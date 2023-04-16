Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Продолжается противостояние в Бахмуте (Артёмовске) и в его западных окрестностях. Украинские военные в мессенджерах и соцсетях сетуют на то, что российские войска, продвигаясь в Бахмуте, получают всё больше возможностей для того, чтобы из средств обычной артиллерии «доставать» до их резервных подразделений, находящихся ближе к Константиновке и Часову Яру.Один из украинских военнослужащих в сети пишет о том, что на данный момент ВСУ держат за собой Хромово, Ивановское и западные кварталы Бахмута.Напомним, что дорога через Хромово ведёт на Часов Яр и пока ещё находится под физическим контролем ВСУ. А дорога через Ивановское идёт в сторону Константиновки, и на ряде участков контроль над этой дорогой украинскими военнослужащими утрачен.Боевые действия идут в западных кварталах Артёмовска. Есть продвижение ЧВК «Вагнер» при огневой поддержке со стороны десантников в районе улиц Обороны и Декабристов.Примечательным фактом можно назвать то, что находящиеся в городе украинские военные перестали писать в сети о контроле над вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2», не путать с «Бахмут-1»). В течение недели они акцентировали внимание на том, что вокзал под их контролем. Теперь упоминание вокзала «Бахмут» из сводок ВСУ с места событий исчезло.В ночное время Евгений Пригожин прибыл на линию фронта и поздравил российских бойцов с праздников Воскресения Христова. До этого он посетил один из храмов Донбасса, где почтил память погибших в ходе специальной военной операции наших ребят.