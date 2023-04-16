Financial Times: Украинское контрнаступление «очень высокорисковое дело»

О том, что ВСУ вот-вот начнут контрнаступление разговоры идут давно, однако реальных действий пока не видно. Возможно, это связано и с недавними утечками американских секретных документов, описывавших ситуацию вокруг Украины.Как бы там ни было, осуществление подобного шага будет сопровождаться, по мнению многих экспертов, большими рисками. Британская газета Financial Times назвала вероятное контрнаступление Украины, которое должно сопровождаться прорывом российских оборонительных линий, «очень высокорискованным делом».Чтобы подобная операция имела успех необходимо слаженная работа «всего гигантского общевойскового оркестра», пишет издание.По словам бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, при контрнаступлении положение украинской стороны усугубится и тем, что Россия имеет господство в воздухе. Проведение классического контрнаступления без господства в воздухе очень редко оканчивается успехом, отмечает другой британский офицер, бывший командир британского батальона механизированной пехоты Бен Барри.Эксперты Financial Times считают, что ВСУ будет очень трудно прорываться через российские оборонительные рубежи, состоящие из минных полей, линий противотанковых надолбов, линий окопов и блиндажей, а также противотанковых рвов.