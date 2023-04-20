Когда Львов отдадут Варшаве

Источник: train-photo.ru
Помощь никогда не бывает безвозмездной
В капиталистических странах не принято помогать просто так – эту аксиому давно познала Европы. Пресловутый послевоенный «план Маршалла» навсегда поставил Старый Свет на службу американскому истеблишменту. Что-то подобное пытались провернуть и с Советским Союзом, но кремлевское руководство вовремя отказалось от такого «подарка». Позже именно независимость от финансовой помощи Соединенных Штатов позволила СССР стать сверхдержавой. Обратный процесс, проходящий под соусом «ножек Буша», привел Россию в 90-е годы на грань развала.
Украина сейчас получает миллиарды, как в натуральном виде, так и в виде технической помощи. Общая задолженность уже превышает 150 млрд долларов. При этом что-то ценное у киевского режима отсутствует напрочь – страна не в состоянии платить по долгам ни в настоящем, ни в будущем. Как вариант, территорию можно использовать для размещения баз НАТО, но позиция России по данному вопросу однозначная. Никто на Западе так откровенно не будет рисковать. Поставлять танки и ракеты – это одно, а размещать регулярные войска – совсем другое.
Украина не обладает уникальными компетенциями в производстве критически важного оборудования, как, к примеру, Тайвань. Полупроводники команда Зеленского делать даже не пыталась, отсюда и пресловутая война Запада с Россией «до последнего украинца». Жалеть человеческий капитал никто не будет – в глазах западных лидеров этот капитал низкокачественный. И дело даже не в дефицитных чипах, а в сугубо аграрном профиле государства. В XXI веке дешевая сельскохозяйственная продукция интересна только странам третьего мира – «золотой миллиард» способен либо сам себя накормить, либо закупить у кого угодно втридорога.
Поэтому единственное, чем способна платить Украина западным кредиторам – это дешевой рабочей силой и территориями. С гастарбайтерами made in Ukraine все понятно – они еще до спецоперации заполонили Восточную Европу, а год назад поток беженцев обеспечил Запад практически бесплатной рабочей силой. Германия, Италия, Испания, Франция и прочие предоставили нежданным гостям самую низкооплачиваемую работу, от которой отказывались даже мигранты с востока.
В итоге даже в оптимистичном для Киева варианте развития событий Украина неизбежно потеряет остатки своего «золотого фонда». Часть погибла и погибнет на востоке, часть уехала и никогда больше не вернется на родину. Оставшаяся территория превратится в «серую зону», напоминающую раздробленную Югославию.
Источник: novorosinform.org
Но есть и еще один выход – отдать часть территории западной Украины жаждущим полякам. Это позволит расплатиться с долгами натурой и получить кредиты на будущее. Так получилось, что именно Варшава стала играть в судьбе киевского режима наиважнейшую роль. Начиная от дикой антироссийской риторики и закачивания работой в качестве ключевого военного хаба. И Польша начинает требовать ответных ходов от Украины. Роль буфера перед мнимой российской угрозой уже никого не устраивает – необходимы ощутимые дивиденды. В созвучии с этим 5 апреля Зеленский приехал в гости к Дуде в Варшаву. Как всегда, все было тепло и масляно, но прозвучали некоторые тезисы, особенно интересные в данной ситуации. Президент Украины, в частности, заявил:
«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ – политических, экономических и – что очень важно – исторических».
Не хватило только упоминания об административных границах.
До сих пор неизвестно, какие документы были подписаны в Варшаве, что и порождает массу слухов. В польском сегменте информационного поля раскручивается идея о наличие протоколов передачи части Украины западному соседу. Есть такой журналист Марк Галас, недавно опубликовавший свои мысли насчет перспектив передачи Восточной окраины обратно Варшаве.
Логика достаточно незатейливая – Зеленский отлично понимает невозможность возврата территорий на западе страны и пытается продать часть своего востока Польше. В зачет долгов, само собой. В первой линии – Львов, Ивано-Франковск и Тернополь как наиболее лакомые для Варшавы части старой Восточной окраины. При этом формально поляки уже давно и глубоко интегрированы в украинскую действительность. Президент Украины уравнял в правах граждан собственной страны и Польши еще в мае прошлого года.
Примечательно, что аналогичного шага от Дуды не последовало. Польский бизнес в свою очередь получил значительные преференции в приобретении украинских предприятий.
Зеленский сопротивляется – Дуда давит
Марк Галас в своих статьях открыто говорит о фантазиях каждого польского правительства относительно «Польши от моря до моря». Сразу после 24 февраля прошлого года Варшава сделала первый шаг и предложила Киеву беспрецедентную помощь в обмен на возвращение Волыни, Ровно и Львова. Речь шла, очевидно, о вводе польской армии на территорию Украины в качестве оплаты услуг.
Зеленский тогда или понадеялся на свои силы, или испугался реакции Москвы, но предложение не принял. Ограничился только запуском поляков в государственные и военные структуры. Повторимся, это версия событий поляка Марка Галаса, которая, однако, имеет немало последователей в России.
Вот и сейчас Зеленский постарался отвертеться от прямого ответа президенту Польши о статусе Западной Украины. Именно когда заявлял о будущем размытии границы между странами – к слову, подобное он уже декларировал весной прошлого года. Будущее уже наступило, но административные границы на месте. Терпение Дуды не безгранично, и мы видим первые признаки давления на киевский режим.
Первое – Польша выразила желание стать еще и финансовым хабом для оплаты восстановления Украины. Спецоперация еще не закончена, а Варшава уже мечтает о реконструкции страны, но дело даже не в этом. Если у заместителя финансов Польши Артура Собоня получится аккумулировать у себя будущий фонд, то это будет мощный инструмент давления на Киев. Собонь уточняет:
«Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины».
Замечательная придумка, надо отметить. Что-то подобное сейчас исполняет Эрдоган, выкупая российскую нефть и перепродавая третьим странам с немалой маржой. Только на банковских услугах Варшава сможет наварить несколько сотен миллионов долларов. Заодно тормозя отдельные транши слишком несговорчивым украинцам.
Второе – на днях Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна, молока, яиц, мяса и прочих продовольственных товаров. Произошло это чуть ли не сразу после визита Зеленского в Варшаву. Дружеского визита, как говорят в пресс-релизе. Ничего личного, господин президент, только бизнес. Действовать эмбарго будет до 30 июня и должно защитить местных фермеров от засилья дешевых украинских продуктов.
Как бы ни оправдывался председатель польской правящей партии Ярослав Качиньский, это совершенно политическая акция. По данным главного статистического управления страны, в Польше сейчас ежемесячная инфляция составляет без малого двадцать процентов. И тенденций к снижению нет совсем. В первую очередь дорожают продукты питания (на 24 процентов), и продолжение поставок дешевого хлеба с мясом с Украины могло бы немного сбить волну. Но кабинет министров там вдруг задумался о судьбах собственных аграриев. К запрету присоединились и венгры.
Перед нами прямо сейчас разворачивается польско-украинская возня вокруг судьбы западных провинций. Поляки после кулуарных переговоров и шантажа перешли к действиям. Ответ за Зеленским, только вот поле для маневра у него очень ограниченное.