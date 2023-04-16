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Кадыров: командир сумел вывести из окружения группу спецназовцев подразделения «Ахмат», проявив героизм

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Кадыров: командир сумел вывести из окружения группу спецназовцев подразделения «Ахмат», проявив героизм

В одном из зданий вблизи Белогоровки (ЛНР) оказались окруженными несколько бойцов спецназа. Спустя пять суток ожесточенных боев командир группы с позывным «Малой» сумел вывести из окружения группу спецназовцев подразделения «Ахмат», проявив при этом мужество и героизм.


Такое сообщение появилось на Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который был в курсе происходящего и очень переживал за судьбу бойцов.

В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки

- написал он.

Политик отметил, что заблокированные в здании бойцы сумели отразить многочисленные атаки противника, который понес большие потери. Он обратил внимание на их грамотные и продуманные действия.

На пятый день спецназовцы обладали полной информацией о численности и расположении противостоящих им врагов. Тогда, подпустив противника поближе, командир группы «ахматовцев» «Малой» вызвал огонь нашей артиллерии на себя. Как отметил Кадыров, это означает, что бойцы были готовы осознанно пойти на смерть.

Но, к счастью, им выпал шанс на спасение, и они сумели им воспользоваться. Улар артиллерии был нанесен не прямо по зданию, а с разных сторон рядом. В определенный момент «Малой» увидел, что под прикрытием артиллеристов можно вывести группу к своим, что и было осуществлено бойцами.

Кадыров отметил, что действия спецназовцев заслуживают большого уважения и могут послужить ярким примером для всех российских военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://vk.com/ramzan
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21 комментарий
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:07
    +14
    К счастью, героям удалось выбраться живыми.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:25
      +12
      Я очень рада за них - за то, что они героически спаслись, сумев выйти из смертельного окружения врагов живыми!
      Молодцы артиллеристы, которые при этом очень ГРАМОТНО своим артобстрелом помогли им спастись!
      Здоровья им всем, успехов, удачи и счастья в личной жизни!
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 20:05
        +1
        Думаю, артиллеристам они уже проставились.
        good
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:31
      +2
      Героический народ Чечни!
      Безо всяких сомнений - это НАШИ люди.

      Если бы так заговорили лет 10-15 назад, то это было бы поставлено под огромное сомнение. После кровопролитной гражданской войны, череды предательств, терактов и преступлений...
      Но сейчас истинное лицо показали бойцы! Как только исчезли негодяи извне, провоцировавшие сепаратизм и ненависть к согражданам.

      И вот я верю, что братский (и по сути единый с русскими и белорусами) украинский народ встанет с нами плечом к плечу против тех, кто оболванил и свел его с ума...
      А еще бы всем вспомнить о том, какую Страну когда-то вместе построили, и вместе повторить трудовой подвиг!

      Но должно пройти время, свершиться победа. Это безумие закончится... Надеюсь...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:13
    +9
    За героизмом одних часто стоят ошибки других. Дай Бог, что здесь всё удачно закончилось.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 18:24
    -11
    На пятый день спецназовцы обладали полной информацией о численности и расположении противостоящих им врагов. Тогда, подпустив противника поближе, командир группы «ахматовцев» «Малой» вызвал огонь нашей артиллерии на себя.

    Один я так думаю, что это идиотизм в квадрате?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 18:43
      +10
      Цитата: мордвин 3
      Один я так думаю, что это идиотизм в квадрате?

      Я так не думаю...мое мнение к чеченцам кардинально поменялось когда я увидел как они рискуя жизнью вытащили смертельно раненного ополченца из под обстрела, я бы очень хотел иметь таких друзей которые не бросят тебя в тяжкую минуту.
      На поле боя могут быть мгновения когда надо принимать решения не прописаные ни в одном наставлении или уставе...одна интуиция... если промедлишь умрешь.
      Мой респект и уважение hi бойцам Ахмата.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:07
        -5
        Цитата: Леха с Андроида.
        я увидел как они рискуя жизнью вытащили смертельно раненного ополченца из под обстрела, я бы очень хотел иметь таких друзей которые не бросят тебя в тяжкую минуту.

        А как они горло режут, не видел?
        1. blackcat
          blackcat Сегодня, 19:32
          0
          Если это горло нашего врага , Аллах им впомощь
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:38
      +3
      Цитата: мордвин 3
      Один я так думаю, что это идиотизм в квадрате?

      Один.

      Летели земля и скалы,
      Столбом поднимался дым,
      Казалось, теперь оттуда
      Никто не уйдет живым.
      Третий сигнал по радио:
      — Немцы вокруг меня,
      Бейте четыре, десять,
      Не жалейте огня!
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:26
    +10
    Это достаточный повод к награждению высокими наградами! Парни, дай Бог вам остаться живыми и на день Победы кинуть в топку фашистские прапора укрорейха и пиндoстaнa.
  5. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:31
    +5
    Зачастую героизм одних следствие головочапства других.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:39
      +2
      Именно так. Сьедствие разберется. А спецназовцы- молодцы! Ими мы можем только гордиться.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 18:46
      +5
      Цитата: andrewkor
      Зачастую героизм одних следствие головочапства других.

      На войне невозможно всё предусмотреть. На войне как на войне.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:50
    +5
    Всю группу к награде!!! Бог, смекалка и удача были на стороне наших бойцов. Молодцы!!!
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 19:46
      +1
      Цитата: Ныробский
      Всю группу к награде!!!

      Это спецназ . Тут и спрос другой . Выполнила ли группа поставленное задание ?Почему группа оказалась в окружении ? Почему за пять дней группа не была разблокирована ? Вышли из окружения , пять
      суток отбивали атаки ,воспользовались ситуацией , молодцы , бойцы супер профи . На все воля Аллаха ! hi
  7. Мореход
    Мореход Сегодня, 19:10
    +2
    Из таких эпизодов и складывается наша победа. Ещё бы Суворовых нам, а не Кутузовых.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 19:51
      +2
      Суворов бы вас конечно отходил прутом, за такой отзыв об одном из своих командиров. laughing Был бы он никчёмным, при штурме Измаила и духу бы его не было.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:17
    +6
    Спасибо артиллеристам!
    Это тоже нужно произнести.
  9. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:43
    +2
    Вызвали огонь на себя, но артиллеристы промахнулись ? what Так можно понимать написанное ?
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:00
    0
    Сейчас бойцы их Чечни делают большое дело... Они доказывают, что они воины России soldier