Кадыров: командир сумел вывести из окружения группу спецназовцев подразделения «Ахмат», проявив героизм

В последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки

В одном из зданий вблизи Белогоровки (ЛНР) оказались окруженными несколько бойцов спецназа. Спустя пять суток ожесточенных боев командир группы с позывным «Малой» сумел вывести из окружения группу спецназовцев подразделения «Ахмат», проявив при этом мужество и героизм.Такое сообщение появилось на Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который был в курсе происходящего и очень переживал за судьбу бойцов.- написал он.Политик отметил, что заблокированные в здании бойцы сумели отразить многочисленные атаки противника, который понес большие потери. Он обратил внимание на их грамотные и продуманные действия.На пятый день спецназовцы обладали полной информацией о численности и расположении противостоящих им врагов. Тогда, подпустив противника поближе, командир группы «ахматовцев» «Малой» вызвал огонь нашей артиллерии на себя. Как отметил Кадыров, это означает, что бойцы были готовы осознанно пойти на смерть.Но, к счастью, им выпал шанс на спасение, и они сумели им воспользоваться. Улар артиллерии был нанесен не прямо по зданию, а с разных сторон рядом. В определенный момент «Малой» увидел, что под прикрытием артиллеристов можно вывести группу к своим, что и было осуществлено бойцами.Кадыров отметил, что действия спецназовцев заслуживают большого уважения и могут послужить ярким примером для всех российских военнослужащих.