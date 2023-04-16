Так называемый «украинский мэр Мариуполя» посетовал на то, что на сторону России в городе перешли «даже патриоты Украины»

Там перешли на сторону России и обычные люди, и руководители. И даже люди с сугубо украинской позицией, те кто был сугубо патриотом Украины, сейчас почему-то поменяли свою позицию.

Так называемый «украинский мэр Мариуполя» Вадим Бойченко в сегодняшнем вышедшем интервью посетовал на то, что тысячи жителей Мариуполя перешли на сторону России и активно поддерживают РФ. Сетует Бойченко в первую очередь на то, что среди принявших сторону России оказались «те, кто всегда считался украинским патриотом».Псевдомэр Мариуполя, находящийся сегодня далеко за пределами этого города:При этом Бойченко добавил, что на сторону России не перешли его заместители. Они покинули Мариуполь, выехав на подконтрольную киевскому режиму территорию, где теперь находится и сам Бойченко.Тот же Бойченко добавляет, что в его задачи, поставленные перед ним киевским режимом, входит сбор данных о его бывших земляках с целью фактического доносительства. Псевдомэр Мариуполя заявляет, что «каждого человека фиксируют, после чего передаются данные в специальную базу».Напомним, что российские войска освободили Мариуполь в прошлом году, разгромив в этом городе в том числе вооружённые формирования «Азова» (террористическая группировка, запрещенная в России). Когда «азовцы»* пытались отсидеться в подвалах «Азовстали», один из главарей – Билецкий – делал громкие заявления о том, что он уже якобы сформировал подразделения, которые «направляются в Мариуполь для деблокады». Лгал.