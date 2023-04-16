Военное обозрение
Войти Регистрация

Читатели «Военного обозрения» из разных регионов страны поздравляют наших бойцов со светлым праздником Пасхи

9
Читатели «Военного обозрения» из разных регионов страны поздравляют наших бойцов со светлым праздником Пасхи

Сегодня к нам пришли несколько писем от наших читателей - из Московской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края. Мы публикуем выдержки из этих писем в разделе «Новости».


В своих обращениях наши читатели просят поздравить всех тех бойцов, которые находятся сегодня на передовой, со светлым праздником Пасхи – Воскресением Христовым! По большому счёту не важно, какой конфессии принадлежит военнослужащий, является ли верующим или атеистом (а на фронте, как часто говорят сами наши ребята, атеистов не бывает), главное – та каждодневная боевая работа, которая в зоне специальной военной операции ведётся. И эта работа большая, ратная, по-настоящему значимая. Она находит отголоски в сердцах каждого из патриотически настроенных граждан страны.

Читатели «Военного обозрения» передают самый горячий привет всем нашим бойцам, находящимся на передке, а также тем, кто проходит лечение и восстановление после ранения в госпиталях.

Из письма волонтёров из города Волжский Волгоградской области:

Ребята, спасибо всем вам большое за то, что вы делаете ради всех нас! Спасибо за то, что сегодня православные верующие в стране могут поздравить друг друга с большим праздником, собраться за столом, обсудить те вопросы и проблемы, которые всех нас волнуют! Без вашей боевой работы это было бы невозможно! Всем вам, безусловно, здоровья, и, конечно же, держитесь там, берегите себя! Мы ждём вас дома.

Из письма читателей из Московской области:

Христос Воскресе! Бойцы, помните, что мы всегда поддерживаем вас, наши мысли, наше праздничное воодушевление в этот светлый день с вами, наши помыслы - о победе! Работайте, братья!

Редакция «Военного обозрения» присоединяется к этим словам и желает всем нашим героическим бойцам большой победы, одной на всех!

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:33
    +6
    Присоединяюсь!
    И бойцов, и читателей ВО - с праздником!
  2. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 17:46
    +5
    Христос Воскресе!!! Всех православных с Христовым Воскресением!!!
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 17:58
      +5
      Христос Воскресе!!!
      Воистину Воскресе!!!
      Присоединяюсь к поздравлениям нашим воинам!
      Берегите себя,вас ждут дома!Работайте, братья!Наше дело правое! Враг будет разбит!
      Победа будет за нами!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:59
      0
      Цитата: Хагакурэ
      Христос Воскресе!!!

      Во истину воскресе !!!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:52
    +4
    Бог,он один.Всех бойцов,вне зависимости от вероисповедования,с праздником!
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:16
    +5
    С нами Бог, а за нами Россия,
    Это значит, что мы победим,
    Это значит, сильнее нет силы
    Мир спасти от фашистской беды.

    С нами Бог и великие предки,
    С нами правда, и вера, и честь,
    Значит, с натовских марионеток
    Будет сбита нацистская спесь.

    Пусть мычит себе пОд нос невнятно
    Лицемеров-чиновников рать,
    Пусть иуды спешат (ну и ладно!)
    За границу душой торговать.

    Но становится ясно любому,
    Кто за родину, кто - за бабло,
    Кто бесстыже торгует собою,
    И кому русским быть западло.

    Тех, кто детские души кромсает,
    кто родной запрещает язык,
    как шакалов зловонную стаю
    русский воин насадит на штык.

    И под небом родным ярко-синим
    Русских витязей крепче ряды, -
    С нами Бог, а за нами Россия,
    Это значит, что мы победим!
    С Воскресением христовым!
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:30
    +4
    Как говорят сербы - "На небе Бог, а на земле Россия!!!", а значит мы с Богом и он с нами, а посему с Божьей помощью победим!!! Христос Воскресе!!! С праздником!!!
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:41
    +5
    с праздником светлой Пасхи! победа будет за нами!!!!!!!
  7. Oberleutnant
    Oberleutnant Сегодня, 19:44
    +2
    Я Вас также поздравляю. Уверен: победа не только на поле боя будет за Вами! Из Германии друг России.