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Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

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Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Продолжается противостояние в Бахмуте (Артёмовске) и в его западных окрестностях. Украинские военные в мессенджерах и соцсетях сетуют на то, что российские войска, продвигаясь в Бахмуте, получают всё больше возможностей для того, чтобы из средств обычной артиллерии «доставать» до их резервных подразделений, находящихся ближе к Константиновке и Часову Яру.


Один из украинских военнослужащих в сети пишет о том, что на данный момент ВСУ держат за собой Хромово, Ивановское и западные кварталы Бахмута.

Напомним, что дорога через Хромово ведёт на Часов Яр и пока ещё находится под физическим контролем ВСУ. А дорога через Ивановское идёт в сторону Константиновки, и на ряде участков контроль над этой дорогой украинскими военнослужащими утрачен.



Боевые действия идут в западных кварталах Артёмовска. Есть продвижение ЧВК «Вагнер» при огневой поддержке со стороны десантников в районе улиц Обороны и Декабристов.

Примечательным фактом можно назвать то, что находящиеся в городе украинские военные перестали писать в сети о контроле над вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2», не путать с «Бахмут-1»). В течение недели они акцентировали внимание на том, что вокзал под их контролем. Теперь упоминание вокзала «Бахмут» из сводок ВСУ с места событий исчезло.

В ночное время Евгений Пригожин прибыл на линию фронта и поздравил российских бойцов с праздников Воскресения Христова. До этого он посетил один из храмов Донбасса, где почтил память погибших в ходе специальной военной операции наших ребят.
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 10:31
    0
    Ну и отлично, бейте нациков, парни hi и берегите себя
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:57
      0
      Скоро и Бахмут перестанут упоминать hi Часов Яр на очереди.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: Buyan
      Ну и отлично, бейте нациков, парни и берегите себя

      Правильно. Берегите себя. Бить должна авиация и РСЗО, БПЛА, УПАБы и т.д. А парни должны приходить на выжженную землю и сапогами ставить печать - ОСВОБОЖДЕНО!
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:33
    +4
    Пригожин уникальная личность. Богат, но остался патриотом, военно начальник, но близок к бойцам и передовой! Всё то, о чём мечтаем)!