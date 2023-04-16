Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший разведчик из США: Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него

40
Бывший разведчик из США: Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него

Бывший американский разведчик Скотт Риттер представил собственную версию того, что может произойти в конечном итоге с президентом Украины. Риттер напоминает о том, что за Зеленского миллионы украинцев голосовали в первую очередь как за надежду на то, что будет положен конец вооружённому конфликту на Донбассе. Однако Зеленский, придя к власти, конфликт не только не погасил, но и стал выступать со всё более враждебными заявлениями в адрес России.


Скотт Риттер:

Мы, как гуманисты, конечно, хотели бы, чтобы по итогу всех событий его (Зеленского) и всю его семью самолётом отправили за рубеж, в изгнание, где они жили бы достаточно комфортно. При этом они бы были осуждены всеми за сделанное ими с Украиной. Но надо быть реалистами.

По словам экс-разведчика США, Зеленский погибнет от рук самих украинцев.

Риттер:

Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него.

По словам американского отставного военнослужащего, сегодня именно с Зеленским у большинства украинцев ассоциируется война, многочисленные потери на фронте, необходимость прощаться с мужьями, братьями, отцами, сыновьями.

Риттер:

Украинцы спросят с него, потому что с его именем ассоциируется крах украинского государства, сотни тысяч раненых и погибших, миллионы вынужденных покинуть свой дом.

По словам Риттера, это огромная трагедия.

Ранее в сети появлялась информация о том, что главу киевского режима охраняют в его резиденции, а также сопровождают в поездках сотрудники западных спецслужб. Эти люди курируют всю личную охрану Зеленского и членов его семьи. Во многом это напоминает даже не столько охрану, сколько конвой – чтобы украинский президент делал всё то, что в интересах США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
40 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 11:48
    +5
    Ну и фотография!
    Ни дать ни взять "Их разыскивает полиция. Преступная группировка "укропчики".
    Слева направо: "Сиплый, Бухарь, Зелёнка, Длинный".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: конструктор_сидоров
      Ни дать ни взять "Их разыскивает полиция. Преступная группировка "укропчики".

      Раньше по городу были посты с фото и Ф.И.О. - "Они позорят наш город."
      Но на Украине такого не произойдёт, там все уже такие.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:53
        -1
        Преступная, то преступная, но наши смешочки не стоит выдавать за реальное положение вещей.
        На то что Зеленского сместят сами украинцы, похоже и был расчет перед началом СВО, но всё вышло иначе.
        Глянем на рейтинг Зеленского.
        Данные на осень 2022 года. Свежее не нашел. Данные из Газета.ру.

        Лидером рейтинга стал украинский поэт и прозаик Тарас Шевченко (63,9%). На втором месте оказался действующий президент Украины Владимир Зеленский (29,8%). Третье и четвертое места заняли украинская поэтесса Леся Украинка (19,6%) и полководец Богдан Хмельницкий (17,3%). Пятерку рейтинга замкнул лидер украинских националистов Степан Бандера (12,8%)

        Большинство жителей Украины позитивно относятся к планам руководства государства по вступлению страны в НАТО, соответствующее стремление Киева поддерживают 83% украинцев, против такого решения выступают лишь 4% респондентов.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:54
    +7
    Никто там не восстанет,пока идет война.Замечу,что этому организму-Зеле,удалось мобилизовать в смысле "отражения агрессии" идиологически окружение свое и большую часть населения
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:33
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Никто там не восстанет,пока идет война.

      Когда война закончится, вот тогда и начнётся борьба за власть, со взрывами авто, расстрелами в подъездах и ресторанах. А сейчас редко кто захочет Зелю заменить, хотя денежно. Вон самый хитрый и вёрткий как уж Резник, министр обороны, не лезет выше, сидит на "хлебном", скорее золотом месте, ни за что не отвечает и пулю на него не льют, да и топор никто не точит. Да и на берег Северного Ледовитого, тоже не отправят.
  3. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 11:54
    +1
    Для кого и для чего этот бред от Риттера и Макгрегора постоянно печатают.Не думаю что они такие кретины.Или им за это платят или они работают на американские спецслужбы
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:29
      +1
      Для кого?Полно людей,верящих этой лаже.А веру надо подпитывать.Сложно потом будет с разочарованием.Но это не беда-новую лапшу на уши повесят
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:01
    +2
    Бывший американский разведчик Скотт Риттер представил собственную версию того,

    опять сказки на ночь !
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:02
    0
    Скотт оказался не скот...
    Удивительное дело - америкашка истину глаголет!.. request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:30
      -1
      Кстати.А где Вы видите истину?Что нибудь у Риттера сбылось?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:10
    +2
    Собственно - с чего им восставать-то? С их точки зрения - за ними весь Запад, который даст всё что надо, причём на халяву. Военное поражение - Россия им нанести пока не сумела, наоборот - продемонстрировала несколько, мягко говоря, не очень убедительных телодвижений.. Постоянно идёт какая-то пурга о типа переговорах, которые якобы не сегодня-завтра начнутся, и мы - как-то не очень-то и активно такой вариант отвергаем.. Союзники - за нас не вписались, фактически - мы одни. Так что - не вижу пока никаких возможностей подвижек на тему укроволнений..
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:29
      0
      мы - как-то не очень-то и активно такой вариант отвергаем..


      А в последнее время о "фиксации наших достижений" вдруг заговорил даже руководитель "Вагнера" Пригожин!
      https://telegra.ph/Tolko-chestnyj-boj-nikakogo-dogovornyaka-04-14
      Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +2
    Мы, как гуманисты, конечно, хотели бы, чтобы по итогу всех событий его (Зеленского) и всю его семью самолётом отправили за рубеж
    Со всем уважением к Риттеру, но уж какой-то выборочный гуманизм по американски - бомбить мирные города не считаясь с потерями гражданского населения и называть это "принуждением к миру" и вывозить к себе военных преступников.
    Зеленского лишат жизни сами украинцы, которые восстанут против него.
    Большие сомнения особенно по поводу "восставших украинцев". Если только те же нацики не дождавшиеся "победы" и подсчитавшие свои потери.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:18
      +2
      Если только те же нацики не дождавшиеся "победы"
      Судя по мордокниге и обсуждениям там, именно нацики и недовольны, причем все больше и больше.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:29
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Мы, как гуманисты, конечно, хотели бы, чтобы по итогу всех событий его (Зеленского) и всю его семью самолётом отправили за рубеж
      Со всем уважением к Риттеру, но уж какой-то выборочный гуманизм по американски - бомбить мирные города не считаясь с потерями гражданского населения и называть это "принуждением к миру" и вывозить к себе военных преступников.
      Я тоже обратила на это внимание. Меня это тоже покоробило.
      Сразу вспомнилось, что США помогли спастись от наказания многим ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКАМ как Третьего рейха, так и милитаристской Японии по окончании ВОВ/ВМВ.
      Часть из них поделились с американцами своим профессиональным античеловеческим опытом, приобретённым ими во время войны, и стали карьерно-успешно работать на США.
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:15
    +1
    ерунду несет этот "разведчик" , там все под контролем сбу и любые протесты давятся в зародыше, там уже диктатура в лучших традициях нацистской германии и "все кто не за нас, тот против нас"
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 12:31
      +1
      СБУ это не политическая сила, это инструмент. Сделает госдеп ставку на других, посчитает, что Зе и Ко отработанный материал и окажется этот инструмент в других руках. Посмотрите что в Судане происходит.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:17
    +2
    Бред сивой кобылы, что бы восстать - нужна движущая сила, подпольная организация, которая организует, направит и будет руководить.
    Много мы саморганизовались в 1991 году, когда у нас власть отбирали.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:56
      +1
      Цитата: 75Сергей
      нужна движущая сила, подпольная организация


      Это возможно только при поддержке с Большой Земли, как было в ВОВ. Сейчас нет у Наума Эйтингона наследников.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:27
    +1
    Американцы бы восстали. Но этих исправит только могила. Умом Украину не понять. Дело родственное, среди своих....
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:31
    +1
    Все правильно он сказал, отпадет для США ( Британии) необходимость в зеленском, его грохнут руками "восставших" украинцев. Зеленский и его семья в заложниках у евролюдей и при всем своем желании не мог он остановить войну, его бы сразу же грохнули руками нациков тем более в начале своего президентского срока. Тогда у него и власти то не было. Сейчас же Зеленский понимает, что он и его семья живёт пока идёт война и пока он нужен евролюдям.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:32
    +2
    Скот плохо знает украинцев. Они сейчас сидят по норкам и тявкнуть боятся. Иначе- на фронт. Это они на майдане были " хероями". Там им как свиньям, жрать давали и наливали. А сейчас- они хвосты поджали.
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:42
    0
    Да, это примерно теже прогнозы что и после майдана вот- вот украинцы скинут хунту.
  14. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:43
    +2
    Украинцы его грохнут, или не украинцы, уже не суть важно. Ясно то, что умереть от старости и в окружении внуков Зелепуке не грозит. Билет на "творческую" встречу с его кумиром Бандерой, ему вручат в принудительном порядке. yes
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:53
      +1
      Цитата: Ныробский
      умереть от старости и в окружении внуков Зелепуке не грозит.

      Это уж как малобритые решат. Могут организовать экстракцию.
      Будет как Керенский.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 13:57
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Ныробский
        умереть от старости и в окружении внуков Зелепуке не грозит.

        Это уж как малобритые решат. Могут организовать экстракцию.
        Будет как Керенский.

        Может будет как Керенский, а может и нет. winked
        Что то подсказывает, если ему устроят экстракцию в Британию, то вскорости он будет висеть на шарфике в ванной комнате, как Березовский. yes
  15. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:45
    +1
    От передоза он помрет, когда станет ненужным. Вернее его отравят новичком, а так как уже натренировались "на кошках", то отравят наглушняк.
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:51
    +1
    Не будет восстания. Большинство зомбировоно.
    Тысячи убиты или сидят в подвалах СБУ. Остальные запуганы до смерти не без оснований.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: Румaтa
      Не будет восстания. Большинство зомбировоно.

      Верно! И большинство считает, что "Россия напала и с ней надо бороться"
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:00
    -1
    Риттер прав. Сначала его арестует местная власть, где нибудь на Западной Украине, так сказать до прояснения обстановки, а потом шарфик шёлковый подкинут в камеру, ибо клиент много знает и подноготную многих деятелей и событий. P.S. Речи о восстании не идет-заговор будет внутри когда дела пойдут плохо.
  18. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:11
    +1
    Není vůbec jednoduché pro miliony Ukrajinců, kteří si přáli mír a ne válku, aby se v tomto fašistickém režimu mohli domlouvat a sjednotit. Je potřeba to vnímat a neodsuzovat celou Ukrajinu. Ten kdo svrhnul demokraticky zvolený režim na Ukrajině bylo USA!!!, za které stále umírá mnoho nevinných Ukrajinců, kteří nemají problém žít vedle Ruska, které nikdy nemělo zájem válčit proti Ukrajině. Proč by se měli zabíjet Slovani?
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:11
      +1
      Миллионам украинцев, которые хотели мира, а не войны, совсем не просто договориться и объединиться в этом фашистском режиме. Это надо понимать и не осуждать всю Украину. Тем, кто сверг демократически избранный режим в Украине, были США!!!, за которые до сих пор гибнут многие ни в чем не повинные украинцы, которым спокойно жить рядом с Россией, которая никогда не была заинтересована в войне против Украины. Почему славяне должны убивать себя?
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:20
    +2
    Скотт говорит не лично от себя, чтобы он хотел, а имеет ввиду политические лица со стороны США, которые могли бы быть заинтересованы в сохранении жизни Зеленского, и в целом американский подход, когда преступников вывозят в безопасную зону.
    Для американца, он достаточно здравые мысли высказывает, учитывая поверхностные источники информации и отдалённость от конфликта. Но эти голоса, как капля в море. В общих чертах, мужик прямо говорит, что США вертели всех на детородном органе и бодаться с Россией это верх тупости.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:04
      0
      Souhlasím! USA má ještě jedinou výhodu.., i Scott může veřejně mluvit svůj názor. V ČR by byl za tento názor odsouzen, Ústava nefunguje..
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:05
        0
        Я согласен! У США есть еще одно преимущество... даже Скотт может публично высказывать свое мнение. В Чехии его бы осудили за такое мнение, Конституция не работает..
  20. senima56
    senima56 Сегодня, 13:26
    +1
    Был такой фильм "Город мастеров" (1965г.) Там прозвучала такая фраза: "Любимца народа должен убивать не меч чужестранца, а рука его же соотечественника." hi negative
  21. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 13:49
    +1
    Этот Риттер живет эпохой до 2013 года. Он не был на Украине 2018-22 годов. Он понятия не имеет что там сейчас за настроения. Там ненависть к России и всему русскому от 4 летнего ребенка до 50 летнего человека. Даже те, кто до начала СВО сочувствовал России и даже открыто это заявлял, сейчас либо в страхе молчат и прячутся либо сменили свои настроения на негатив к России. И таких там не менее 70%. Это страшное число. И с кпждым погибшим на этой войне украинцем ненависть и боль приумножается. Надо забыть про добрых и мирных украинцев. Теперь это всего лишь реальный проект антирусского общества на территории Украины, цель которого - развалить Россию. Точка. А свергать и уничтожать Зеленского некому. Ибо на его место станет другая американская марионетка, а он сам станет героем-мученником для ненавидящих Россию украинцев и Запада.
  22. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:13
    0
    Всё это уже было: Муссолини, Чаушеску...Его дражайшая половина тоже разделит его судьбу, а пацана заберут с собой, как супруги Геббельс.
  23. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:17
    0
    Сколько было уже подобных неподписанных и подписанных статей. По З, про П и прочих...
    Все оказаолось, вежливо, пшиком. Никто не понес за непраду ответственности.
  24. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:25
    0
    Я об этом с самого начала его президентства говорю. Его убьют националисты с подачи Авакова, который давно видит себя в кресле Президента Украины. Не трогают его потому, что его САС охраняет, не хотят с бритишами ссорится. Но, это до поры до времени...