Битва при Павии на гобеленах Бернарда ван Орлея

– Черт возьми, капитан! Не всякий бой можно выиграть.

Великий Помпей проиграл Фарсальскую битву,

а король Франциск Первый, который, как я слышал,

тоже кое-чего стоил – битву при Павии.

А. Дюма «Три мушкетера»



Гобелен 1. На нем показана атака французских жандармов во главе с королем Франциском I. Вдали на фоне леса видны германские аркебузиры, готовящиеся открыть огонь по французским кавалеристам. Обращает на себя внимание снаряжение жандармов. На них надеты полные рыцарские доспехи с характерными юбочками из ткани вместо набедренников. На гобелене доспехи на многих лошадях отсутствуют. На одном коне имеется нагрудник и шаффрон, у другого шаффрон и нашейник, но такие детали, как и накрупники и фланшарды, отсутствуют. Кстати, поскольку все они с мечами в руках, это значит, что свои копья они уже растеряли в предшествующей схватке



Гобелен 2. Слева показано, как испанские аркебузиры во главе с маркизом ди Пескарой атакуют французских жандармов. Хорошо видны клубы дыма от выстрелов из аркебуз. Справа ландскнехты Георга фон Фрундсберга захватывают французскую батарею



Гобелен 3. Слева показано, как короля Франциска I стаскивают с коня. Так ли это было на самом деле или же он упал с коня и был пленен уже лежащим, неизвестно. Но художник увидел это именно так. Справа, германский ландскнехт захватил важный трофей – коня, и объясняет другому ландскнехту, что вот, мол, теперь этот конь мой!



Гобелен 4. Слева ландскнехты Георга фон Фрундсберга сражаются с ландскнехтами короля Франциска I. Вдали один из ландскнехтов перепрыгивает через ручей, опираясь на свою пику, словно скаут. Интересно, что на этой картине присутствует довольно много женщин, причем одна из них верхом на лошади и в дамском седле. Кто они? Маркитантки или полковые шлюхи? Сказать невозможно, но одеты они, особенно «дама в красном», не бедно. А вот окованные металлическими полосами ящики и сундуки явно заменяют чемоданы. Видно, что гражданские лица спасаются бегством в сторону реки



Гобелен 5. Справа – французские жандармы, пытающиеся атаковать имперских ландскнехтов с двуручными мечами и пиками в руках, которые проникают в парк Мирабелло через проломы в стене. Удивительно, но вместе с ними мы видим и священника с выбритой тонзурой и даже мула, на котором едет обезьянка на цепи!



Гобелен 6. Французская армия бежит с поля боя, а ландскнехты своими алебардами разрушают наплавной мост…



Гобелен 7. Вылазка гарнизона Павии. Французы вылезают из своих укреплений и пытаются спастись вплавь через реку. Очень точно изображены и одеяние, и оружие ландскнехтов – их алебарды и мечи кальцбагер



А теперь рассмотрим некоторые фрагменты гобелена при увеличении. На нем, как оказалось, очень много точно исполненных изображений конкретных участников битвы. Это Шарль де Ланнуа – командующий имперскими войсками



С копьем в руке изображен Франческо Фердинандо д’Авалос д’Акино, 7-й маркиз Пескара, 3-й маркиз Васто (ок. 1530–1571), главнокомандующий испанской армией в Ломбардии и Пьемонте, губернатор Милана (1560–1571 гг.) и вице-король Сицилии (1568–1571)



Капитан германских ландскнехтов Георг фон Фрундсберг



Генерал-капитан Карл III, герцог Бурбон



Очень любопытный персонаж гобелена 5 – обезьянка на муле. Причем ладно бы её изобразили в обозе. Так нет же – «идет в атаку» чуть ли не в первых рядах. Или это мул сорвался с привязи и бежит, куда глаза глядят?