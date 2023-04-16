Читатели «Военного обозрения» из разных регионов страны поздравляют наших бойцов со светлым праздником Пасхи

Сегодня к нам пришли несколько писем от наших читателей - из Московской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края. Мы публикуем выдержки из этих писем в разделе «Новости».
В своих обращениях наши читатели просят поздравить всех тех бойцов, которые находятся сегодня на передовой, со светлым праздником Пасхи – Воскресением Христовым! По большому счёту не важно, какой конфессии принадлежит военнослужащий, является ли верующим или атеистом (а на фронте, как часто говорят сами наши ребята, атеистов не бывает), главное – та каждодневная боевая работа, которая в зоне специальной военной операции ведётся. И эта работа большая, ратная, по-настоящему значимая. Она находит отголоски в сердцах каждого из патриотически настроенных граждан страны.
Читатели «Военного обозрения» передают самый горячий привет всем нашим бойцам, находящимся на передке, а также тем, кто проходит лечение и восстановление после ранения в госпиталях.
Из письма волонтёров из города Волжский Волгоградской области:
Ребята, спасибо всем вам большое за то, что вы делаете ради всех нас! Спасибо за то, что сегодня православные верующие в стране могут поздравить друг друга с большим праздником, собраться за столом, обсудить те вопросы и проблемы, которые всех нас волнуют! Без вашей боевой работы это было бы невозможно! Всем вам, безусловно, здоровья, и, конечно же, держитесь там, берегите себя! Мы ждём вас дома.
Из письма читателей из Московской области:
Христос Воскресе! Бойцы, помните, что мы всегда поддерживаем вас, наши мысли, наше праздничное воодушевление в этот светлый день с вами, наши помыслы - о победе! Работайте, братья!
Редакция «Военного обозрения» присоединяется к этим словам и желает всем нашим героическим бойцам большой победы, одной на всех!
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!