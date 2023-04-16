Экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был до начала СВО

Несмотря на все западные антироссийские санкции и препоны, которые Запад ставил, чтобы ограничить продажи российской нефти, чёрное золото из России все равно находит выход на мировой рынок. Кроме того, объемы его экспорта ещё и увеличиваются.Как пишет британское издание The Independent, в первом квартале этого года экспорт сырой нефти из России превысил уровень, который был ещё до начала специальной военной операции на Украине. При этом отмечается, что экспортные показатели первого квартала 2023 года превысили и объемы 2022 года – 3,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,35 миллиона баррелей в прошлом году.Такой скачок продаж связан с быстрым переориентированием российского энергетического экспорта с Европы на другие направления. Почти 90% российской нефти идет в Китай и Индию. На фоне украинских событий и отказа Европы от российской нефти объемы поставок в эти крупнейшие азиатские страны значительно возросли, не в последнюю очередь из-за скидок, которые вынуждена делать им Москва. Так, если в 2021 году Индия покупала у России лишь 1% потребляемой страной нефти, то в этом году этот показатель составил 51%. Что касается Китая, то доля российской нефти в его импорте чёрного золота составила в 2023 году 36% вместо 25%, которые были в 2021 году.При всё этом, как отмечает The Independent, значительное увеличение объемов продаж российской нефти не ведёт к увеличению доходов России, так как её приходится продавать по заниженным ценам. Но в то же время эксперты отмечают, что Запад потерял возможность заморозить эти активы России, так как львиная доля - не в долларах.