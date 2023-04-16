Итальянская пресса: Рим передал Киеву около 20 самоходок M109L

«Гуманные» европейцы продолжают отправлять новые партии вооружений на Украину, считая, видимо, что таким образом они приближают мир.Одной из стран Евросоюза, исправно осуществляющей военную помощь Киеву является Италия. Как сегодня сообщили две крупнейшие итальянские газеты Corriere della Sera и La Repubblica, Рим передал Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Издания указывают, что поезд с САУ отправился к месту назначения в субботу.Corriere della Sera напоминаем, что несколько САУ M109L уже были переданы Украине ещё в октябре 2022 года.M109L – это модернизированный вариант американской самоходной гаубицы M109, который производится в Италии. Семейство M109 является наиболее распространенным западным средством огневой поддержки маневренных бригад бронетанковых и мотострелковых дивизий. Свои собственные модификации этой техники разработал целый ряд европейских стран.Информацию об отправке партии САУ на Украину подтвердил и итальянский министр Лука Чириани в эфире телеканала RAinews24. Он добавил, что их отправка была одобрена ещё предыдущим правительством Марио Драги.Напомним, что в январе этого года итальянское правительство приняло решение и дальше оказывать военную помощь Украине, а в феврале кабмин одобрил шестой пакет военной помощи Киеву, содержание которого пока засекречено.