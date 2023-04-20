Когда Львов отдадут Варшаве



Источник: train-photo.ru

Помощь никогда не бывает безвозмездной



Источник: novorosinform.org

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ – политических, экономических и – что очень важно – исторических ».

Зеленский сопротивляется – Дуда давит

«Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины».