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Минобороны России: «вагнеровцы» освободили ещё два квартала в Артёмовске

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Минобороны России: «вагнеровцы» освободили ещё два квартала в Артёмовске

На 417-й день с начала спецоперации на Донбассе идут интенсивные боевые действия. Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать позиции ВСУ в Артемовске.


О ходе специальной военной операции за последние сутки отчиталась пресс-служба Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства указано, что «вагнеровцы» освободили еще два квартала в Артемовске (украинское название – Бахмут) – на северо-западе и юго-востоке населенного пункта. С флангов бойцов ЧВК «Вагнер» поддерживают российские десантники.


Силами авиации артиллерии «Южной» группировки ВС России была сорвана попытка контратаки ВСУ в районе Малоильиновки. Там безуспешно пытались наступать боевики 77-й аэромобильной бригады противника. Подобную попытку примерно с тем же результатом предпринимали военнослужащие 54-й ОМБр ВСУ в окрестностях населенного пункта Сакко и Ванцетти, расположенного в Донецкой Республике.

На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта российская группировка «Восток» наносила массированные авиационные и артиллерийские удары по позициям противника в окрестностях Угледара и Новоселки. А в районе населенного пункта Новодонецкое была обнаружена ДРГ украинских военных. Ее деятельность была успешно пресечена.

Еще с тремя диверсионно-разведывательными группами противника наши военнослужащие «разобрались» в Харьковской области, на Купянском направлении.

На разных участках фронта российские силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов, выпущенных украинскими РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 16:03
    +1
    Когда Возьмут Артемовск, выравнивание линии фронта, и нашим будет попроще
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:38
      +3
      Что значит "попроще"?Такая же ситуация и в Угледаре и в Авдеевке.Проще не будет.Никогда победа просто не давалась.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:08
    +2
    Проще будет нашим когда укронацистов всех изведем, так и то не факт - могут поляки и прочие младоевропейцы подключиться....
    Ну или США их принудительно подключит... Не особо и спрашивая.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:11
      +1
      Nexcom hi, ну так в Вашингтоне так и задумывалось, медленное и верное ослабление России.
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 16:29
    +2
    Если бы господь дал Пушкину А.С. возможность "свыше" наблюдать Россию сейчас;то непременно бы появилось стихотворение "Бахмутовский бой" и строки : Ура! Мы ломим...Гнутся ykpы ! fellow
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 16:42
      +3
      Мне кажется Лермонтов больше подходит:
      Звучал булат, картечь визжала,
      Рука бойцов колоть устала,
      И ядрам пролетать мешала
      Гора кровавых тел.

      Тем более , что среди тел , как и тогда полно представителей европейский "цивилизации"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:56
        0
        червям в земле без разницы кого жрать - истинного эуропэйца или свидомого цеэуропейца.