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Министр обороны Украины назвал худший день своей жизни и день, когда он покинет пост

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Министр обороны Украины назвал худший день своей жизни и день, когда он покинет пост

Жертв среди украинских военнослужащих за время СВО было якобы гораздо меньше, чем среди российских военных. И в недавнем землетрясении в Турции их было больше, чем в ходе военных действий на Украине.

Так высказался глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

Министр обороны Украины также назвал худший день своей жизни и день, когда он покинет занимаемый им пост. Он утверждает, что худшим моментом для него стало членство в украинской делегации на мирных переговорах с Россией, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года. По его словам, Резников не мог отказать пославшему его туда Зеленскому, хотя и очень хотел так поступить. Там ему было очень сложно присутствовать из-за того, что он испытывал к России и ее представителям чувство ненависти. По утверждению министра, он понимал, что эмоции могли помешать ему выполнять на переговорах свою миссию, поэтому старался с ними справиться.

Это было ужасно – пожать руку врагу

- заявил Резников испанским журналистам.

Помимо этого, во время переговоров в Белоруссии он боялся за свою жизнь, сомневаясь, что сумеет вернуться оттуда на Украину.

На вопрос журналистки о том, не думал ли он об отставке, Резников заявил, что это является мечтой для него и его жены. При этом он заявил, что подаст заявление об уходе с поста только после «победы» ВСУ.
Использованы фотографии:
Министр обороны США
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:02
    +5
    Самое ужасное что он почувствует,это-веревка на шее..Ненавистник..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:03
      +2
      ...и чем скорее почувствует - тем лучше.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: dmi.pris1
      веревка на шее

      Дай Бог. Лэт ит би! Да будет так:
  2. frruc
    frruc Сегодня, 17:03
    0
    .........подаст заявление об уходе с поста только после «победы» ВСУ.

    Ничего подавать не придется. Сдохнет в конвульсиях от пеньковой веревки.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:20
    0
    не думал ли он об отставке, Резников заявил, что это является мечтой для него

    Надо помочь ему в осуществлении его мечты.... ну так просит! smile
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 17:23
    0
    Это было ужасно – пожать руку врагу


    Кто-то тебя прям заставлял, популист х...в?