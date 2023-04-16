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Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами и на фоне Киево-Печерской лавры пообещал «вернуть» Донбасс и Крым

72
Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами и на фоне Киево-Печерской лавры пообещал «вернуть» Донбасс и Крым

Владимир Зеленский, по указке западных спонсоров уничтожающий православие на Украине, сделал «пасхальное обращение». Внимание оно на себе обращает в связи с тем,, что записано оно было у Успенского собора Киево-Печерской лавры.


В светлый праздник православной Пасхи Зеленский появился в чёрном одеянии – вышиванке с «тризубами». В его обращении не было православной тематики, не было ничего о том, что Киево-Печерскую лавру киевские режим отбирает у православных верующих, зато по всему обращению прошла тема войны.

Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился за то, чтобы «Украина выстояла». Зеленский не уточнил, какому именно Богу он возносил молитвы.

Зеленский:

Теперь мы молимся за то, чтобы Украина победила.

По заявлению Зеленского, он собирается «вернуть» не только весь Донбасс, но и Крым.

Глава киевского режима:

Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму.

Несколькими часами ранее Зеленский вещал о том, что ввёл очередной пакет санкций. При этом он был одет в зелёный свитер и находился в бункере с белыми стенами. Дело в том, что глава киевского режима считал, что российские войска будут наносить удар по Киеву перед наступлением праздника Пасхи. О якобы готовящемся Россией ударе заявляли чиновники его офиса и представители СНБО, что стало очередной ложью киевского режима.
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72 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:13
    +15
    он опять нюхнул что ли такие заявы делать?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:20
      +7
      Не опять.Похоже уже на постоянку помпой внутривенно. И чем то пожестче.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:46
        +11
        Вот он, черт с вилами, оскверняет намоленные места.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 09:57
          +11
          Цитата: Mitos
          оскверняет намоленные места.

          Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами

          Господи, это ведь реальное наказание для народа Украины. Просто ужас.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 10:38
            +1
            Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился за то, чтобы «Украина выстояла». Зеленский не уточнил, какому именно Богу он возносил молитвы.

            Богом наркомана Зеленского является Дьявол (Сатана)!
            Зеленский возносил молитвы именно Дьяволу (Сатане) с деньгами!

            Дьявол (Сатана) - это антагонист Бога, который сводит праведников с верного пути с помощью обмана и интриг.

            СПРАВКА
            Между Сатаной и дьяволом нет никакой разницы. Поскольку слово "Сатана" по происхождению арамейское и означает "обманщик" или "клеветник". А слово "Дьявол" - древнегреческое (διάβολος), и обозначает оно ровно то же самое.
            В христианской традиции оба эти слова синонимичны.
          2. sheridans
            sheridans Сегодня, 10:45
            +2
            Наказание за ждунство. Два раза подряд в одну воронку, в смысле дважды на выборах рулить посажен иудей. Вот Яхве он и молится между дозами.
          3. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 10:52
            +3
            Цитата: Ясная
            Цитата: Mitos
            оскверняет намоленные места.

            Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами

            Господи, это ведь реальное наказание для народа Украины. Просто ужас.

            Сам я до бога не дорос, наверное. Но от жены слышал, что просто так, от нечего делать, бог никого не наказывает.
            Вот им за почти 35 лет национализма, сатанизма, самостийности, превращения в Антироссию. Вот им за "американских друзей", за "немецкие танки с крестами на Донбассе", за "Мос.каляку на гиляку", за "уничтожить Россию атомным оружием", за воровство и предательство.

            Пусть попрыгают... На горячем. Может, поумнеют.
      2. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 10:03
        +3
        Что вашингтонская команда режиссёров и продюсеров приказывает, - то и озвучивают окраинскии холуи.
        Или кто дерзает утверждать, что Зеленский, и иже с ним, свободны в своих решениях и действиях?
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 09:21
      -12
      Ну если он кидает такие заявы, значит есть основания. Мы же многого не знаем. Меньше смотрите тв
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:24
      +6
      Зеленский:
      Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму.

      Зеленский, так нет ничего проще winked наколи себе на ягодицах все эти географические координаты и размахивай перед ними желто-синей тряпкой.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:14
    +11
    Иудей опаганил этим заявлением Святое место..Черт гадский
    1. SoloD
      SoloD Сегодня, 09:26
      -15
      Таки у вас есть претензии на национальной почве???
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:37
        +7
        На национальной -нет,а вот на религиозной почве нельзя делать подобные заявления.Тем паче борясь всем чем можно с верующими конфессии.Которые не призывали к его свержению.Таки да,есть прптензии к нему.И не тольао
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:37
        +6
        Цитата: SoloD
        Таки у вас есть претензии на национальной почве???

        Как трудно быть евреем, известно только в Израиле winked
    2. Наган
      Наган Сегодня, 09:30
      +8
      Цитата: dmi.pris1
      Иудей опаганил этим заявлением Святое место..Черт гадский

      Он уже давно не иудей, а выкрест. Впрочем православный из него вышел такой же, какой был иудей, т.е. чуть меньше чем никакой.
    3. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:32
      +7
      Я дико извиняюсь, но зеля НЕ ИУДЕЙ! Иудаизм - религия строгая, но во-первых справедливая, а во-вторых среди иудеев нет говнюков просто потому, что говнюк не может быть иудеем - не выдержит. А то, что зеля говнюк вульгарный сомнений нет даже у его хозяев. Так что не знаю какому богу этот выродок молился, его молитва не будет принята так как нет для такого отребья бога.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Так что не знаю какому богу этот выродок молился

        Маразматику Джо.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:00
        0
        Не надо извиняться.Я согласен с Вами.Да и ризнаюсь,что зря я этот организм назвал иудеем
    4. blackcat
      blackcat Сегодня, 09:33
      +5
      Какой он иудей , он еврей примкнувший к фашистам , предатель своего народа и веры , и поклоняется дьяволу am
    5. Комментарий был удален.
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:50
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Иудей опаганил этим заявлением Святое место..Черт гадский

      Это от Зели народу слышать, также если бы во времена ВОВ, Хитлер на Пасху к православным с проповедью в вышиванке со свастикой обратился.
  3. Million
    Million Сегодня, 09:14
    +11
    Владимир Зеленский, по указке западных спонсоров уничтожающий православие на Украине, сделал «пасхальное обращение».

    Потомок Иуды..
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 09:23
      +8
      Цитата: Million
      Потомок Иуды..

      Черт на фоне храма ! И как результат - апокалипс на Украине . Пусть правосеки , идолопоклонники, принесут его в жертву богу войны . Заслужил. hi
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:23
      +7
      Цитата: Million
      Потомок Иуды..

      Нет сомнения! Зато вот рубашечку переодел. Зелененькую постирал, наконец?
      глава киевского режима считал, что российские войска будут наносить удар по Киеву перед наступлением праздника Пасхи.

      По себе судишь, гни.....?
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:26
      +3
      Цитата: Million
      Владимир Зеленский, по указке западных спонсоров уничтожающий православие на Украине, сделал «пасхальное обращение».

      Потомок Иуды..

      Зелёный иуденок yes
    4. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:40
      +5
      Потомок Иуды..

      Ну это вы зря... Во-первых - предательство Иуды было предначертано и необходимо - без него не было бы жертвы Иисуса за всё человечество. Во-вторых - Иуда раскаялся и в день казни Иисуса выбросил тридцать сребренников и покончил с собой способом не позволяющим попасть в рай - повесился. А это не раскается и не убьётся. Так что если говорить чей это потомок на ментальном уровне, то скорее он потомок Гиммлера - человеконенавистник, садист и мерзавец.
    5. Наган
      Наган Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Million
      Потомок Иуды..

      Которого? Имя Иуда в Писании встречалось часто, и все больше они были уважаемыми людьми, начиная с Иуды, сына Иакова.
      А если Вы про Иуду Искариота, то с ним оно не ясно, то ли он сам повесился, то ли его повесили. Но однозначно потомков по себе он не оставил.
  4. Кокос
    Кокос Сегодня, 09:19
    +4
    Кукла американская пердеть языком всегда умел...и не только пердеть)
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:19
    +8
    Это кровавое недоразумение несёт очередную хреновину. И ведь народ окраины верит этому недоумку...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:42
      +2
      Цитата: Лешак
      . И ведь народ окраины верит этому недоумку...

      Недоумок чужой веры, и у народа значит веры нет никакой, если они верят ему. Сатана всех в Руине забрал к себе.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Лешак
      Это кровавое недоразумение несёт очередную хреновину. И ведь народ окраины верит этому недоумку...

      Значит Бог пока не снял, с этого народа окраины, наказание no
  6. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 09:21
    +8
    Иноверец во власти - смерть для веры, народа и государства.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: тоже-врач
      смерть для веры, народа и государства.

      На всё воля Божья
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:25
      +1
      Цитата: тоже-врач
      Иноверец во власти - смерть для веры, народа и государства.

      Бандера вообще был греко-католиком. И ничего. Они ему поклоняются. Это искусственный народ. Поэтому там нет единой веры. Поэтому и раскол для них тоже вполне естественен.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:21
    +6
    еврей крещеный , что вор,прощеный. Так и у Зеленского.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      еврей крещеный , что вор,прощеный. Так и у Зеленского.

      Верно заметили, только вот люли иудейской веры на Вас обиделись.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:47
        +4
        Цитата: carpenter
        люли иудейской веры на Вас обиделись.

        Это их первое действие при начале общения winked
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 10:21
        0
        Ну и зря. Я евреев очень уважаю. Хотя, из Зеленского еврей,как из меня- Чкалов.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      еврей крещеный , что вор,прощеный. Так и у Зеленского.

      Он просто ххххх.
      Зачем обидели крещёных евреев: Иоанна, рэбе Иешуа, брата его Иакова, апостолов, Марию Магдалену, деву Марию......?
  8. Миллер
    Миллер Сегодня, 09:30
    +2
    А вас, что уже выпустили из сумасшедшего дома?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:49
      +1
      Цитата: Миллер
      А вас, что уже выпустили из сумасшедшего дома?

      Нет, конечно, просто сейчас на окраине этот дом значительно расширился yes
  9. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:31
    +3
    и все таки они проиграют.. погибнет много людей но будет суд..
  10. zoland
    zoland Сегодня, 09:34
    +2
    Цитата: Наган
    Цитата: dmi.pris1
    Иудей опаганил этим заявлением Святое место..Черт гадский

    Он уже давно не иудей, а выкрест. Впрочем православный из него вышел такой же, какой был иудей, т.е. чуть меньше чем никакой.

    Вы уважаемый (Зеленский) или крестик снимите или штаны оденьте .
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:35
    +3
    Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился за то, чтобы «Украина выстояла».
    .
    Человек иудейской веры не может молиться другой вере, этот грех смывается только смертью.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: carpenter
      Человек иудейской веры

      Нет у него веры. В Израиле его проклинают за русскую жену и крещёных детей. Он даже не язычник, а дьяволопоклонник.
  12. blackcat
    blackcat Сегодня, 09:37
    +5
    Клоун ряженый am , поклоняющийся дьяволу и белому порошку
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: blackcat
      Клоун ряженый am , поклоняющийся дьяволу и белому порошку

      и Маразматику Джо.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    +1
    Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился
    Пусть эта "прошлая" Пасха будет у него навеки прошлой!!! ад для него, и его нацистской своры пусть будет реальностью!
  14. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:42
    +2
    Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами

    У Сатаны ритуальные одежды - основной вид деятельности.
  15. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 09:45
    0
    Спасибо, конечно, но мы уже сами вернули.
  16. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:49
    +3
    неумные люди бл..., существо ж-бандеровское
  17. cmax
    cmax Сегодня, 09:49
    -4
    А почему ему не давать такие обещания? Война идёт уже 14 месяцев ( ВОВ шла 48), можно подводить какие то итоги. Сказали, что разрушат Крымский мост- взорвали, сказали, что Херсон возьмут - взяли, сказали что будет наступление в 2021 году- сделали, теперь идут обстрелы Брянской, Белгородской областей. Сказали, что Бахмут не сдадут и пока не сдали, бои идут 9 месяц ( город 30 тысяч населения). Поэтому, к его словам хочешь- не хочешь приходится прислушиваться, чтобы он там не нюхал. Не Байден руководит полосатыми, не "комик" планирует операции. Есть люди по-умнее. А с нашей стороны обещание отодвинуть врага от Донецка и заставить прекратить его обстрелы. Результат на лицо. Как стреляли , так и стреляют, в ночь опять погиб человек и несколько раненых. Надеюсь, что планируемое наступление краинцев просчитано нашим военным руководством!
  18. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:50
    0
    Странно, вроде утверждали, что там купола (или кресты) почернели, а на фото золотые - или фотошоп?
  19. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 09:57
    +2
    Чернорубашечник.
    А кого так называли в Италии, Германии?
    Нерушимая связь поколений.
    Да ещё мимикрия под "страдающего еврея".
    Тьфу! До чего отвратительно.
  20. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:59
    0
    Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму.
    Зарапортовался. Принесите наконец смирительную рубашку этому паяцу - нехристю.
  21. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:10
    +2
    Открыто гордиться краденым так по украински! Сразу и не скажешь что еврей...
    1. BlacTiger74
      BlacTiger74 Сегодня, 10:33
      0
      Какой с него еврей ??? Он же принял закон о толерастии ??? Так что он евгей !!! )))
  22. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:10
    0
    Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился за то, чтобы «Украина выстояла». Зеленский не уточнил, какому именно Богу он возносил молитвы.

    Да. Первый же естественный вопрос возникает- какому Богу? Бог он ведь не в Печерской Лавре. Изгнать монахов было пустое занятие, если Бог в их душах.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Бывший солда
      Первый же естественный вопрос возникает- какому Богу?
      так он вроде один - разве нет?!
  23. sifgame
    sifgame Сегодня, 10:19
    +1
    Ну вот реально уже похож на бесенка стал
  24. Алевил
    Алевил Сегодня, 10:24
    0
    А какое отношение это мерзкое ж__овское отребье имеет к Пасхе?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Алевил
      А какое отношение это мерзкое ж__овское отребье имеет к Пасхе?

      Самое прямое. Его предки наверняка не из апостолов, даже не из секты фарисеев, а из секты саддукеев.
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:29
    0
    Цитата: RED_ICE
    Ну если он кидает такие заявы, значит есть основания. Мы же многого не знаем. Меньше смотрите тв

    "на самом деле всё не так однозначно"(с)
    Слышали. Только вот доподлинно известно, что клоун - трепло обыкновенное.
  26. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 10:31
    0
    " солнце засияет в Крыму " ...............
    Так солнце и без всяких геенариков сияет в Крыму !!! )))
  27. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:32
    0
    He is a born actor and adapts his role /Costume to the script he is presented with
  28. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:33
    -1
    Слава ВКП(б) за украинизацию и коренизацию 20-х годов!
    Спасибо КПСС за обязательное изучение иностранной мовы в огромных объёмах в школе, которую мы впервые услышали вживую от школьной учительницы.
    Слава КПСС! Нам в школе очень рекомендовали перед 1 Мая
    и 7 Ноября на школьном праздничном концерте выступать в вышиванках.
  29. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:37
    +1
    То что этот поганец жив и то что СВО все еще продолжается в режиме "ни война ни мир", виновато руководство России, верхушка МО и спецслужб. Войну начинают с зачистки политического и военного руководства врага. Технические возможности/средства доставки для этого были. К сожалению, в настоящее время уже нет возможности одним-двумя ударами оставить 404 без политического и военного руководства. Время упущено.
  30. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:45
    0
    Да какая разница, что этот наркоман верещит, мало ли что ему привидится.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:49
      0
      этот наркоман транслирует на население укррр ! это для нас он нарик а он пропаганду да русофобию транслирует для населения укррр !
  31. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:47
    0
    ну и долга РФ терпеть клоунаду будет когда уже начнем ?
  32. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:01
    -1
    Если бы не повод -картинка была бы отличным фундаментом для фотожаб.
    И да, "над Крымом снова засияет солнце" это прям топчик))
  33. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 11:01
    0
    Пора давно откалибровывать это не понятное существо. Вроде еврей, но он забыл про то, как эти с трезубцами - евреев уничтожали.
  34. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:03
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    УПЦ отреклась\отмежевалась от РПЦ
    УПЦ прокляла концепцию "русского мира"
    УПЦ осудила и прокляла "операцию Z"
    УПЦ благословляла и благословляет убийство "русни\оккупантов"
    в конце концов все эти "ПэЦэ" (включая и "Эр", да) не имеют к религии никакого отношения. это бизнес

    хватит уже стонать за них. смешно