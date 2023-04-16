Министр обороны Украины назвал худший день своей жизни и день, когда он покинет пост

Это было ужасно – пожать руку врагу

Жертв среди украинских военнослужащих за время СВО было якобы гораздо меньше, чем среди российских военных. И в недавнем землетрясении в Турции их было больше, чем в ходе военных действий на Украине.Так высказался глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.Министр обороны Украины также назвал худший день своей жизни и день, когда он покинет занимаемый им пост. Он утверждает, что худшим моментом для него стало членство в украинской делегации на мирных переговорах с Россией, которые проходили в Белоруссии в марте 2022 года. По его словам, Резников не мог отказать пославшему его туда Зеленскому, хотя и очень хотел так поступить. Там ему было очень сложно присутствовать из-за того, что он испытывал к России и ее представителям чувство ненависти. По утверждению министра, он понимал, что эмоции могли помешать ему выполнять на переговорах свою миссию, поэтому старался с ними справиться.- заявил Резников испанским журналистам.Помимо этого, во время переговоров в Белоруссии он боялся за свою жизнь, сомневаясь, что сумеет вернуться оттуда на Украину.На вопрос журналистки о том, не думал ли он об отставке, Резников заявил, что это является мечтой для него и его жены. При этом он заявил, что подаст заявление об уходе с поста только после «победы» ВСУ.