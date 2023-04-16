Военное обозрение
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Президент Бразилии: США должны прекратить поощрять украинский конфликт

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Президент Бразилии: США должны прекратить поощрять украинский конфликт

Президент Бразилии сделал очередное заявление по вопросу украинского конфликта. Находясь с визитом в Китае, он призвал больше стран подключиться к тому, чтобы выступить за окончание боевых действий в украинском конфликте и приложить к этому максимум усилий.


Теперь президент Лула да Силва откровенно раскритиковал Соединённые Штаты Америки за их позицию по Украине.

Бразильский президент:

США поощряют вооружённый конфликт на Украине. Они должны прекратить поощрять эту войну и начать мирный диалог.

По словам Лулы, более активную позицию в вопросе мирного разрешения украинского конфликта должен занять Евросоюз. Бразильский президент отметил, что ЕС нужно перейти к активной деятельности для достижения мира:

Мы вместе должны убедить президентов России и Украины в том, что мир важен для всех, а война сейчас интересна им двоим.

При этом Лула да Силва подчеркнул, что за спиной у Зеленского стоят США, для которых также есть интерес в продолжении конфликта.

Президент Бразилии:

Нужно сформировать группу стран, готовых найти способ по установлению мира.

Напомним, что ранее Лула да Силва заявил о необходимости уходить от использования доллара в качестве валюты для взаимной торговли. По его заявлению, гегемония доллара должна уйти в прошлое.
Использованы фотографии:
сайт президента Бразилии
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
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    Президент Бразилии жжет глаголом который день подряд накатывая на Сша. Смело для Латинской Америки, но верно и очень неприятно для американцев.