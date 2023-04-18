История повторяется: флаги Украины в Санкт-Петербурге



55-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

Опять «мы не такие?»







55-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Источник: t.me/SergeyKolyasnikov

«Соглашением предусмотрен порядок выхода из него – путем направления стороной соответствующего уведомления депозитарию. Соглашение прекращает свое действие для этой стороны по истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого уведомления. До настоящего времени Верховная Рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из Соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником Ассамблеи».



Реакция Межпарламентской ассамблеи стран СНГ на критику. Лучше бы молчали. Источник: iacis.ru











Очередной жест доброй воли или акция «Мы не такие». Источник: iacis.ru

«Выступление Беглова в Питере на фоне флага Украины – это примерно как если бы в 1942 году руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии. Наверное, надо ещё больше погибших на фронте и терактов в стране, чтобы чиновники милостиво соблаговолили бы убрать подобное».

Нормы международного протокола



Источник: iacis.ru



Украина до сих пор в составе СНГ, а у Крыма, если присмотреться, неправильный статус. Источник: cis.minsk.by

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу».