
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 10:07
      +1
      По моему скромному мнению , как раз после смерти Сталина партия и полезла в промышленность да в экономику, ничего в них не понимая, результат известен, и идеологией то они как раз не занимались , превратив все в ритуал. Профессионалов заменили партаппаратчики , продвигавшиеся по принципу - кто краше и длиннее скажет про верность и непогрешимость решений Ленина, принятых 50 и более лет до этого , да ловчее лизнет зад вышестоящему жрецу партии. Грубо говоря: Хрущ залез в экономику с сапогами , потом его из сапогов выдернули, а сапоги остались....
  6. Наган
    Наган Сегодня, 10:00
    0
    Финны малость забылись. Карельский перешеек уже давно не перекрыт линией Маннергейма. Или до них еще не дошло?
    1. Deck
      Deck Сегодня, 10:35
      0
      Зато у них в целости и сохранности линия Салпа, а это покруче будет. А от КаУРа рожки и ножки остались.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:05
    +1
    действует этот документ более полутора сотен лет – с 1856 года.
    Полтора века с лишним действовал и устраивал, а только вступили в НАТО и на тебе. Даешь повсеместную милитаризацию! То, что инициативы подсказана "старшими товарищами" сомнений нет.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:19
    0
    Пишут из Вантаа-Хельсинки вылетело два российских самолета с российским ядерным топливом на борту. Конечный пункт маршрута не раскрывается....

    Чухонцы тоже собираются гасить свои АЭС в угоду зеленым? Мир продолжает коллективно сходить с ума....
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:47
      0
      На 1-2 переводят на топливо Вестингауз и они будут работать еще 20 лет. На новеньком самом мощном в Европе и 2 после китайских форсированных реакторов этого же типа в мире, французское топливо. Контракт с ТВЭЛ будет длится по заключенным пунктам (по которым реализация-оплата шла), а все остальное прекращено (там до 40 года был контракт - сейчас фактически до 25-26).

      Вообще, на Вестингаузе сейчас кусают локти, что не сильно то форсировали эту тему как в ассортимент, так и в масштабирование выпуска, так могли бы за год занять весь рыночек без конкуренции.
  9. конёк-горбунок
    конёк-горбунок Сегодня, 10:36
    0
    Ранее в Финляндии заговорили о необходимости закрыть российское консульство на Аландских островах, заявив, что оно каким-то образом угрожает финской безопасности[i][i]
    А зачем нам консульство,на каких то богом забытых островах с населением 30 тысяч человек,сколько же у нас "блатных" пристроено по всему миру,и ведь им неплохая зарплата капает
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:59
    0
    Нужно нацелить ТЯО в необходимом для полного уничтожения всей Финляндии количестве.
    Это сразу успокоит горячих финских политиков.
  11. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:01
    0
    а мы им канал прикроем. пусть волком тащат