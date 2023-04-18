Другой кардинал. 1635 год – Франция вступает в великую войну

А надо ли было вообще наступать?

Численность армии и маневры

Зимние квартиры

Взаимная зависть

Летом (предположительно 29 июня) 1635 года армия кардинала Ла Валетта покинула город Лангр в Шампани на востоке Франции и отправилась в Германию. В воспоминаниях будущего маршала герцога де Грамона (на то время он был графом де Гиш и марешаль де кан, т. е. бригадным генералом) дано красочное описание первого похода: войско короля продвигалось с большим трудом; все казалось трудным для солдат, даже для офицеров, которые привыкли к отдыху; кавалерия не привыкла становиться лагерем и делала это неорганизованно и с трудом; одним словом, армия воспринимала как диковину необходимость провести 4 или 5 дней на хлебе и немного пострадать от дефицита, что вызвало большой беспорядок и почти всеобщее восстание. По сути дела, командирам пришлось уговаривать подчиненных.27 июля армия соединилась с немцами принца Бернхарда. Уже на следующий день союзники сняли осаду с города Цвайбрюккена, который армия имперского генерала Маттео Галассо (более известен как Матиас Галлас) осаждала уже неделю, и тот даже договорился о капитуляции города. Не хватило нескольких часов.Чтобы в дальнейшем не было путаницы, следует уточнить: все даты даны по новому, григорианскому календарю (на 10 дней больше, чем по старому юлианскому), названия немецких городов даны в немецком же произношении, например, Цвайбрюккен (для французов – Де-Пон, т. е. два моста). Даты в разных источниках также не всегда совпадают, пришлось брать наиболее вероятные.Спустя неделю (6 августа) французы взяли Кройцнах, а принц Бернхард примерно тогда же снял осаду с Майнца и привел туда продовольствие и два (или больше) полков подкрепления.Затем союзники продолжили наступление, 13 августа взяли город Бинген и наконец 24 августа перешли Рейн. 14 сентября произошло, согласно немецкой «Википедии», кровопролитное сражение, о котором, однако, мало достоверной информации. Его называют сражением при Хаузене или Массенхайме – в любом случае где-то между Хоххаймом и Франкфуртом на правом берегу Рейна. Насколько можно судить, имперцев было около 6 тыс. человек, французов (или французов с веймарцами) – в полтора раза меньше. Кто конкретно командовал со стороны союзников – тоже непонятно.У имперцев упоминаются подчиненные Галласа – генералы Коллоредо (младший из двух братьев), Ламбуа и Хацфельд. Так или иначе сражение закончилось победой союзников, а генерал Коллоредо за неумелое руководство даже попал в тюрьму (здесь за достоверность не ручаюсь). Судя по невнятным описаниям, два кавалерийских полка имперцев преследовали отряд французов и встретились с их основными силами, затем к обеим сторонам подошло подкрепление. Последовал ожесточенный бой, в котором под Хацфельдом была убита лошадь, Ламбуа был ранен, а три полковника попали в плен. Имперцы начали отступление, которое плавно перешло в паническое бегство.Союзники дошли до пригородов Франкфурта, но затем приняли решение отступить обратно в Лотарингию. Причины назывались разные – общее ухудшение военной ситуации (что было правдой), прорыв армии Карла IV в Лотарингию и, соответственно, проблемы со снабжением. Со своей стороны генерал Галлас старался эти проблемы приумножить. В его армии имелась многочисленная иррегулярная легкая конница кроатов (т. к. ее набирали из кроатов, т. е. хорватов и реже из венгров) наподобие казачьей, и она доставляла французам много неприятностей.Кстати, упоминается, что в армиях Галласа и Карла Лотарингского была также и польская легкая конница и даже казаки, но из-за полного отсутствия дисциплины они создавали проблемы, как французам, так и своим командующим, и от их услуг довольно быстро отказались.Историк Сесили Веджвуд пишет, что принц Бернхард, сгущая краски, заявил, что офицеры готовы поднять бунт, а солдаты дезертировать.Так ли это или это был приступ осторожности – сейчас определить невозможно. Граф де Гиш также указывал, что союзники ожидали прибытия войск ландграфа Хессен-Касселя, но те так и не появились.В общем-то, все эти причины не противоречили друг другу. На неизбежный вопрос – а надо ли было вообще наступать, тем более переходить Рейн, однозначного ответа нет. И тогда командующие не могли всего предвидеть, и сейчас мы многого не знаем. Можно вспомнить великого полководца, который собирался окружить армию другого полководца, а вместо этого был вынужден прорываться с огромными потерями по горам, чтобы избежать капитуляции.15 и 16 сентября союзники переправились обратно через Рейн и двинулись к столице Лотарингии Мецу. Однако, начав отступление, французы оказались в положении сапожника без сапог – отправив подкрепление и продовольствие в Майнц, они остались в численном меньшинстве и без провизии. Армия Галласа насчитывала около 30 тыс. человек – как минимум в полтора раза больше, чем у франко-веймарцев.Ниже приводится цитата из статьи, посвящённой кардиналу де Ла Валетту, из книги Biographie universelle, ancienne et moderne ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes, изданной в Париже в 1827 году. Конечно, ее нельзя считать полностью достоверной, но условия отступления описаны ярко и точно: но кардинала мало занимали способы обеспечения выживания солдат по ту сторону Рейна.Он получил превосходные предписания, которым не мог или не хотел следовать. Армии угрожал голод; хлеб стоил экю за фунт; войска роптали: опасались бунта. Наконец кардинал принял решение привести обратно во Францию армию, которая шла к гибели и распадалась. Его карета была предана огню. Он сжёг всё, что не мог перевезти на спинах нескольких мулов и малого числа лошадей, которых ещё не уничтожил голод. Артиллерия была зарыта в землю.Тринадцать дней быстрого отступления горами и ущельями, где армия питалась только травой и корневищами, кажется, истощили всю её силу, когда в Воверанже на реке Саар четырнадцать полков, оторвавшихся от армии Галласа, обрушились на её арьергард. Битва была ужасной и славной. Имперцы, обращённые в бегство, потеряли семь знамён; а победоносная французская армия, потерявшая в походе шесть тысяч человек и оказавшаяся сократившейся до четырнадцати тысяч, возвратилась в Лотарингию, куда Веймар, более удачливый или более ловкий, чем кардинал, отвёл свои войска, не атакованные имперцами.Разумеется, здесь необходимы комментарии. Точно неизвестно, действительно ли принц Бернхард и кардинал дигались раздельно, хотя это возможно – французы совершили марш за 13 дней и прибыли в окрестности Меца 28 сентября, про Бернарда один из источников пишет, что он прибыл только тридцатого числа. Сражение при Воверанже также известно как сражение при Валлерфангене, при Тромборне, у моста Буле – кому как больше нравится. Собственно, было 2 сражения – первое 26 сентября, где все ограничилось перестрелкой между авангардом имперцев и арьергардом союзников, это, кстати, были именно французы, недалеко от города Валлерфанген и второе на следующий день у моста Буле.Судя по единственному более-менее подробному описанию, авангард армии Галласа попытался отрезать путь к Мецу отступавшим союзникам – автор писал именно о союзной армии. Но принц Бернхард с веймарцами успел проскочить мост, и сражаться пришлось французам из арьергарда. Имперцев было около 9 000 человек – 15 полков, из них 9 пехотных и 6 конных – кроатов и драгун (хотя на тот период драгуны были просто ездящей пехотой).О ходе сражения судить трудно, похоже, что имперцы попытались устроить засаду, но выскочили из леса раньше времени; когда Галлас обнаружил, что его самого могут обойти, то приказал отступать. Имперцы потеряли 500 кроатов (сколько не кроатов – неизвестно), 7 или 9 знамен и много лошадей. Потери французов составили 200 человек.Теперь можно вернуться к вопросу о первоначальной численности армии кардинала – некоторые источники определяют ее в 12–13 тыс. человек, а Петер Уилсон, автор книги «Тридцатилетняя война. Европейская трагедия», и вовсе пишет о 10 тыс., из которых две трети были потеряны из-за боевых потерь и дезертирства. При этом о сражении у моста Буле он не упоминает вообще, поэтому не задается вопросом – как такая горстка изголодавшихся людей могла победить не такую уж маленькую армию. Так что или численность армии была все же больше, или потери в походе были не такими кошмарными.28 сентября Ла Валетт и принц Бернхард разбили лагеря в окрестностях Меца – первый в Пон-ан-Муссон, южнее Меца, второй – в Вике, еще южнее. В это время в Лотарингии уже шли бои между армией неугомонного герцога Лотарингии Карла IV и двумя французскими армиями, одной из которых командовал маршал Ла Форс, а второй вообще непонятно кто – то ли граф Суассон, то ли герцог Ангулем, то ли сам король. Как позднее жаловался генерал Галлас, ему пришлось выделить Карлу 6 тыс. человек, хотя тот и сам имел армию в 22 тыс. (собственно лотарингцев, имперцев и баварцев), хотя эта цифра, вероятно, преувеличена. Дело в том, что Карл воевал с французами самостоятельно, а не под чутким руководством Галласа, чем последний был сильно недоволен.Как бы то ни было, армии Ла Валетта и принца Бернхарда в своих лагерях имели возможность отдохнуть и получить подкрепление. В это время генерал Галлас со свойственной ему неторопливостью захватил города Валлерфанген и Саарбрюккен (надо же дать солдатам немного пограбить) и затем через Сент-Авольд прошел в Лотарингию.Все маневры 6 армий отследить невозможно, да и ненужно. Боевые действия продолжались полтора месяца – весь октябрь и большую часть ноября. Какого-то одного решительного сражения так и не произошло, хотя стороны стояли в укрепленных лагерях близко друг к другу. У французов, когда они объединили свои армии, было около 40 тыс. человек, у Галласа и Карла Лотарингского – несколько больше. Первоначально Галлас расположил свой основной лагерь у городка Мезьер, в 11 км севернее Меца, а в ноябре перебрался в Мойенвик, южнее Меца. Насколько можно понять, именно там к нему присоединился Карл.В основном происходили сравнительно небольшие сражения, кавалерийские налеты на тылы противника и осады – например, французы взяли Дьез. Такое противостояние было более выгодно французам, т. к. у них за спиной была своя, неразоренная территория, а у имперцев – уже основательно разграбленные Саарская область, Эльзас и Франш-Конте. Грабили все участвующие стороны, хотя особенно отличались иррегуляры, вроде кроатов. Разумеется, самой Лотарингии досталось не меньше.Небольшое пояснение, касающееся двух последних районов, поскольку на последующие несколько лет они стали ТВД – театром военных действий. Германоязычный Эльзас формально находился в вассальной зависимости от Священной Римской империи, но фактически жил по своим законам. Более того, этих законов было много, т. к. какого-либо единого государственного образования, как в соседней Лотарингии, там не было, а был феодализм в чистом виде, с его светскими и церковными сеньорами и вольными городами.В 1633 году Эльзас был оккупирован шведами, которые после Нордлингена передали большинство городов французским гарнизонам. Более обширный франкоязычный Франш-Конте (бывшее графство Бургундия) управлялся испанскими наместниками, формально также принадлежа Священной Римской империи. Согласно какому-то договору, территория Франш-Конте считалась нейтральной, но на это мало кто обращал внимание. В некоторых городах стояли французские гарнизоны, остальные земли были проходным двором для враждующих армий.Конечно, от холода страдали обе стороны, но про недостаток продовольствия и эпидемию (насколько можно судить – чуму) упоминается только в описании имперских армий. Эти проблемы усилились, когда к Галласу подселился и Карл Лотарингский. Известная пословица «в тесноте, да не в обиде» здесь явно не работала. Войска несли огромные санитарные потери, приближалась зима, Галлас пьянствовал в своей палатке. В то же время во французских источниках нет никаких указаний на голод или болезни, в отличие от красочных описаний тягот и лишений, выпавших на долю французской армии во время отступления из Майнца.11 ноября произошло еще одно сражение, тоже не слишком крупное. В биографии еще одного будущего маршала Ла Мейере оно описывалось так: кардинал Ла Валетт и герцог Веймарский во главе четырёх тысяч кавалеристов и двух тысяч мушкетёров атаковали в Вергавилле расположение семи хорватских полков, стоящих лагерем невдалеке от главных сил армии Галаса. Они бодро взяли его с бою и захватили всё их возимое с собой имущество.Наконец, во второй половине ноября (в источниках фигурируют разные даты от 15 до 23 ноября) Галлас решился на отступление. Иногда пишут, что отступление Галласа было связано с успехами нового шведского командующего Юхана Банера. Как говорил товарищ Сухов в известном фильме – это вряд ли. Слишком уж далеко от Лотарингии воевали шведы. Соответственно, пришлось уходить и Карлу Лотарингскому. Отступление Галласа было проведено в зимнюю погоду, и среди необычайных страданий – splendidissima miseria, по выражению одного капеллана из его армии.Теперь уже имперцам пришлось приводить в негодность свои пушки и бросать обоз, поскольку все лошади уже были съедены. По разным оценкам, за время кампании в Лотарингии, включая отступление и последующую зимовку, потери армии Галласа составили от явно заниженной цифры в 6 тыс. человек до более чем половины армии, т. е. 15–16 тыс. Кстати, в дальнейшем Галлас получил красноречивое прозвище «Губитель армий» (имеется в виду – своих).Из Мойенвика имперцы направились в Эльзас и 26 декабря взяли город Цаберн (Саверн), который был тогда слабо укреплен. Здесь проявилась своеобразная воинская традиция французов – сначала легко сдавать крепости, а потом их героически отвоевывать. В следующем году Цаберн уже не был плохо укреплен. Разместив в городе крупный гарнизон, с оставшейся армией Галлас отошел к Друзенхайму на берегу Рейна, где и разбил лагерь.На этом кампания 1635 года для имперцев закончилась. Карл IV с армией ушел в графство Саар; по другим сведениям – в сторону Вогезских гор, и далее во Франш-Конте.Между тем у французов еще оставались дела. В январе кардинал Ла Валетт запланировал операцию по обеспечению продовольствием осажденных имперскими войсками городов Кольмар и Хагенау (Агно) в Эльзасе. Имея 5 тыс. солдат (в том числе веймарские полки), собранных в Туле (Toul, а не там, где самовары и пряники), он дошел до Кольмара без стычек с имперскими войсками. 22 января 1636 года он привез с собой 600 повозок зерна заблокированному городу. После этого он отправился в Бенфельд, а затем к Хагенау. Во время этой успешной экспедиции он дополнительно захватил город Гемар. Выполнив удачные зимние поставки, кардинал отошел в начале февраля в Эпиналь. Как вспоминал граф де Гиш, имперцы просто не ожидали подобной наглости.После этого французы окончательно ушли на зимние квартиры. Кардинал и маршал Ла Форс – в Лотарингии, недалеко от Нанси, а принц Саксен-Веймарский – в районе Меца. Четвертая армия ушла обратно в Шампань. Поэтому никакого изгнания французов из Лотарингии, как пишут некоторые солидные историки, не произошло. Наоборот, имперским армиям пришлось уйти из Лотарингии (кроме небольшого района на севере) и большей части Эльзаса.В то же время Средний Рейн, Нижний Мозель и Саар, а также Майн и Неккар остались в руках имперцев; и, помимо Манхейма, Хайдельберга и Франкенталя, перед ними капитулировал повторно осажденный Майнц (декабрь). Бернхард был отрезан от правого берега Рейна, а Страсбург был единственным местом переправы через реку, не находящимся во враждебных руках.Результат кампании 1635 года для Франции был разочаровывающим. По сути дела, то, что удалось выполнить, было из разряда – чуть лучше, чем ничего. Удалось помочь союзникам – немецким протестантам, которые еще не перебежали к императору, шведам (которые могли заключить сепаратный мир и кинуть французов, как это делал сам кардинал Ришелье) и голландцам. Но совместное наступление в Испанских Нидерландах с треском провалилось, несмотря на первоначальные успехи. Правда, и испанцам пришлось забыть о походе на Маастрихт, но ожидалось гораздо большее – полная ликвидация испанского анклава и его раздел между союзниками.В Италии дела обстояли аналогично.Французской армии удалось захватить несколько крепостей, но о походе на Милан и думать не приходилось – у самих французов не хватало сил, а союзники отказались наотрез. Единственным, кому удалось выполнить поставленную задачу, был Анри де Роан. В кампании, которая считается образцом горной войны, он изгнал испанцев и имперцев из швейцарской Вальтеллины, но для похода на Милан у него тем более не было возможностей. Стало понятно, что быстрой победы не будет, и надо «перетягивать канат», т. е. планомерно делать то, что возможно, и столько времени, сколько понадобится.Что же касается войны в Германии, то ее результатами остались недовольны как император, так и король с кардиналом Ришелье. Первый – тем, что пришлось оставить большую часть Лотарингии и Эльзаса, и большими потерями, а Ришелье считал, что четыре объединенные армии могли не ограничиваться герцогством, а позорно прогнать имперцев за Рейн и разорить империю. Главной причиной, что этого не произошло, он считал взаимную зависть командующих (которых он же и назначил).В общем-то, это была еще одна французская традиция, которую даже Наполеон не мог победить. Утверждали, что маршал Ла Форс, который претендовал на единоличное командование, из зависти к кардиналу Ла Валетту раньше времени ушел на зимние квартиры. Что же касается самого Ла Валетта, то для него год закончился неплохо: он мечтал о подвигах и славе – он их получил, как и столь необходимый ему боевой опыт.