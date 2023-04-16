Зеленский в праздник Пасхи надел чёрную вышиванку с тризубами и на фоне Киево-Печерской лавры пообещал «вернуть» Донбасс и Крым

Теперь мы молимся за то, чтобы Украина победила.

Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму.

Владимир Зеленский, по указке западных спонсоров уничтожающий православие на Украине, сделал «пасхальное обращение». Внимание оно на себе обращает в связи с тем,, что записано оно было у Успенского собора Киево-Печерской лавры.В светлый праздник православной Пасхи Зеленский появился в чёрном одеянии – вышиванке с «тризубами». В его обращении не было православной тематики, не было ничего о том, что Киево-Печерскую лавру киевские режим отбирает у православных верующих, зато по всему обращению прошла тема войны.Украинский президент заявил, что на прошлую Пасху он молился за то, чтобы «Украина выстояла». Зеленский не уточнил, какому именно Богу он возносил молитвы.Зеленский:По заявлению Зеленского, он собирается «вернуть» не только весь Донбасс, но и Крым.Глава киевского режима:Несколькими часами ранее Зеленский вещал о том, что ввёл очередной пакет санкций. При этом он был одет в зелёный свитер и находился в бункере с белыми стенами. Дело в том, что глава киевского режима считал, что российские войска будут наносить удар по Киеву перед наступлением праздника Пасхи. О якобы готовящемся Россией ударе заявляли чиновники его офиса и представители СНБО, что стало очередной ложью киевского режима.