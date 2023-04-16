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Financial Times: Украинское контрнаступление «очень высокорисковое дело»

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Financial Times: Украинское контрнаступление «очень высокорисковое дело»

О том, что ВСУ вот-вот начнут контрнаступление разговоры идут давно, однако реальных действий пока не видно. Возможно, это связано и с недавними утечками американских секретных документов, описывавших ситуацию вокруг Украины.


Как бы там ни было, осуществление подобного шага будет сопровождаться, по мнению многих экспертов, большими рисками. Британская газета Financial Times назвала вероятное контрнаступление Украины, которое должно сопровождаться прорывом российских оборонительных линий, «очень высокорискованным делом».

Чтобы подобная операция имела успех необходимо слаженная работа «всего гигантского общевойскового оркестра», пишет издание.

По словам бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, при контрнаступлении положение украинской стороны усугубится и тем, что Россия имеет господство в воздухе. Проведение классического контрнаступления без господства в воздухе очень редко оканчивается успехом, отмечает другой британский офицер, бывший командир британского батальона механизированной пехоты Бен Барри.

Эксперты Financial Times считают, что ВСУ будет очень трудно прорываться через российские оборонительные рубежи, состоящие из минных полей, линий противотанковых надолбов, линий окопов и блиндажей, а также противотанковых рвов.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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25 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 15:02
    -16
    Контрнаступление ВСУ отразим без вариантов. В крайнем случае совершим перегруппировку и примем непростое решение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:19
      -3
      А крайнего случая не должно быть по определению..Надеюсь,в Кремле это понимают.
      1. Комментарий был удален.
      2. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 15:52
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        А крайнего случая не должно быть по определению..Надеюсь,в Кремле это понимают.

        Не должно быть. Я полностью разделяю Вашу точку зрения.
        От того мне и непонятно, откуда осенью такие случаи появились и почему за это никто не понёс ответственности.
        1. NKT
          NKT Сегодня, 15:57
          0
          От того мне и непонятно, откуда осенью такие случаи появились и почему за это никто не понёс ответственности.

          Все очень просто, своих - не бросают.
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 17:11
          0
          Вот Вас и привлечём к ответственности.
          Вы понимаете, что все что происходит, это Ваша личная ответственность?
    2. Владимирский
      Владимирский Сегодня, 16:01
      +1
      Мы уже это про Изюм и Херсон слышали. Промолчите, будет больше пользы....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:27
        +4
        Пользы с чего?С молчания,замалчивания,забытия?Тогда все повторится.Я смотреь пару дней назад видео-семейная пара из Мариуполя едет на машине по трассеМариуполь,Бердянск,Крчь,Тамань,Таганрог.Вокруг Азовского решили проехаться..Машин на трассе в Запорожской области минимум,говорят что видели укрепления-будьте спокойны,не пройдут.Ума хватило не снять все это.И как всегда ждуны из торгашей,просят расплачиваться гривной,не рублем.Даже там людей надо десятилетия воспитывать в любви к России
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:02
    +2
    Скорее всего что мы что Украина придерживаются следующей тактики, ждут наступления, чтобы пропустить наступающую группировку на некоторую глубину и далее фланговыми ударами отсечь её, окружить и уничтожить. Поэтому активно никто и не наступает. Оттянуть на себя окружить и уничтожить противника значительно проще чем штурмовать в лоб хорошо окопавшегося противника с минными полями, дотами, окопами итд.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:03
    +2
    Нам то какая баня на их трудности??? Нам это побоку и параллельно.

    Мочить хохлонацистов без жалости!
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:10
    +2
    Особенно "высокорискованное дело" для иностранных наёмников, которые воюют на украине с одобрения своих правительств стран НАТО. Их просто истребят, а их танки будут гореть синим пламенем.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:11
    +3
    Столько разговоров вокруг да около, это уже не нормально, с точки зрения любой военной тактики... а вот в плане медийных войн и прочей словесной ерунды, как раз, самое то.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: rocket757
      Столько разговоров вокруг да около, это уже не нормально, с точки зрения любой военной тактики... а вот в плане медийных войн и прочей словесной ерунды, как раз, самое то.

      С точки зрения любой военной тактики НАШИ военные ничего и не говорят!
      В отличии от времен 2-й мировой войны сейчас даже в захудалой деревенской газетенке есть свой сайт в мировой паутине, вот они и пиарятся вместе с всякими блогерами и всевозможными эксперДами.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:47
        +1
        Времена такие наступили, странные.
        На каждом диване стРатегус с генераЛиссимусом, из каждой "розетки", аналитика, прогнозы, вангования...
  6. Roust
    Roust Сегодня, 15:27
    +1
    Это у нас танки грязи не боятся, а эти ждут, когда земля подсохнет и откроется дорога к бандере в ад.
  7. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:41
    -2
    я так понимаю, пришли злыднепенисы-минусаторы и всех тапками закидали?
    Чой-то им так вштырило то??
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:52
    -3
    Да любая война - это большой риск ( уж так начинают).
    Скорее всего, ВСУ пойдёт в наступление между месяцами июнь-июль. Так будет логичнее , и опять же - как готово ВСУ к данной операции , и как все готовиться?
  9. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 15:56
    +3
    А если на Белгород пойдут или Курск? Им до Белгорода 40 км, до Курска -100. там точно есть наши войска? 30 минут в пути и можно шмалять по обл. центру из БМП, миномета и т.д. . В провинции Брянской области мужиков нет. одни бабы и дети.... 80% мужиков - в москве батрачат на заработках....
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 17:21
      0
      Бросок на север.
      В теории, могут.
      Уверен, наше мудрое руководство держит на этом направлении достаточные заслоны.
      Нужно ли перекапывают шоссе Симферополь - Москва? Полагаю, нет. Если небратья попрутся на транспорте - бомбить по местам скопления. Пойдут пешком - то же самое.
      Превентивно бомбить склады с горючим.
      Надеюсь, наша разведка хотя бы это направление сверху контролирует.
      Опасения разумны, но не нужно терять голову.
      Это направление повышает ставки в конфликте, наши могут и по центрам принятия решений начать бить.
      К тому же, поддерживать наступление на Великой русской равнине даже Гитлеру было трудно, фланговое прикрытие на некотором участке начнет требовать второе больше сил, чем центральная колонна.
      А вот Крым как раз можно изолировать, и за фланги не беспокоиться.
      Поэтому, вероятнее всего США и рекомендуют своим подопечным "восстанавливать границы 1991".
      В любом случае, всё зависит от наших способностей к дальней и средней воздушной разведке, и согласовании данных разведки и средств поражения противника.
      Пехота это уже просто эффект присутствия.
      Пехота не ракету не перехватит, да и в целом - 90% поражения от артиллерии.
      На мой убогий взгляд, пехота сейчас - это хорошо укреплённые корректировщики артогня.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:57
    +1
    Возможно, это связано и с недавними утечками американских секретных документов, описывавших ситуацию вокруг Украины.
    Странный вывод. Скорее связано это с тем, что нелохов периодически ощипывают. Не на Луне же содержатся резервы в неприкосновенно-первозданном виде. И из резервов для "контрнаступа" хочешь не хочешь, а приходится выдергивать силы на другие направления. Да и наши готовятся для встречи "дорогих" гостей. Коридор возможностей закрылся.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:05
    +2
    "... Россия имеет господство в воздухе" (с)
    Про господство в воздухе можно однозначно говорить, когда наши ВКС будут залетать за линию боевого соприкосновения. Пока это, к сожалению, не так
    И пусть Украина практически не имеет боевой авиации, пока они располагают действенными ПВО - господство в воздухе моет быть только вне зоны их действий(
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:07
    -2
    Цитата: Владимирский
    А если на Белгород пойдут или Курск? Им до Белгорода 40 км, до Курска -100. там точно есть наши войска? 30 минут в пути и можно шмалять по обл. центру из БМП, миномета и т.д. . В провинции Брянской области мужиков нет. одни бабы и дети.... 80% мужиков - в москве батрачат на заработках....

    Не пойдут.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:10
      +1
      Почему Вы так уверены, поясните пожалуйста.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:28
    -2
    Цитата: Nexcom
    Почему Вы так уверены, поясните пожалуйста.

    1.Руки и ноги устают от плохой головы( тут Путин с Зеленским на ровне)
    2. За все время сво были заявления всей военной верхушки Украины , которые если сложить, то ВСУ уже должно достичь Сибирь.
    3. Люди , техника, деньги нерастут на дереве.
    4. Много шумят , а дело любит тишину и сосредоточеность .
    5. Украина не едина.
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:34
    +1
    Контрнаступление немецких электриков, судя по символике. Долбить надо так, чтоб в труху этих дегенератов! Без разных там, свойственных мягкотелой власти, знаков доброй воли. И флаги ссано голубые запретить вывешивать в России! А то народу не понятна мораль - жизнь отдай за Родину в битве с врагом, а над Родиной в это время эти же нацистские, вражеские флаги развиваются себе спокойно fool . Столько времени прошло, а государство Российское никак не определит свою позицию к этой территории 404. winked
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:52
    0
    Проведение классического контрнаступления без господства в воздухе очень редко оканчивается успехом

    Началась подготовка мнения западного обывателя в поддержку передачи укропам западных образцов авиатехники. Укропы сейчас уже заправлены военной техникой и подготовленными подразделениями по самую макушку, их войска высокомотивированы на наступление, если долго затягивать с наступлением произойдёт демотивация личного состава и увеличение не боевых потерь в технике.