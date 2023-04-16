Мы, как гуманисты, конечно, хотели бы, чтобы по итогу всех событий его (Зеленского) и всю его семью самолётом отправили за рубеж, в изгнание, где они жили бы достаточно комфортно. При этом они бы были осуждены всеми за сделанное ими с Украиной. Но надо быть реалистами.

Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него.

Украинцы спросят с него, потому что с его именем ассоциируется крах украинского государства, сотни тысяч раненых и погибших, миллионы вынужденных покинуть свой дом.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер представил собственную версию того, что может произойти в конечном итоге с президентом Украины. Риттер напоминает о том, что за Зеленского миллионы украинцев голосовали в первую очередь как за надежду на то, что будет положен конец вооружённому конфликту на Донбассе. Однако Зеленский, придя к власти, конфликт не только не погасил, но и стал выступать со всё более враждебными заявлениями в адрес России.Скотт Риттер:По словам экс-разведчика США, Зеленский погибнет от рук самих украинцев.Риттер:По словам американского отставного военнослужащего, сегодня именно с Зеленским у большинства украинцев ассоциируется война, многочисленные потери на фронте, необходимость прощаться с мужьями, братьями, отцами, сыновьями.Риттер:По словам Риттера, это огромная трагедия.Ранее в сети появлялась информация о том, что главу киевского режима охраняют в его резиденции, а также сопровождают в поездках сотрудники западных спецслужб. Эти люди курируют всю личную охрану Зеленского и членов его семьи. Во многом это напоминает даже не столько охрану, сколько конвой – чтобы украинский президент делал всё то, что в интересах США.