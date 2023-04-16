Военное обозрение
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Итальянская пресса: Рим передал Киеву около 20 самоходок M109L

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Итальянская пресса: Рим передал Киеву около 20 самоходок M109L

«Гуманные» европейцы продолжают отправлять новые партии вооружений на Украину, считая, видимо, что таким образом они приближают мир.


Одной из стран Евросоюза, исправно осуществляющей военную помощь Киеву является Италия. Как сегодня сообщили две крупнейшие итальянские газеты Corriere della Sera и La Repubblica, Рим передал Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Издания указывают, что поезд с САУ отправился к месту назначения в субботу.

Corriere della Sera напоминаем, что несколько САУ M109L уже были переданы Украине ещё в октябре 2022 года.

M109L – это модернизированный вариант американской самоходной гаубицы M109, который производится в Италии. Семейство M109 является наиболее распространенным западным средством огневой поддержки маневренных бригад бронетанковых и мотострелковых дивизий. Свои собственные модификации этой техники разработал целый ряд европейских стран.

Информацию об отправке партии САУ на Украину подтвердил и итальянский министр Лука Чириани в эфире телеканала RAinews24. Он добавил, что их отправка была одобрена ещё предыдущим правительством Марио Драги.

Напомним, что в январе этого года итальянское правительство приняло решение и дальше оказывать военную помощь Украине, а в феврале кабмин одобрил шестой пакет военной помощи Киеву, содержание которого пока засекречено.
Использованы фотографии:
Википедия/Quistnix
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17 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:34
    +12
    Отправить им обломки этих самоходок в случае пандемии или стихийного бедствия. Я помню как в пандемию отправляли им врачей и химвойска для помощи, а они сейчас хинзирам с хранения передадут минимум 60 единиц M109L.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:44
      +7
      ЖЭК-Водогрей ....Отправить им обломки этих самоходок

      Лучше вместе с головами инструкторов.
    2. Losyara
      Losyara Сегодня, 22:12
      +2
      Да , история повторяется. После катастрофического землетрясения в Италии именно русские моряки Имперского флота пришли на помощь в разрушенную Мессину. Рискуя жизнями доставали из руин людей. А корабельные врачи провели громадное количество хирургических операций, спасая жизни итальянцев. При этом корабли британского королевского флота просто ушли от берегов . Это в начале 20 го века. А спустя несколько десятков лет итальянские войска будут воевать против России на её земле. История, к сожалению, учит, что она ничему не учит.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:37
    +9
    В любом случае не помогать Италии. раз они так по-свински к нам относятся.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:41
      +4
      Надеюсь что будут впредь спецнадбавку за всё хорошее делать италии при контрактах с ней.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 21:08
        +3
        Цитата: evgen1221
        Надеюсь что будут впредь спецнадбавку за

        Pirelli после десятого ракета санкции получает пинок от поляков по синтетическому каучуку ( я так понял поляки с кем то договорились о пропускании через себя синтетики)
        €700 млн на дороге не валяются.
        А итальянцы «благодарные» люди: Итальянский поход Суворова. Да …

        Песков заявил, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом без всяких условий
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:48
    +4
    Аттракцион щедрости сателлитов США не знает границ. Если руководства нашей страны не откажется от страусиной политики ,то так и до передачи авианосцев с подлодками дело дойдет.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:50
    +4
    Интересно, где то в МИД РФ ведут учет "знаков внимания" западных "партнеров" ?
    Ведь, настанет время - на коленях приползут в Кремль !!
    Тогда то и надо будет каждой твари в лицо кинуть списки "подарков" !!! am
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 20:54
      +4
      Цитата: Бонифаций
      Ведь, настанет время - на коленях приползут в Кремль !!

      Для чего?
  5. Diger
    Diger Сегодня, 20:58
    +1
    Цитата: автор
    Рим передал Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Издания указывают, что поезд с САУ

    Вот зачем врать?
    Даже здесь! Давая ссылку
    Цитата: автор
    Как сегодня сообщили две крупнейшие итальянские газеты Corriere della Sera и La Repubblica

    «Около» это сколько?
    19 или 21?
    В оригинале «более 20»,
    а по факту ~30
    https://www.corriere.it/cronache/23_aprile_15/udine-stazione-passa-treno-carico-obici-l-potesi-destinazione-l-ucraina-4004030c-db96-11ed-b79d-9b171609abbe_amp.html


    Пропагандоны-омерзительны, @репеллент не даст соврать
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:07
      0
      Итальянское информационное издание «La Repubblica» сообщает, что Италия передала Украине около 30 единиц САУ M109L, видимо те самые, что были замечены на железнодорожном составе близ вокзала в Удине. Как добавляет СМИ, по их информации всего Италия планирует довести численность переданных Украине данного типа САУ до 60 единиц.
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 21:01
    +2
    Очень неприятная поставка. Рабочие лошадки. Данный вариант на уровне ранних Мста-С. Количество приличное (30+30), обученные персонал для этих САУ есть.
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 21:23
    +5
    То есть, когда итальянцы не могли справиться с пандемией ковида, Россия безвозмездно им помогла, а они врагам нашим безвозмездно оружие дают для уничтожения Россиян. Я конечно не пророк, но когда США сдуются, вся эта европейская сволота, опять начнет заигрывать с Россией в надежде получать энергоносители и жратву.
  8. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 21:30
    +2
    Списки западных " партнёров" сохранить и после окончания СВО отнестись к ним с особым вниманием.
    " Друзья начали от меня убегать,увидев у меня ружьё,но,я начал стрелять им вдогонку,чтобы они вернулись".
    Среди гейропейских политиков честных,независимых и умных не вижу,печалька.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 21:33
    +1
    Все для наступления,все отдадут,только бы война продолжалась.А в секретную часть наверно вошли комплексы ПВО.30 самоходок с обученными экипажами да в придачу приличный запас снарядов.И снова будем утверждать что война в долгую выгодна России?Интересно кому выгодна?
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:34
    +1
    Фантоцци против всех. Слава "макаронникам" angry
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:28
    0
    вся европа все передает ну что когда уже бахнут по европе или хотя бы по пограничным городам украинцы с европой ? или задеть кого то боятся из своих ?