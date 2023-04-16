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Так называемый «украинский мэр Мариуполя» посетовал на то, что на сторону России в городе перешли «даже патриоты Украины»

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Так называемый «украинский мэр Мариуполя» посетовал на то, что на сторону России в городе перешли «даже патриоты Украины»

Так называемый «украинский мэр Мариуполя» Вадим Бойченко в сегодняшнем вышедшем интервью посетовал на то, что тысячи жителей Мариуполя перешли на сторону России и активно поддерживают РФ. Сетует Бойченко в первую очередь на то, что среди принявших сторону России оказались «те, кто всегда считался украинским патриотом».


Псевдомэр Мариуполя, находящийся сегодня далеко за пределами этого города:

Там перешли на сторону России и обычные люди, и руководители. И даже люди с сугубо украинской позицией, те кто был сугубо патриотом Украины, сейчас почему-то поменяли свою позицию.

При этом Бойченко добавил, что на сторону России не перешли его заместители. Они покинули Мариуполь, выехав на подконтрольную киевскому режиму территорию, где теперь находится и сам Бойченко.

Тот же Бойченко добавляет, что в его задачи, поставленные перед ним киевским режимом, входит сбор данных о его бывших земляках с целью фактического доносительства. Псевдомэр Мариуполя заявляет, что «каждого человека фиксируют, после чего передаются данные в специальную базу».

Напомним, что российские войска освободили Мариуполь в прошлом году, разгромив в этом городе в том числе вооружённые формирования «Азова» (террористическая группировка, запрещенная в России). Когда «азовцы»* пытались отсидеться в подвалах «Азовстали», один из главарей – Билецкий – делал громкие заявления о том, что он уже якобы сформировал подразделения, которые «направляются в Мариуполь для деблокады». Лгал.
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16 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:21
    +13
    патриотизм лживый, придуманный искусственно - с кастрюлей на голове и голым пузом, "зигующими" детьми, нищими родителями - без какой либо перспективы на будущее - это ШИЗОФРЕНИЯ!

    РФ в Мариуполе дала людям, опору, надежду и веру в будущее!
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 20:35
      +6
      РФ в Мариуполе дала людям
      По факту киевский режим - самый активный проводник политики Путина по "денацификации". Лучше никто не может переубедить население бывшей Украины в сторону симпатий к России, чем практика реальных бандеровцев... Тяжёлые уроки, но самые эффективные. Лишь бы со временем наши хамоватые чиновничьи привычки не испортили все сегодняшние достижения в Мариуполе и в других новых российских регионах...
    2. Комментарий был удален.
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:34
    +8
    Если это не фейк, то замечательно. Всем адекватным жителям территорий бывшей Украины желаю выжить, здоровья им и их близким.
    Уважение нашим бойцам и командирам. Всем им сил и удачи.
  3. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 20:35
    +8
    А чего он расстраивается? Всё нормально - русские вернулись к своим, а "украинские патриоты" проявили свою национальную черту
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:47
    +1
    Интересный у этого организма функционал..Ну,жа ладно.Пошел этот тип по рукам
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:47
    +6
    "... те кто был сугубо патриотом Украины, сейчас почему-то поменяли свою позицию" (с)
    Есть люди, которые ждали Россию
    Есть те, кто просто смирился с приходом/присутствием России.
    И есть те, кто перешел на нашу сторону, хотя до этого усиленно "топил" за Украину..
    Это - совершенно разные категории людей, и ровнять их между собой - большая ошибка
    Те, кто ждали нас - это идейные, можно сказать, наша опора на новых землях.
    Смирившиеся с нашим присутствием - смирятся с присутствием любой власти, хоть Россия, хоть Украина, хоть Польша. Винить их сложно, жизнь идёт, и народ хочет любой стабильности. Это, наверное, самая многочисленная, но и самая работящая категория. Какой-то особой преданности от них не дождаться, но и каких-то каверз и фокусов от них точно не будет
    И, наконец, перешедшие - они точно так же могут перейти и обратно, если так сложится ситуация
    И вот на них особо полагаться я бы точно не стал
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:50
    +3
    При этом Бойченко добавил, что на сторону России не перешли его заместители. Они покинули Мариуполь, выехав на подконтрольную киевскому режиму территорию, где теперь находится и сам Бойченко.

    Заместители уехали потому, что их "скромный" капитал находился в киевских банках.
  7. SR81
    SR81 Сегодня, 21:12
    -2
    Если бы в России предложили бесплатные сертификаты на жильё, половина перешла бы на сторону предложивших. Или кто то сомневается?
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 21:22
      +3
      Вы опрос проводили?
      Где данные, можно ссылочку.
      Или это просто мнение никого не интересующего, никому неизвестного SR81 (Вячеслав)?
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:46
      +2
      Цитата: SR81
      бесплатные сертификаты на жильё

      Фигасе ты загнул. Платный "сертификат" на жилье я и сам каждый день в руках держу. Вопрос в том, где жилье.
      У меня в районном центре однушка не больше миллиона стоит. А за миллион я Родину не продам.
      Да мне никто и не предлагает))))).
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 21:19
    +2
    Вот что значит отключение города от украинского телевидения! Люди в Мариуполе вспомнили то, что Бандера не их герой и селюковский нацизм не их идеология, что можно просто жить и созидать, и, что при этом совсем не обязательно ненавидеть соседа, за то что он не говорит на мове.
    Если бы всю украину избавить от бандерозомби телепропаганды, то глядишь и там, через полгодика-год коллективный морок пошёл на спад и стал бы разум просыпаться. Поэтому их телевышки надо приравнять к военным целям и методично выбить.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:26
    -1
    В каждом населённом пункте, где есть живые люди, найдётся тот, кто станет Мэром, Главой, Городничим, Предгорсовисполкома, Батькой или Губернатором. Ночным или дневным.

    Для жителей Ночной Мэр не более страшен, чем Дневной.
    У каждого власти по половине пясти.
    Договориться не хотят. И со всего живого по два налога требуют. Дневной и Ночной.
    Потом начинается противостояние.
    Потом мордобои среди дневных и ночных.
    Потом начинают на жителей страх нагонять. Потом случайно хорошего человека подстрелили.
    И тогда в город придёт Власть. Большая Власть. И не будет разбираться, какой мэр свой, какой чужой. Просто стрелятельной резинкой сотрёт карандашные записи о том, что раньше было, и назначит нового мэра.
    Политика, как и деньги, любит тишину.
  10. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 21:37
    0
    всё-же не все
    https://youtu.be/6uicsdZDw-Y
    am
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:45
    0
    Цитата: Ныробский
    Вот что значит отключение города от украинского телевидения! Люди в Мариуполе вспомнили то, что Бандера не их герой

    Вы совершенно упустили из виду один существенный момент.
    А именно - в город пришла Россия.
    А вот если бы мы туда не пришли, то есть у них там украинское телевидение, или все телевизоры разом перегорели - особой роли не сыграло бы.
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 21:53
    0
    не удивлюсь если в скором будущем и сам этот псевдомэр скоро встанет на сторону российской власти
  13. Losyara
    Losyara Сегодня, 22:15
    0
    Скоро вы все перейдёте. Станете кто русскими патриотами, кто польскими, кто румынскими или венгерскими.