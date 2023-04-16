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Минобороны РФ: Самолёты Ту-22М3 и Ту-95МС были переброшены в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

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Минобороны РФ: Самолёты Ту-22М3 и Ту-95МС были переброшены в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

Российские вооружённые силы продолжают отрабатывать те или иные боевые ситуации и проверять боевую готовность своих подразделений.


Как сообщает Минобороны страны у себя в Telegram-канале, на этот раз проверяли боевую готовность Тихоокеанского флота, в рамках чего на оперативные аэродромы были переброшены бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Ту-95 МС – это самый скоростной в мире турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который несет крылатые ракеты, имеющие дальность действия до 5500 км.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который может нести ядерное оружие.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, данные боевые самолёты займутся патрулированием различных районов в сфере ответственности Тихоокеанского флота и оказывать воздушную поддержку силам флота. Помимо всего прочего, будут проводиться учебно-боевые полеты с отработкой воздушной дозаправки от самолета-заправщика Ил-78.

В Минобороны страны отметили, что российская дальняя авиация действует строго по международным правилам, не нарушая чужих границ.

Напомним, что ранее о начале внезапной проверки сил Тихоокеанского флота заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Использованы фотографии:
Википедия/Sergey Krivchikov
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    +1
    проверяли боевую готовность Тихоокеанского флота, в рамках чего на оперативные аэродромы были переброшены бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.
    Американцы подтянули свои самолеты-разведчики и навострили "уши" на базах в Японии. Как заведено, противника всегда интересуют наши учения (как и нас НАТОвские), особенно если флот поднят по тревоге.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: rotmistr60
      Как заведено, противника всегда интересуют наши учения (как и нас НАТОвские), особенно если флот поднят по тревоге.

      Всё может случится, вечером учение, утром война. Ко всему нужно быть готовым.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 14:16
        0
        Ага, самое время. Вот только на Дальнем Востоке нам сейчас войны и не хватает.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 14:19
    -1
    А реальные учения против примененияПКР они не хотят провести на флоте?Боязно видимо генералам за свои погоны и теплые места.Судя по черноморскому флоту, все эти учения бутафорские,если даже Чубатые без флота смогли создать столько проблем.Против тех же Японцев с такой бутафорской подготовкой и составом флота из портов можно даже не выходить,к сожалению.