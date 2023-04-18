История повторяется: флаги Украины в Санкт-Петербурге

55-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
Опять «мы не такие?»
Не так давно Российский университет дружбы народов прогремел на всю страну со своим украинским землячеством и демонстрацией вражеской символики. Когда Министерство образования и науки инициировало проверку вуза, оказалось, что еще в 2021 году руководство РУДН исключило Крым из состава России. Случилось это на карте фестиваля науки, и сделано было, дабы не расстраивать украинское землячество.
После последнего скандала проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук ушел в отставку. Надеемся, заслуженный орден из рук Зеленского и должность почетного профессора Киевского университета получит в самое ближайшее время. Награды должны найти своего героя. К слову, до сих пор украинское землячество не упразднено в РУДН. Учитывая последние события, это неудивительно.
55-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Источник: t.me/SergeyKolyasnikov
Место действия – Санкт-Петербург. Дата – 14 апреля 2023 года. В Таврическом дворце проходит сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, где, помимо прочих, замечен флаг Украины. Не убранный скромно в угол от глаз подальше, а вывешенный наравне с остальными символами стран СНГ. Наверное, делегация Украины пожаловала на сессию ассамблеи?
Ничего подобного – Киев еще в 2014 году демонстративно вышел из Содружества Независимых Государств. Только бумажку забыл официальную подать, оттого «жевто-балкитный прапор» теперь всегда будет у штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Таврическом дворце. По крайне мере, на время международных сессий. Дескать, для представителей украинской власти двери дворца всегда открыты. Из пресс-релиза на официальном сайте ассамблеи:
«Соглашением предусмотрен порядок выхода из него – путем направления стороной соответствующего уведомления депозитарию. Соглашение прекращает свое действие для этой стороны по истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого уведомления. До настоящего времени Верховная Рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из Соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником Ассамблеи».
Шах и мат, господа – Рада не подала уведомления, поэтому флаг в Питере. Интересно, а если прапор все-таки стянуть с флагштока, Верховная рада может подать протест и потребовать вернуть государственный символ? И самое главное – чиновники СНГ протест примут и вернут? Конечно, повесят на место, будьте уверены – для этого есть соответствующие «юридические требования, определенные нормами международного протокола и мировой практики».
Только вот зачем тогда рассуждать о попрании международного права в отношении России? О справедливых целях спецоперации, о перекраивании мирового миропорядка, если мы не может сделать исключение из лживого «международного протокола» и выбросить вражеский стяг на помойку?
Наши бойцы умирают и становятся калеками, чтобы скинуть наземь очередной стяг и трезубец с административного здания, а в Северной столице он почему-то реет рядом с российским триколором?
Реакция Межпарламентской ассамблеи стран СНГ на критику. Лучше бы молчали. Источник: iacis.ru
При этом Украина де-факто ни в одной истории СНГ не участвует. С мая прошлого года разорваны соглашения о мигрантах, аграрном рынке, памятниках, антитеррористический договор и много-много всего. И это был не первый акт – еще раньше Украины не стало в соглашениях об атомной энергии, по космосу, о гражданской авиации и воздушном пространстве.
Очередной жест доброй воли или акция «Мы не такие». Источник: iacis.ru
На фотографиях, распространенных пресс-службой ведомства, прапор Украины висит и в зале заседаний Таврического дворца. На его фоне вполне комфортно себя чувствуют Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, и Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Еще 13 апреля это показалось бы дешевым анекдотом, но уже 14 апреля нет – вполне реальная вещь. В случае с упоминаемым выше скандалом в РУДН, можно было сослаться на пятую колонну в вузовской среде, что уже неоднократно встречалось в истории. А здесь чем можно успокоиться?
Нельзя не привести мнение военного корреспондента Бориса Рожина, автора телеграм-канала Colonelcassad:
«Выступление Беглова в Питере на фоне флага Украины – это примерно как если бы в 1942 году руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии. Наверное, надо ещё больше погибших на фронте и терактов в стране, чтобы чиновники милостиво соблаговолили бы убрать подобное».
Нормы международного протокола
Для украинской стороны сложно было придумать еще более лакомый повод для троллинга. С каким пафосом националисты возвращали «жовто-блакитный» прапор на остров Змеиный, на администрации в Херсоне, Купянске и Изюме. Сейчас культурная столица России принимает вражеский стяг и, судя по всему, никто не собирается отказываться.
Протокол есть протокол, что поделаешь. Именно так звучит нелепое оправдание, которое вывесили на сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ под заголовком «О государственных символах стран, входящих в МПА СНГ» 15 апреля. Плевок в сторону народа и героев СВО, по-другому не скажешь.
Источник: iacis.ru
Но в истории еще немало интересного.
Как всегда, на официальных сайтах ведомств. На ресурсе iacis.ru Межпарламентской ассамблеи СНГ (обратите внимание на доменное расширение «ru») Украина в числе полноправных участников. Закроют в России «Википедию», можно будет сюда заходить – здесь и государственная символика врага, и гимн.
Есть еще сайт Исполнительного комитета СНГ (cis.minsk.by), на котором можно найти карту со странами-участниками этого самого Содружества. Украина на ней до сих пор указана – флаг размещен сразу за символом Республики Узбекистан. И да, Крым на этой карте совсем не российский. Это видно и по административным границам на схеме, и при наведении курсора на полуостров всплывает плашка «Украина».
И это не все – есть еще один сайт, пресвященный на этот раз 30-летию СНГ (today.e-cis.info). Украина на нем привычно уже присутствует. Мало того, в разделе можно найти ссылку на государственное агентство развития туризма Украины. А там, в свою очередь, можно встретить такие новости – «После нашей победы на Украину поедут миллионы туристов», «Россия устроила истерику на Чрезвычайной Генассамблее ВТО» или «ДАРТ передает в Архив устной истории УИНП видеозаписи свидетельств о преступлениях».
Вражеская пропаганда, пусть и косвенно, но распространяется через информационные ресурсы СНГ? С этим фактом, видимо, всем придется смириться.
Украина до сих пор в составе СНГ, а у Крыма, если присмотреться, неправильный статус. Источник: cis.minsk.by
Как придется смириться и с отстраненностью части политических элит России от событий в стране. Для кого-то СВО стала частью жизни, для кого-то последним, что он в жизни увидел, а для кого-то до сих пор существуют «нормы международного протокола и мировой практики». Причем совершенно ничего не значащие, предательские для своего народа.
А флаг, которым прикрывается нацистский режим на Украине, около Таврического дворца все-таки сорвали.
15 апреля активист партия «Другая Россия Э. В. Лимонова», не скрывая своего лица, перемахнул через забор и сдернул прапор с флагштока. В акции участвовали трое, одного охрана успела задержать, но никаких обвинений в его адрес пока не выдвинуто.
В конце стоит напомнить, что еще в 2018 году президент Украины Порошенко заявил:
«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу».
Кто-нибудь, передайте копию этого указа в Исполнительный комитет СНГ, может, тогда здравый смысл восторжествует.