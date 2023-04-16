Минобороны РФ: Самолёты Ту-22М3 и Ту-95МС были переброшены в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

Российские вооружённые силы продолжают отрабатывать те или иные боевые ситуации и проверять боевую готовность своих подразделений.
Как сообщает Минобороны страны у себя в Telegram-канале, на этот раз проверяли боевую готовность Тихоокеанского флота, в рамках чего на оперативные аэродромы были переброшены бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.
Ту-95 МС – это самый скоростной в мире турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который несет крылатые ракеты, имеющие дальность действия до 5500 км.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который может нести ядерное оружие.
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, данные боевые самолёты займутся патрулированием различных районов в сфере ответственности Тихоокеанского флота и оказывать воздушную поддержку силам флота. Помимо всего прочего, будут проводиться учебно-боевые полеты с отработкой воздушной дозаправки от самолета-заправщика Ил-78.
В Минобороны страны отметили, что российская дальняя авиация действует строго по международным правилам, не нарушая чужих границ.
Напомним, что ранее о начале внезапной проверки сил Тихоокеанского флота заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.