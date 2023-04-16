Читатели «Военного обозрения» из разных регионов страны поздравляют наших бойцов со светлым праздником Пасхи

Ребята, спасибо всем вам большое за то, что вы делаете ради всех нас! Спасибо за то, что сегодня православные верующие в стране могут поздравить друг друга с большим праздником, собраться за столом, обсудить те вопросы и проблемы, которые всех нас волнуют! Без вашей боевой работы это было бы невозможно! Всем вам, безусловно, здоровья, и, конечно же, держитесь там, берегите себя! Мы ждём вас дома.

Христос Воскресе! Бойцы, помните, что мы всегда поддерживаем вас, наши мысли, наше праздничное воодушевление в этот светлый день с вами, наши помыслы - о победе! Работайте, братья!