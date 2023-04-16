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Экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был до начала СВО

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Экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был до начала СВО

Несмотря на все западные антироссийские санкции и препоны, которые Запад ставил, чтобы ограничить продажи российской нефти, чёрное золото из России все равно находит выход на мировой рынок. Кроме того, объемы его экспорта ещё и увеличиваются.


Как пишет британское издание The Independent, в первом квартале этого года экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был ещё до начала специальной военной операции на Украине. При этом отмечается, что экспортные показатели первого квартала 2023 года превысили и объемы 2022 года – 3,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,35 миллиона баррелей в прошлом году.

Такой скачок продаж связан с быстрым переориентированием российского энергетического экспорта с Европы на другие направления. Почти 90% российской нефти идет в Китай и Индию. На фоне украинских событий и отказа Европы от российской нефти объемы поставок в эти крупнейшие азиатские страны значительно возросли, не в последнюю очередь из-за скидок, которые вынуждена делать им Москва. Так, если в 2021 году Индия покупала у России лишь 1% потребляемой страной нефти, то в этом году этот показатель составил 51%. Что касается Китая, то доля российской нефти в его импорте чёрного золота составила в 2023 году 36% вместо 25%, которые были в 2021 году.

При всё этом, как отмечает The Independent, значительное увеличение объемов продаж российской нефти не ведёт к увеличению доходов России, так как её приходится продавать по заниженным ценам. Но в то же время эксперты отмечают, что Запад потерял возможность заморозить эти активы России, так как львиная доля - не в долларах.
Использованы фотографии:
fabricators.ru
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20 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 13:06
    +1
    "При всё этом, как отмечает The Independent, значительное увеличение объемов продаж российской нефти не ведёт к увеличению доходов России, так как её приходится продавать по заниженным ценам. "
    ну это пилюлька, подсластить, буржуи не в состоянии отследить реальные цены продажи
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 13:12
      -1
      Цитата: poquello
      ну это пилюлька, подсластить, буржуи не в состоянии отследить реальные цены продажи

      Буржуи хотят в очередной раз укусить Россию, а не могут, потому и бесятся....
    2. freddyk
      freddyk Сегодня, 13:14
      +7
      Цитата: poquello
      ну это пилюлька, подсластить, буржуи не в состоянии отследить реальные цены продажи

      Как сказать, Китайцы хитрецы, а у нас выбора нет. По слухам мы продаем им нефть чуть выше себестоимости.
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 13:23
        +1
        Цитата: freddyk
        Как сказать, Китайцы хитрецы, а у нас выбора нет. По слухам мы продаем им нефть чуть выше себестоимости.

        Разумеется по дешевке, потому что Китай берет нефть не только у нас. Экономика наша будет трещать по швам, потому что своего производства нет, а экспорт углеводородов не несет особых прибылей. Возможно победа в СВО на какое то время замедлит выбивание российского бизнеса из стран СНГ, но это все равно полумера в долгосрочной перспективе.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:56
        -1
        По моим слухам ,китайцы покупают выше потолка цен ,установленных западом.
    3. Ив762
      Ив762 Сегодня, 13:17
      +2
      Сальдо прибылей и убытков российских компаний в сфере добычи нефти и газа за январь – октябрь 2022 г. составило 2,28 трлн руб., следует из статистики Росстата. Показатель снизился на 19,4% в годовом выражении, но значительно улучшился (читай "хоть и улучшился" по сравнению с первым полугодием этого года.
      -
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      request Сами такие данные дают.
    4. IlgizL
      IlgizL Сегодня, 13:25
      +2
      вообще то могут, так как торги идут через определенные каналы в виде бирж.
    5. Ярик
      Ярик Сегодня, 14:15
      +1
      1.Индийские банки не предоставляют кэш своим фирмам, если цена на нефть из РФ выше установленного США потолка. И тем более зачем платить больше, чем за это платит то же Китай???!!!
      2. Польша увеличила закупку сжиженного газа из РФ в 2 раза, по сравнению с 2022г. Причем сведения об условиях оплаты, закрытая инфа. (Явно не в рублях!)
      3. РФ, в 2023 г., увеличила поставки обогащенного урана в США в 2 раза. (опять же оплата НЕ в рублях, откуда рубли у США?).
      4. Оплата за все это удовольствие НЕ возвращается в РФ, т.к. этим выродкам разрешили выручку за продажу полезных ископаемых не возвращать в РФ. Отсюда и дефицит бюджета нашей страны.
      Вся эта инфа находится в открытом доступе. Но не на 1 канале у Скабеевой :)))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:06
    +1
    Изменилась логистиаа,возросли расходы на транспортировку.А так,да-обьемы те же.Единственно,что перестал замечать на станции-цистерны из Казахстана,идущип в Новороссийск
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:23
      +1
      "идущие в Новороссийск" естественно, что казахи как производили так и производят нефть, но изменили логистику.
      Сейчас подумал :если война завершится, что полная фантастика, завтра это не сразу отразится на торговле. Война будет продолжаться, но "тихая"торговая
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:10
    +1
    Тонкий намек на толстое дело!
    Типа Россия не тем продает, продавайте нам но по фиксированной цене и за капусту, что-бы мы её в очередной раз заморозили.
    Шиш вам, сосите лапу! Пусть запад покупает нефть и газ по завышенным ценам!
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 13:11
    +6
    Можно еще снять запрет на продажу кругляка за бугор. Захлестнем вражин сырьевым цунами, нехай тонут!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:23
    +2
    Я не знаю, кто отвечает за российскую нефтяную стратегию, но у нее все хорошо. На Западе говорят о «российском флоте-призраке» применительно к танкерам уже в мифических терминах.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 13:33
    +2
    Так это ж такая жалоба,завуалированная--приходится покупать нефть и дизель Европе в "нефтедобывающих" странах---Индии и Китае,с наценкой,естественно...
    Да,доходы упали,но расчёт запада был на полный коллапс нефтянки в России...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:40
    +1
    Да правительству России "наложить кучу" на вывод газетёнки из Англии .Изменено налогообложение нефтегазодобывающих компаний.Цена нефти не высокая, но в бюджет идут отчисления выше.И хватит смотреть на этот drinks из за руб ежа,их факты высосаны из 21 пальца .Могут только ориентироваться только на ФТС КНР .А они правду говорят?Смотрим только Минфин РФ.
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:47
    +1
    Никакой радости т.к мы продаем невозобновляемые ресурсы с дикими скидками. На сколько у нас осталось легкодобываемых нефтяных месторождений ? На 20-30 лет ? Что мы будем делать потом ?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:58
      -1
      Ждать ещё 20-30 лет, когда они снова закончатся?
  9. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:57
    0
    Вот интересно, какая доля дошла до UA.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:12
    +1
    Закон неоколониализма. (из учебников СССР, адаптировано к России 21 века):

    Колонии - необработанные ресурсы. Метрополии - бусы 21 века. СМИ - ура-перемоги
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:30
    0
    Все потуги западных деятелей заканчиваются их же проблемами. Они не способны додумать последствия своих санкций. В итоге Россия стала собирать денег больше, чем до введения потолка цен на нефть.