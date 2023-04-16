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Военнослужащие ВСУ в Артёмовске: По вокзалу всё слишком тяжело

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Военнослужащие ВСУ в Артёмовске: По вокзалу всё слишком тяжело

Продолжаются бои за Артёмовск. Российские подразделения ведут бои, продвигаясь уже в западных кварталах города. Наиболее ожесточённые боестолкновения на данный момент идут в районе улицы Обороны, а также на прилегающей к вокзалу «Бахмут» (он же «Бахмут-2») территории.


Украинские военнослужащие признают то, что в районе железнодорожного вокзала обстановка для них кардинальным образом усложнилась.

Один из постов в сети находящегося в Артёмовске украинского военнослужащего:

По вокзалу такая динамика: всё слишком тяжело, нет ничего стабильного.

Тем временем украинские войска продолжают стягивать к Бахмуту всё новые и новые резервы, оснащённые самой разной техникой. Встречаются и переделки из того, что было найдено на складах. Среди таких переделок – бронемашина, которая выполняет функции бронетранспортёра, будучи выполненной на базе танка Т-64 (на фото к этому материалу). С помощью такой техники украинские войска перебрасывают небольшие подразделения ближе к линии боевого соприкосновения в Артёмовске, а также эвакуируют тех, кто из числа их «побратимов» получил ранение.

Напомним, что ранее министерство обороны сообщило о том, что ЧВК «Вагнер» при огневой поддержке ВС РФ освободили ещё пару кварталов в Артёмовске.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:25
    +4
    Конечно, тяжело, нацики чортовы...
    Это ж не по гражданским шмалять в Донецке и других городах бывшей ЛДНР... Шмальнули и тикать.....Гражданские то не ответят, подонки.... Не страшно и не сложно по таким лупить, да ведь??
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:35
    +2
    Не понимаю!!!!
    Одна так называемая АВБПМ по этому вокзалу и фсьо. Даже хоронить нечего будет.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:35
    +3
    Стабильности у него нет..Стабильность будет у него только в могиле
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:41
    +1
    По идее, у украинцы есть одно радикальное преимущество - схемы коммуникаций у них точно есть, нашим их достать сложнее, а тем не менее то, что сели именно в районе вокзала, говорит, что это преимущество именно им не помогает. Видимо наши теперь тоже райончик этот знают, где что пролегает)
    Просто любой вокзал и привокзальная территория - это готовый лабиринт с множеством неочевидных проходов или укрепленных мест. Причем чем старей вокзал, тем интересней там коммуникации. Помнится в том же Бресте погранцы долго отбивались именно на вокзале, а потом часть из них все равно из окружения вышла - не смогли им все пути отхода перекрыть. Ну это примера для.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 16:59
    0
    Ну так раньше таких средств разведки, как квадрики и беспилотники не было. А сейчас под круглосуточным мониторингом , любые закоулки будут обнаружены. Тем не мене знание местности с "земли " даёт небольшой плюс к выживанию ВСУ.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:25
      0
      Склад какой-нибудь, с выходом вовсе не одним, да еще под землей, рефрижираторы все так например... Опять же коммуникации, какой-нибудь коллектор, причем не обязательно канализационный - кабели там те же... Да в жизнь его с воздуха не заметить, часто по схеме смотришь - вот подвал, в нем вход в коллектор, идет километра на полтора-два... Ну вот подвал - где тут в этот коллектор вход?!!! Помню аж четверо идиотов в спокойных условиях, в Москве, в Старой Олимпийской Деревне его искали... Мы чуть с ума не сошли - он есть, он здоровый по карте, но нет его тут!))) Лапками и светя фонариками, с коптера ты и близко не узнаешь, что там есть)
  6. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 17:08
    +1
    Его же неделю назад мы уже взяли!!!
    Нет что ли?!
  7. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 17:14
    +2
    Из интересного впервые на ЛБС появился БТР на базе Т-64.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:27
      0
      творение сумрачного укропского гения швеллерной инжинерии ?? lol а десант где, прямо над двигателем сидит - выхлопами дышит?