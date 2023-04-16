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Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили домой полсотни украинских военнопленных перед Пасхой

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Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили домой полсотни украинских военнопленных перед Пасхой

Как стало известно, накануне православной Пасхи из зоны проведения специальной военной операции пришли новости об обмене военнопленными.


Около 50 украинских военнопленных, оказавшихся в плену у бойцов ЧВК «Вагнер», получили возможность вернуться домой на Пасху. По некоторым данным, украинская сторона вернула столько же наших военнослужащих.

Все украинские военнопленные получили надлежащий уход – все были накормлены, а раненных осмотрели врачи. Как утверждается, многие возвращавшиеся домой украинцы высказывали благодарность в адрес бойцов ЧВК «Вагнер» и поздравляли их с праздником.



Где проходила процедура передачи военнопленных украинской стороне и были взяты в плен эти бойцы ВСУ, неизвестно. Однако, вероятнее всего, что они оказались в плену в ходе боёв за Артемовск (Бахмут), значительная часть которого находится под контролем «вагнеровцев».

О том, что перед Пасхой прошел большой обмен военнопленными, заявил также и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в ходе процедуры обмена, которая шла несколько дней, Украина вернула 130 бойцов ВСУ.

При этом указывается, что эти украинские военные попали в плен на самых разных направлениях – от Бахмута до Херсонской области.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 106 российских военнослужащих.
Использованы фотографии:
news-kiev.ru
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57 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:51
    -3
    106 пленных вернулись десять дней назад.Отдали сейчас 130,почему столько?Какой это равнозначный обмен?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:32
      +7
      Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили домой полсотни украинских военнопленных перед Пасхой

      Им, на месте виднее кого и куда отправлять yes
  2. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:52
    -20
    Благородством надо заниматься после войны, можете себе представить как СССР отпускает домой пленных немцев в 43 году? Думаете что хох.лы этого оценят? У Пригожина как и у его хозяина куколдизм видимо в крови
    1. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 11:55
      +19
      А наших значит возвращать не надо, пусть гниют по Вашему в застенках укрорейха
      1. Shamil88
        Shamil88 Сегодня, 11:58
        -3
        Наших никто не отпускал, это жест доброй воли очередной на Пасху, читайте самого Пригожина.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 12:25
          -5
          Пригожин как всегда врет. Был обмен. Видео уже опубликовано. Желтым выделил ВСУ, красным наших. https://t.me/warhistoryalconafter/96577
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 12:35
            +16
            Цитата: Shamil88
            Пригожина как и у его хозяина куколдизм видимо в крови

            Цитата: ColdWind
            Пригожин как всегда врет.

            Похоже в ципсо генераторы заработали winked
          2. Alex Nevs
            Alex Nevs Сегодня, 14:08
            0
            laughing Там на этой "мусорке" ...и Сталин ручкался с хитлером и Кеннеди русские наняли киллера и "анас за щё." и еще много такого "на голову не натянеш".
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:30
          +6
          Цитата: Shamil88
          Наших никто не отпускал, это жест доброй воли очередной на Пасху, читайте самого Пригожина.

          Вы наверное через строчку читали, вот же в статье написано
          украинская сторона вернула столько же наших военнослужащих.
          Так что никакого одностороннего жеста доброй воли нет.
    2. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 12:23
      +12
      Есть и другое мнение. Они такие же русские люди, которых укрорейх гонит на бойню, чтобы продлить свою власть, зачем их содержать или убивать, если они не враги. Возможно их опять погонят, но как можно заставить человека воевать если он не хочет, психологически раздавлен, особенно против армии, которая его просто так отпускает и не хочет ему смерти. Поэтому ход хороший, Пригожин продолжает гнуть линию благородной армии против свирепого укронацизма в руководстве.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:30
        +13
        Послушайте,уважаемый..А с чего эти "униженные и оскорбленные"так отчаянно сражаются против нас,в большинстве своем?Только не надо о заградотрядах,и о том что сражаются там только западенцы?
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 12:56
        +11
        А где вы видите психологически раздавленных и не хотящих воевать ? Были они такие битва за Артемовск 8 месяцев бы не шла.
      3. Alexej
        Alexej Сегодня, 13:14
        +8
        Цитата: Дамир Шамаев
        ни такие же русские люди, которых укрорейх гонит на бойню, чтобы продлить свою власть, зачем их содержать или убивать, если они не враги.

        А хорошо так думать, вы наверное хороший и добрый человек, который не в курсе, что для этих самых "русских" войска РФ - это оккупанты, вероломно напавшие на "их землю". И они убеждены, что их дело правое и они победят. Они в большинстве изменят мнение только после поражения в войне, а до этого самого поражения они будут думать именно так, как я и описал выше.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:21
          +7
          Вы верно заметили.Они считают,что "защищают свой дом,свои семью от оккупантов"Им так вложили в головы.При полном бездействии с нашей стороны,все недосуг было продвигать свои интересы.А!Ну,конечно-продвигали усиленно.Интересы большого бизнеса.Большое "спасибо тому же ДАМу"и его протеже "Табуреткину"..Сейчас,правда "недимон" снова залазит в седло..Пока громогласными высказываниями
      4. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Дамир Шамаев
        Они такие же русские люди, которых укрорейх гонит на бойню

        Давно пора понять, что "наших" там нет. Есть вооруженный противник, который должен быть уничтожен.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:28
      +4
      Шамиль, "музыканты" не просто проявили благородство, в честь Великого Праздника, они в людях разбираются, взгляните на этих "бойцов" ВСУ, обычные работяги и селяне волей случая оказавшиеся на фронте, надеюсь они никогда больше не возьмут оружие среди них нет идейных, все таки для них это огромный урок, два раза не повезет, а им сегодня даровали жизнь.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:56
        +9
        Их желание никто и не спросит.Обработают в СБУ,и пойдут они назад стройными рядами на фронт в свои части..По внешнему виду пленных ...Так же выглядят и наши..Если не хуже еще.Я не против обмена пленных,но Ваши выводы похожи на вопросы многих людей в 1941 ом..Как так они могут творить такое,это же-немецкий пролетариат..Не обращайте внимание на их удручающий вид-это враги,идеологически обработанные за последние лет тридцать ,как минимум.Немцам хватило нескольких лет идеологической обработки
      2. ААК
        ААК Сегодня, 12:57
        +9
        Сначала, после плена, ВСУшников отработают ГУР МОУ и СБУ, потом дадут неделю отпуска, ну а после - автомат в зубы и на передовую... причём они и сопротивляться особо не будут, ведь практически у каждого из них кум-сват-брат 200-й или 300-й, а что до смиренного выражения лиц - то их учили правилам поведения в плену... нутро сами все видели, когда возвращающиеся из плена укропы демонстративно выкидывали выданное им продовольствие и воду... и следов раскаяния на лицах ну совершенно не было... правильно сказал коллега, пленных немцев правильно возвращали в 50-х, а не в 43-м...
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:53
    +11
    Заголовок противоречит содержанию. Никто никого домой не отправлял. Произвели обмен. Это совсем другое. Не факт что все домой поедут. Их передали ВСУ, а там что с ними будет никто точно сказать не может. Может их отправят домой, а может опять в части отправят, а может в СБУ посидят пока выяснят как они в плен попали.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:08
      0
      а может в СБУ посидят пока выяснят как они в плен попали.
      А может за деньги их семьям,что сейчас в Польше, будут Пригожину информацию нужную подгонять.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 12:06
    0
    Что то как то не поровну,не?сверху количество наших пленных ,снизу ВСУ,в телеге уже гуляет видео обмена
    https://t.me/warhistoryalconafter/96577
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:07
    +9
    А в чем прикол то?
    По приезду им сразу выдают новую форму, автоматы и на передовую - опытные, страха попасть в плен нет от слова совсем, русские добрые дурачки, всё-равно отпустят.
    Походу мы воюем сами с собой
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:13
      +10
      именно так и будет - по второму кругу воевать против нас будут отправлены.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 12:37
        +3
        Цитата: Nexcom
        именно так и будет - по второму кругу воевать против нас будут отправлены.

        Как то так. Не зря же украинские жинки пишут обращения на имя нашего омбудсмена по правам человека Москалькову, что бы их мужей и сыновей находящихся в плену не включали в списки обмена т.к. их снова погонят на передовую. Понимают, что второго шанса выжить у них не будет.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 13:14
        +2
        Цитата: Nexcom
        именно так и будет - по второму кругу воевать против нас будут отправлены.

        Как рассказывал мой дед, ветеран войны, ему старшие товарищи говорили - стреляй в немца, пока он руки не поднял - проблем меньше будет.
    2. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 12:14
      -3
      Добить Россию ? Делать все , чтобы Россия рухнула окончательно ?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:42
        +2
        Цитата: Гималайский
        Добить Россию ? Делать все , чтобы Россия рухнула окончательно ?

        Мы, рухаемся уже со времён Иванова Грозного, когда Московское княжество превратилось в Русское государство. Осталось чуть подтолкнуть (поляки, шведы, французы, немцы, а теперь ЕС и англосаксы). Милости просим hi
    3. vietnam7
      vietnam7 Сегодня, 12:47
      0
      Своих бойцов вы на что возвращать предлагаете?
    4. Последний_Витязь
      Последний_Витязь Сегодня, 12:49
      +1
      Были случаи повторного взятия в плен?
    5. bobba94
      bobba94 Сегодня, 12:51
      -1
      Русские, они такие........первый раз отпускают домой, а второй раз просто опускают. Вот такая получается новая форма с автоматом...
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:15
    +7
    Потому,что мы не звери. Всех со Светлым Воскресением Христовым! Россия земной удел матери Божьей и над страной нашей Покров Ее.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 12:59
      -1
      Распятие Христа было в субботу 21 марта ( по юлианскому календарю ) или 4 апреля в пересчёте на сегодняшний календарь. Аналогично Рождеству. Т.е., "Воскресение Христово", 5 апреля - дата календарная, а не расчётная в случае Пасхи... Соответственно, почему Воскресение отмечается вместе с Пасхой ? Это первое замечание.
      Касаясь Пасхи, не понятно каким образом ежегодно назначается дата пасхальных торжеств, т.к. основные признаки наступления Пасхи ( весеннее равноденствие и полнолуние ), канонизированные Никейским Вселенским Собором, давно не совмещаются, как это было в момент утверждения "пасхалии". Это второе.
      Календарная дата Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, означает годовщину свадьбы Марии и Иосифа, которая проходила на Руси, где была и остаётся традиция покрывать голову невесты фатой - полупрозрачным покрывалом... Причём здесь "Покров над страной" ? Это третье замечание.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:33
        +1
        Цитата: Магог_
        Распятие Христа было в субботу 21 марта ( по юлианскому календарю ) или 4 апреля в пересчёте на сегодняшний календарь. Аналогично Рождеству. Т.е., "Воскресение Христово", 5 апреля - дата календарная, а не расчётная в случае Пасхи... Соответственно, почему Воскресение отмечается вместе с Пасхой ? Это первое замечание.
        Касаясь Пасхи, не понятно каким образом ежегодно назначается дата пасхальных торжеств, т.к. основные признаки наступления Пасхи ( весеннее равноденствие и полнолуние ), канонизированные Никейским Вселенским Собором, давно не совмещаются, как это было в момент утверждения "пасхалии". Это второе.

        Да да. А вот Церковь - ну такие дураки, такие дураки. Им просто в голову не приходят такие очевидные вещи... им бы такого патриарха как вы :))
        Это всё от недостатка знаний. Точно так же восьмиклассник, впервые вчера прочитавший термин "генезис земельной ренты" - пребывает в полной уверенности, что теперь может на равных спорить с профессором по экономическому праву.
        Не буду разъяснять вам очевидные просчеты вашей теории и фундаментальность настоящих алгоритмов расчета - просто сходите в церковь: вашу софистику там развеет любой служка, не говоря уже о возведенных в сан служителях.
        1. Магог_
          Магог_ Сегодня, 14:20
          0
          вашу софистику
          Объяснить таким, как я "восьмиклассникам", ниже вашего самостатуса и самооценки. Чванство давно стало обязательным условием ответов "выкидышей истфаков" заблудшим обывателям... Угадал профиль вашего мировозрения ? Вы все одинаковые в своём проявлении...
    2. Препона
      Препона Сегодня, 13:02
      +3
      С Праздником ! Со Светлой Пасхой !))
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 13:34
        +2
        Также всех поздравляю с Великой Пасхой и Воскресением Христовым!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +2
    По некоторым данным, украинская сторона вернула столько же наших военнослужащих.
    Так Киев вернул или возможно "по некоторым данным"? А, что по этому поводу говорит Пригожин? Если действительно обмен был взаимным, то прекрасно, что еще 50 бойцов вернулись домой.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:30
      +6
      130 ВСУ (это не мариупольцы - пишут что армейцы, нацгвардейцы, ГССТ - это спецтранспортное управление - там понтонеры, ремонтники, военные ж/д и т.п. с херсонского, запорожского, соледарского и бахмутского направления) на неназванное количество вагнеровцев и армейцев.
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:22
    -3
    Это не благородство, а слабость, потому и не считаются с Россией уже по большому счёту, вся восточная Европа считает РФ беззубой, даже Сербия не верит в силу и бескомпромиссную мощь России. И да, вражеский флаг на госмероприятиях в РФ - верх безумия власти! winked
    1. stankow
      stankow Сегодня, 12:54
      0
      Восточная Европа не считает Россию "беззубой". И надеется на нее вьiгнать амеров.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: Oldi
      Это не благородство, а слабость
      Это вы про ВагнерОв? Круто! crying
      Не иначе вы с морских котиков будете winked

      Цитата: Oldi
      потому и не считаются с Россией уже по большому счёту, вся восточная Европа считает РФ беззубой,
      Сплошь одни счетоводы в ЕС laughing Ну, так - велком! Мы вас ждём, стоматологи.


      Цитата: Oldi
      даже Сербия не верит в силу и бескомпромиссную мощь России.
      Не нужно Россию бодрить на патриотические чувства, нам уже дорого обошлось освобождения Польши, Армении, Болгарии... пусть лучше верят сами в себя.
  9. monetam
    monetam Сегодня, 12:23
    +6
    Никак не соглашусь с тем, что надо соблюдать ну совсем арифметическую точность при обменах. Условия содержания наших бойцов в плену куда как тяжелее, и страдают они больше.
    Ну а с ВСУ-никами будет пропагандистский эффект - да он уже есть: сдаваться российской армии есть дело безопасное и безболезненное, в отличие от сопротивления. так что в итоге скорее больше ВСУ-шников примут решение о том, что прощу сложить оружие. чем сопротивляться до конца.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: monetam
      Никак не соглашусь с тем, что надо соблюдать ну совсем арифметическую точность при обменах. Условия содержания наших бойцов в плену куда как тяжелее, и страдают они больше.
      Ну а с ВСУ-никами будет пропагандистский эффект - да он уже есть: сдаваться российской армии есть дело безопасное и безболезненное, в отличие от сопротивления. так что в итоге скорее больше ВСУ-шников примут решение о том, что прощу сложить оружие. чем сопротивляться до конца.

      Тоже больше склоняюсь к этому варианту.
  10. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 12:23
    +1
    Кто то сам в строй вернется. Кого то против воли вернут на позиции.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: PetrovBasharov
      Кто то сам в строй вернется. Кого то против воли вернут на позиции.

      Это нормально для войны.
  11. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:39
    -4
    Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили домой полсотни украинских военнопленных перед Пасхой.
  12. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 12:58
    +2
    Ну и зачем? Что бы они сразу вернулись в строй?
  13. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 13:23
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    А с чего эти "униженные и оскорбленные"...

    После всего того, что они творят в Киево-Печерской лавре ПРОКЛЯТЫЕ они, а не "униженные и оскорбленные". Бог покинул Украину
  14. Быков.
    Быков. Сегодня, 13:27
    +1
    Какой обмен? Там просто отпустили мобилизованных мужиков, без всякого обмена.
  15. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 13:32
    +1
    Отличная новость в этот светлый праздник!
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:35
    +1
    противник не оценит жесты доброй воли ! я понимаю что это правильно с точки зрения доброты ! но у нас сво идет ! шас отдали их а их через какое то время обратно зашлют или будут инструкторами для всу ! возможно не прав !
  17. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 13:42
    +1
    Может так оно и надо, только жест "доброй воли" могут оценить только добрые, к числу которых отнести тех , кто с той стороны, при всём желании, трудно, остаётся только надеятся, что добро в итоге победит...
  18. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:48
    -1
    Сейчас сатанист из Барселоны раздувает ненависть, хочет максимально расчеловечить обе стороны.

    Поэтому:
    1. Поддерживаю гуманную акцию возвращения живых людей противнику.
    2. Не испытываю никакой ненависти к простым жителям.
    3. Призываю максимально беречь и наших бойцов, не бросать их в бессмысленные атаки, максимально улучшать снабжение войск современными средствами ведения войны.

    Верю в нашу победу. Уважение к нашим бойцам и командирам. Уважение к тем, кто в тылу вносит свой вклад в нашу победу.
  19. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:51
    +2
    Пригожин конечно добрый дядька, но их один фиг вернут обратно. И мало того, явно в штрафники, т. е. на верную смерть. Это в лучшем случае. А так могут и стрельнуть показательно. А главное, укровермахт это не оценит, буквально седня ночью нанесли удар по собору во время пасхальной службы.
  20. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 14:00
    -1
    Цитата: dmi.pris1
    отчаянно сражаются против нас


    Такие товарищи обычно играют свою молчаливую роль на видео с флажками на кладбище. Пленные на то и пленные, они сдались и не стали сражаться. Необязательно они горят желанием ещё раз пойти на этот аттракцион.
  21. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:10
    +1
    Цитата: Дамир Шамаев
    Цитата: dmi.pris1
    отчаянно сражаются против нас


    Такие товарищи обычно играют свою молчаливую роль на видео с флажками на кладбище. Пленные на то и пленные, они сдались и не стали сражаться. Необязательно они горят желанием ещё раз пойти на этот аттракцион.

    Дамир, а кто ж им позволит ещё раз не пойти? Там гребут всех под мелкую гребёнку. А уж этих то точно пошлют "на пулеметы". Как говорится, кровью искупать. Я думаю, они и сами не рады такому подвыподверту.))))
  22. Edward
    Edward Сегодня, 14:23
    0
    Рамзан Кадыров рассказал, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он отказался с ними встречаться и отправил обратно на фронт

    "Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль.

    Конечно, плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон.

    Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг".