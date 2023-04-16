Президент Бразилии: США должны прекратить поощрять украинский конфликт

США поощряют вооружённый конфликт на Украине. Они должны прекратить поощрять эту войну и начать мирный диалог.

Мы вместе должны убедить президентов России и Украины в том, что мир важен для всех, а война сейчас интересна им двоим.

Нужно сформировать группу стран, готовых найти способ по установлению мира.

Президент Бразилии сделал очередное заявление по вопросу украинского конфликта. Находясь с визитом в Китае, он призвал больше стран подключиться к тому, чтобы выступить за окончание боевых действий в украинском конфликте и приложить к этому максимум усилий.Теперь президент Лула да Силва откровенно раскритиковал Соединённые Штаты Америки за их позицию по Украине.Бразильский президент:По словам Лулы, более активную позицию в вопросе мирного разрешения украинского конфликта должен занять Евросоюз. Бразильский президент отметил, что ЕС нужно перейти к активной деятельности для достижения мира:При этом Лула да Силва подчеркнул, что за спиной у Зеленского стоят США, для которых также есть интерес в продолжении конфликта.Президент Бразилии:Напомним, что ранее Лула да Силва заявил о необходимости уходить от использования доллара в качестве валюты для взаимной торговли. По его заявлению, гегемония доллара должна уйти в прошлое.