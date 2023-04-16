Военнослужащие ВСУ в Артёмовске: По вокзалу всё слишком тяжело

Продолжаются бои за Артёмовск. Российские подразделения ведут бои, продвигаясь уже в западных кварталах города. Наиболее ожесточённые боестолкновения на данный момент идут в районе улицы Обороны, а также на прилегающей к вокзалу «Бахмут» (он же «Бахмут-2») территории.
Украинские военнослужащие признают то, что в районе железнодорожного вокзала обстановка для них кардинальным образом усложнилась.
Один из постов в сети находящегося в Артёмовске украинского военнослужащего:
По вокзалу такая динамика: всё слишком тяжело, нет ничего стабильного.
Тем временем украинские войска продолжают стягивать к Бахмуту всё новые и новые резервы, оснащённые самой разной техникой. Встречаются и переделки из того, что было найдено на складах. Среди таких переделок – бронемашина, которая выполняет функции бронетранспортёра, будучи выполненной на базе танка Т-64 (на фото к этому материалу). С помощью такой техники украинские войска перебрасывают небольшие подразделения ближе к линии боевого соприкосновения в Артёмовске, а также эвакуируют тех, кто из числа их «побратимов» получил ранение.
Напомним, что ранее министерство обороны сообщило о том, что ЧВК «Вагнер» при огневой поддержке ВС РФ освободили ещё пару кварталов в Артёмовске.