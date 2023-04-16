Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили домой полсотни украинских военнопленных перед Пасхой.

Как стало известно, накануне православной Пасхи из зоны проведения специальной военной операции пришли новости об обмене военнопленными.
Около 50 украинских военнопленных, оказавшихся в плену у бойцов ЧВК «Вагнер», получили возможность вернуться домой на Пасху. По некоторым данным, украинская сторона вернула столько же наших военнослужащих.
Все украинские военнопленные получили надлежащий уход – все были накормлены, а раненных осмотрели врачи. Как утверждается, многие возвращавшиеся домой украинцы высказывали благодарность в адрес бойцов ЧВК «Вагнер» и поздравляли их с праздником.
Где проходила процедура передачи военнопленных украинской стороне и были взяты в плен эти бойцы ВСУ, неизвестно. Однако, вероятнее всего, что они оказались в плену в ходе боёв за Артемовск (Бахмут), значительная часть которого находится под контролем «вагнеровцев».
О том, что перед Пасхой прошел большой обмен военнопленными, заявил также и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в ходе процедуры обмена, которая шла несколько дней, Украина вернула 130 бойцов ВСУ.
При этом указывается, что эти украинские военные попали в плен на самых разных направлениях – от Бахмута до Херсонской области.
Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 106 российских военнослужащих.