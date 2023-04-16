Минобороны России: «вагнеровцы» освободили ещё два квартала в Артёмовске

На 417-й день с начала спецоперации на Донбассе идут интенсивные боевые действия. Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать позиции ВСУ в Артемовске.
О ходе специальной военной операции за последние сутки отчиталась пресс-служба Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства указано, что «вагнеровцы» освободили еще два квартала в Артемовске (украинское название – Бахмут) – на северо-западе и юго-востоке населенного пункта. С флангов бойцов ЧВК «Вагнер» поддерживают российские десантники.
Силами авиации артиллерии «Южной» группировки ВС России была сорвана попытка контратаки ВСУ в районе Малоильиновки. Там безуспешно пытались наступать боевики 77-й аэромобильной бригады противника. Подобную попытку примерно с тем же результатом предпринимали военнослужащие 54-й ОМБр ВСУ в окрестностях населенного пункта Сакко и Ванцетти, расположенного в Донецкой Республике.
На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта российская группировка «Восток» наносила массированные авиационные и артиллерийские удары по позициям противника в окрестностях Угледара и Новоселки. А в районе населенного пункта Новодонецкое была обнаружена ДРГ украинских военных. Ее деятельность была успешно пресечена.
Еще с тремя диверсионно-разведывательными группами противника наши военнослужащие «разобрались» в Харьковской области, на Купянском направлении.
На разных участках фронта российские силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов, выпущенных украинскими РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.