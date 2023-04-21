Северные конкуренты Колумба



Копия корабля викингов Snorri, построенная в штате Мэн, проходит мимо острова недалеко от Л'Анс-о-Медоуз, штат Северная Каролина, в июле 2000 года. Корабль был назван Snorr по имени, которое викинги дали первому ребенку, родившемуся в Новом Свете. Он оснащен только квадратным парусом и веслами

Немного лирики



L’Anse aux Meadows – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находятся удивительные археологические находки времен викингов в Северной Америке



Национальный исторический памятник Л'Анс-о-Медоуз

Немного об эпохе викингов



Скульптурная композиция скандинавского бога Одина с двумя викингами. Цифровая работа Александра Шагивалеева



Руины Линдисфарнского монастыря. В 1537 году во время церковной Реформации Генрих VIII приказал его закрыть

«В том году в Нортумбрии явились страшные предзнаменования, напугав и удручив жителей: это были необыкновенные молнии, и в воздухе были замечены свирепые драконы. Вскоре после этих знамений случился великий голод, а через недолгое время в том же году, на январские иды, язычники, устроив набег, разрушили церковь Божью в Линдисфарне, творили грабеж и убийство».



Иллюстрация из хроники XVI века под названием Historia de Gentibus Septentrionalibus («История северных народов») Олауса Магнуса, изображающая группу скандинавов, переносящих свой драккар по суше

«Набеги викингов в виде кратких и одиночных вспышек, еще продолжались до середины XII века, но по ряду причин можно полагать, что феномен викингов как таковой завершился к 1030, самое позднее – к 1050 году. Завоевание Англии Вильгельмом Бастардом, которое иные авторы считают крайним пределом этой авантюры – уже не викингский и не скандинавский феномен... »

Первый европеец

Второй европеец

Третий европеец



Эрик Рыжий



Эйриксфьорд (Тунуллиарфик)

«Он назвал ее Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием».



Руины скандинавской каменной церкви из Хвалси (Hvalsey), лучше всего сохранившейся в Гренландии



Плавание Эрика Рыжего вдоль побережья Гренландии

Четвертый европеец



Памятник Лейфу Эриксону, установленный в гренландском поселке Братталид

«Не судьба мне найти еще новую землю, кроме здешней. Видно, нам больше не плавать вместе».

Первый вопрос состоит в том, содержится ли в этом «Vin» – долгое «и» или «и» краткое. Если это «i» долгое, то название страны надо понимать как «Земля Винограда», если «i» краткое, то «Земля Лугов».



Картина «Лейф Эйриксон открывает Америку». Автор: Кристиан Крог, 1893 год

«В кожаных лодках сидели малорослые некрасивые мужчины с редкими волосами на голове. У них были большие глаза и высокие скулы. Они рассматривали какое-то время скандинавских пришельцев, а потом уплыли к югу, огибая мыс. Однажды весной появилось множество аборигенов. Они показали знаками, что пришли для торгового обмена, и объяснили, что хотели бы обменять необработанную кожу на красную материю: за ленточку красной материи предлагалась необработанная шкура оленя. Красную ленту аборигены обвязывали вокруг головы».

А что говорит археология?



Хельге Маркус Ингстад со своей женой, археологом Энн Стайн Ингстад



Эта булавка для плаща является одним из свидетельств присутствия скандинавов в Северной Атлантике более 1000 лет назад. Музей L'Anse aux Meadows, Ньюфаундленд

«Бревна, на которых все еще сохранилась кора, были с деревьев, выживших во время солнечной бури, и извлечены с места раскопок. Подобные солнечные бури отражаются в годичных кольцах роста деревьев. Во всех трех образцах 28 годичных колец были сформированы после того, на котором были отпечатаны следы бури, что означает, что деревья были срублены в 1021 году нашей эры...

...Доказательства того, что деревья были срублены викингами, тоже были.

«Все они были модифицированы металлическими инструментами, что видно по их характерно чистым, низкоугловым вырезам. В то время такие орудия просто не могли быть изготовлены коренными жителями этой земли», – говорится в исследовании ученых из Университета Гронингена в Нидерландах».

Память о Лейфе Эриксоне

Информация

Литература

1. А. В. Циммерлинг «Исландские саги»

2. Х. Арбман «Викинги»

3. Р. Лейфа Буайе «Викинги. История и цивилизация»

4. М. Фарли. «От Ариев до Викингов, или Кто открыл Америку»

5. И. Хельге «По следам Счастливого»

Любому человеку, находящемуся на северной оконечности острова Ньюфаундленд, на продуваемом всеми северными ветрами берегу бухты Л’Анс-о-Медоуз (L’Anse aux Meadows), трудно осознать масштабы археологических раскопок, которые простираются вокруг него. Здесь в Л’Анс-о-Медоуз находится то, что до сих пор является единственным известным скандинавским поселением на территории Северной Америки.Всего несколько небольших холмиков и неровностей на траве, точная копия жилища и недавно возведенный музей, фиксируют точку первого контакта между людьми, проживающими по разные стороны Атлантики. Всем тем, кто интересуется северными походами викингов, совершенно очевидно, что место это удивительное, однако значение его было признано учеными всего лишь в относительно недавние десятилетия.Походы скандинавских викингов волнуют уже несколько поколений неравнодушных к истории людей не только потому, что они оставили после себя литературное наследие в виде большого количества саг на древнескандинавском языке со множеством ярких и увлекательных приключенческих сюжетов, а в первую очередь потому, что они сыграли значительную роль в истории Европы, основав новые города, монархические династии и даже целые страны…Первые годы т. н. эпохи викингов (VIII–XI вв.) – это всего лишь разбойничьи набеги конунгов со своими отчаянными дружинами на прибрежные города Северной Европы. И одной из таких первых ласточек проявления экспансии викингов, положившей начало эпохе викингов, было нападение на Линдисфарнский монастырь в 793 году, расположенный в северной Нортумбрии (Англия) на одноименном острове.Высадившись на острове, отряд скандинавов атакует никем не охраняемый Линдисфарнский монастырь. Викинги убивают его настоятеля и большинство монахов, занимающихся переписью книг, а затем грабят и сжигают саму обитель. Здесь надо заметить, что знаменитое Линдисфарнское евангелие, содержащее тексты евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и снабженное богатыми иллюстрациями, было создано монахами именно этого монастыря.Процитируем «Англосаксонскую хронику» за 793 год:С каждым годом скандинавские морские разбойники набирают все больше и больше сил, а их новые военные экспедиции поражают своим широким размахом и дерзостью. И если в самом начале эпохи викингов в странах Европы на них смотрели просто как на разбойников, которые быстро грабят и так же стремительно уплывают с награбленной добычей назад, то уже начиная с IX века просто одной добычи им становится уже мало, и они начинают устанавливать свое постоянное присутствие на различных территориях и создавать подобие государств.Вот как описывает завершение эпохи викингов французский историк и специалист по истории стран Северной Европы Режи Буайе* в своей книге: «Викинги. История и цивилизация»:* Эта статья рассказывает о попытках заселения и изучения недавно открытых территорий Исландии, Гренландии и северо-восточного побережья американского континента. Она повествует о плаваниях древних скандинавских мореплавателей по северной части Атлантики в поисках новых и пригодных для дальнейшей жизни земель…История гласит, что примерно немногим более 1000 лет назад норвежский мореплаватель и торговец, некто по имени Гуннбьорн Ульфсон, направляясь из Норвегии в Исландию, сбился с пути из-за сильного шторма и увидел за Исландией небольшую группу островков, которые скромно назвал в честь себя самого – «шхерами Гуннбьорна». До сих пор точно не известно, что это были за острова, но зато точно можно их отнести к ряду архипелагов, находящихся к северо-востоку от Гренландии. К этим островкам он не причаливал, но рассказал о них другим, когда прибыл в Исландию. И если примерная локализация этих увиденных архипелагов верна, то Гуннбьорна Ульфсона можно смело отнести к первым европейцам, увидевшим берега Нового Света.Прослышав рассказы Гуннбьорна Ульфсона об увиденной им на западе неизвестной земле, в 978 году экспедицию на запад от исландских берегов снарядил некто Снэбьерн, по прозвищу Боров, скрывавшийся от кровной мести за убийство в Исландии. Этот отчаянный исландец уже имел примерное представление, где именно находятся Гуннбьорновы шхеры.Снарядив корабль с таким же, как и он, отчаянным искателем наживы и приключений, неким Хрольвом и набрав команду, они отправились в путешествие и достигли небольших островков, увиденными издалека Гуннбьерном Ульфсоном. На одном из этих небольших островков они решили зазимовать, но между участниками этого путешествия случилась ссора из-за денег, и Снэбьерн был убит Хрольвом, своим компаньоном.Вернувшаяся назад в Исландию команда все рассказала хёвдингу (племенной вождь у древних скандинавов) Торкелю, по прозвищу Бахрома, и он расправился с Хрольвом и вторым соучастником убийства Снэбьерна с помощью наемного убийцы. Об этом путешествии к западным землям даже была сложена сага, но текст ее, к сожалению, до наших дней не сохранился.Стоит обратить внимание на то, что Снэбьерн и Гуннбьорн видели острова, относящиеся к Северной Америке, но не сам материк. Сам материк все-таки был открыт несколько позднее.Многое из того, что мы знаем об Эрике Торвальдсоне, он же Эрик Рыжий, взято из скандинавских саг. Такое имя он сделал себе благодаря вспыльчивому характеру, склонности к познанию мира и огненно-рыжим волосам.В историю морских путешествий Эрик Рыжий, пожалуй, вошел как отец другого исследователя-викинга Лейфа Эриксона, добравшегося аж до самого североамериканского Ньюфаундленда, но его ещё и помнят как основателя первого известного европейского поселения в Северной Америке – и все благодаря его буйному нраву. И, возможно, он никогда бы не открыл Гренландию и не основал там поселения, если бы его не изгнали из Исландии за два убийства. Согласно сагам, описывающим его жизнь, он родился в 950 году в Норвегии, но его отец Торвальд Асвальдссон тоже был обвинен в убийстве и так же был изгнан, только из Норвегии, откуда он и перевез свою семью в западную Исландию в регион Хорнстрандир.Самые ранние переселенцы из Скандинавии расселились в Исландии примерно к 860 году и к тому времени, когда Эрик с отцом прибыли сюда из Норвегии, почти сто лет спустя, большая часть земли уже была занята.И именно на этой суровой и дикой земле Эрик Рыжий выковался и по вспыльчивости своего характера стал все больше походить на своего отца.После смерти своего отца, Эрик Рыжий женится на богатой женщине по имени Тьодхильд Йорундсдоттир, наследует богатство ее семьи и становится богатым и внушающим уважение бондом в этом небольшом северном сообществе. Так было до тех пор, пока его вспыльчивый и воинственный характер не взял над ним верх – он пошел по следам своего буйного папаши, был объявлен вне закона и приговорен к изгнанию на три года за несколько убийств.Отправившись вместе с семьей из исландского Брейда-фьорда, на берегу которого он жил, в изгнание, Эрик достиг той таинственной земли, которую видел к западу от Исландии «первый европеец» Гуннбьорн Ульфсон и которую четыре года до того хотел заселить, но безуспешно, «европеец второй» – Снебьерн Боров, и Эрик тоже был полон решимости заселить эту землю.В 983 году обогнув южную оконечность острова, позже известную как мыс Прощания (гренл. Нунап Исуа), Эрик достиг своей цели на самой южной оконечности фьорда, ныне известного как Тунуллиарфик (или иначе – Эйриксфьорд), и добрался до той части побережья, которая по большей части казалась ему свободной ото льда и, по его мнению, имела климатические условия, аналогичные условиям исландским, обещающие в будущем богатство и процветание.Даже находясь в изгнании, этот бесстрашный исследователь в течение трех лет вычерчивал карту Гренландии и нашел районы, наиболее подходящие для разведения скота, а для того, чтобы привлечь на остров как можно больше переселенцев, даже несмотря на холодный климат, назвал это место Гренландией, что означает «Зеленая земля». Надо сказать, что летом на этом побережье можно и на самом деле увидеть поляны с цветущей зеленой травой. Вот как повествует об этом событии «Сага об Эрике Рыжем»:В 985 году (по другим данным – в 986) срок его изгнания закончился, и Эрик вернулся обратно в Исландию. Его описания новой земли на западе, очевидно, были настолько заманчивыми, что, проведя зиму в Исландии, он с большим количеством колонистов отправился в путь на 25 кораблях, из которых благополучно до Гренландии добрались только 14, и основал там две колонии на ее побережье. Это были Восточное поселение (Эйстрибиггд, совр. Какорток) и Западное (Вестрибиггд, совр. Нуук).И хотя, согласно сагам, принято считать, что только 14 из этих кораблей с 350 колонистами на борту благополучно добрались туда, поселение в короткое время в итоге выросло примерно до 3 000 жителей и насчитывало 190 хуторов, 12 церквей, мужской и женский монастырь. Гренландские переселенцы создали свое свободное государство со своими законами и судами, никак не зависящими от своих бывших метрополий – Исландии и Норвегии. Но в 1261 году им пришлось подчиниться норвежскому королюХакону IV Хаконссону, и Гренландия стала частью норвежского королевства.Используя право первооткрывателя этих земель, Эрик объявил себя верховным вождем этих поселений, выделил себе самые плодородные участки земли и вскоре стал самым богатым человеком на острове.Обосновавшись в Вестрибюггде, Эрик совершал плавания на север вдоль западного побережья Гренландии, причем вся остальная территория острова представляла собой почти что необитаемые земли, на которых проживали разве что инуиты (эскимосы). О том, что исландцы, осевшие в Гренландии, заходили далеко на север, свидетельствует рунический камень, найденный на северо-западе Гренландии – острове Кингигторссуак.На этой малообжитой и суровой земле новые поселенцы освоили небольшую полоску вдоль побережья, занимаясь в основном рыболовством и зверобойным промыслом. Но по прошествии некоторого времени в новых поселениях наступили необычно холодные погодные условия, и часть поселенцев вернулась назад в Исландию (последнее зарегистрированное путешествие между Исландией и Гренландией было в 1410 году), а остальные поселенцы исчезли.По поводу исчезновения первых колонистов существует две версии – либо инуиты (гренландские эскимосы) напали и истребили всех поселенцев, что мало достоверно – инуиты были и остаются людьми глубоко мирными, либо они умерли от эпидемий и голода.Скончался Эрик Рыжий в 1003 году в возрасте 53 лет на земле, которая стала для него вторым домом и, согласно дошедшим до нас легендам, он был похоронен по языческому обычаю викингов. Эрик хоть и не достиг американского континента, тем не менее он остается первым постоянным европейским поселенцем...В гренландском поселке Братталид, с населением немногим более пятидесяти человек, который сегодня известен под гренландским названием Кассиарсук, установлена бронзовая статуя Лейфа Эриксона в память об его удивительных открытиях в начале второго тысячелетия. Памятная статуя установлена на юге Гренландии в том месте, откуда легендарный сын Эрика Рыжего, открывшего, а затем и заселившего Гренландию, взял курс на еще неизведанные земли Запада из дома своего детства.Путешествие в эти неизведанные земли, названные пять веков спустя Америкой, сделало Лейфа Эриксона, которого позже прозвали «Счастливчиком», первым европейцем, ступившим и исследовавшим восточное побережье североамериканского континента, в частности, те районы, которые сейчас являются частью арктической и атлантической территории Канады.Так кто же был такой этот самый Лейф Эриксон? А был он сыном Эрика Рыжего, того самого «третьего европейца» и основателя первого европейского поселения на территории, которую сейчас именуют Гренландией.Из «Саги об Эрике Рыжем» нам известно, что родившийся в Исландии около 970 года Лейф вместе со своим отцом, изгнанным из Исландии в ссылку за убийства, отплыл в Гренландию и проживал там в отцовском поместье (Восточное поселение) примерно до 1000 года, после чего по торговым делам прибыл в Норвегию, где провел зиму при дворе короля Олафа I Трюгвасона (бывшего воспитанника киевского князя Владимира) и там же по настоянию короля принял христианскую веру.И когда Лейф объявил о своем намерении вернуться обратно в Гренландию, Олаф I предоставил ему священника и наказал обратить в христианство всех жителей, а весной 1000 года перед отплытием Лейфа норвежский король Олаф I направил через него в послании викингам, проживающим в Гренландии, свой призыв принять христианство.Следуя наказам норвежского короля Олафа I, Лейф привез в Гренландию христианского епископа, который обратил в христианскую веру его мать, чему последовали и многие другие гренландцы, однако его отец, Эрик Рыжий, недовольный действиями своего сына, сказал, что он «», так он назвал священника и оставался до самой своей смерти язычником.После возвращения из Норвегии в Гренландию Лейф услышал рассказ одного исландца по имени Бьярни Херьюльфсон, который рассказывал, что видел далеко на западе очертания какой-то земли, покрытой лесами, и которая издалека выглядела пригодной для проживания. Лейфа заинтересовал этот рассказ Херьюльфсона, и он решил сам отправиться в путешествие и исследовать неведомые земли.Лейф покупает корабль у Бьярни Херьюльфсона, набирает экипаж из 35 человек и просит своего отца Эрика Рыжего возглавить экспедицию, но под Эриком спотыкается его лошадь, и он падает на землю. После чего, решив, что это дурное предзнаменование, Эрик передает командование экспедицией своему сыну Лейфу:Первая земля, которой достигли путешественники, имела плоский и каменистый горный ландшафт, весь покрытый ледником. Лейф назвал эту землю(Плоская земля). Современные исследователи считают, что под такое определение больше всего подходит самый крупный остров современной Канады – Баффинова Земля.Вторую попавшуюся им на пути землю Лейф назвал(Пограничная земля). Эта земля была низменной и лесистой и по описаниям похожа на полуостров Лабрадор.Продолжая дальше свой путь, они доплыли до следующего острова, лежащего к югу, где они сошли на берег, решив остаться здесь на зимовку и построить дома.Места оказались богаты рыбой, а для домашнего скота даже не требовалась заготовка кормов на зиму, ибо местные заморозки траву не губили. К тому же после более внимательного исследования острова было обнаружено, что здесь произрастают виноградные лозы, поэтому Лейф назвал эту землю(«Страна винограда»). По всей видимости, это было побережье острова Ньюфаундленд, недалеко от современного местечка Л'Анс-о-Медоуз, где было основано первое поселение и где викинги остались на зиму.Лейф со своими спутниками провел всю зиму на территории открытого им Винланда, где моряками было построено небольшое поселение из деревянных хижин и скромно названо в честь Лейфа – Лейфсбудир, там перезимовав, они возвратились в Гренландию.Зимой после возвращения Лейфа из дальней экспедиции умирает его отец, Эрик Рыжий, и Лейф становится хёвдингом (верховным вождем) Гренландии. Лейф Эриксон в последний раз упоминается живым в 1018 году в «Саге о Святом Олафе», согласно «Саге о названых братьях», к 1025 году правление Эйриксфьордом перешло к его сыну Торкелю...*В «Саге о гренландцах» рассказывается, что уже в следующем году по стопам Лейфа, набрав команду из 30 человек и на его же корабле, в путь на Запад отправился его младший брат – Торвальд. Начав исследование открытой Лейфом земли, они обнаружили, что территория эта богата лесом, а на одном небольшом островке они даже заметили дикорастущую пшеницу. Но экспедиция Торвальда оказалась неудачной. Добравшись до Винланда, он нашел поселок Лейфсбудир и провел там всю зиму и лето, после чего он двинулся на север и, обогнув мыс, названный им Кьяларнес (совр. Лабрадор), встретился со скрелингами, в стычке с которыми он и был убит выпущенной в него стрелой.В исландских сагах приводится описание внешности скрелингов:В дополнении к вышесказанному надо добавить, что в страну Винланд была снаряжена еще одна экспедиция третьим и самым младшим сыном Эрика Рыжего – Торстейном, который хотел забрать тело своего брата и отвезти его на родину. Ему удалось набрать команду в двадцать пять человек и отправиться с ними в Винланд, но зимой среди экипажа распространилась эпидемия какой-то болезни, от которой умерли многие моряки из команды, включая и самого Торстейна.До второй половины 60-х годов прошлого столетия морские походы викингов на территорию Северной Америки были известны только благодаря исландским сагам, являющимся гордостью скандинавской средневековой литературы. Но так было до того, как норвежский исследователь Хельге Маркус Ингстад со своей женой, археологом Энн Стайн Ингстад, не открыли на острове Ньюфаундленд первое поселение викингов в местечке Л’Анс-о-Медоуз (L’Anse aux Meadows). В этом объекте, позже ставшим всемирным наследием ЮНЕСКО, были проведены обширные археологические работы, где было получено много информации о первом поселении викингов, а анализ древесины фахверковых построек в Ньюфаундленде показывает, что поселение было построено скандинавами за 471 год до плавания Колумба.Исходя из анализа, проведенного учеными, можно предположить, что ньюфаундлендское поселение Л'Анс-о-Медоуз существовало примерно между концом 90-х годов и 1050 годом. Подобное предположение было основано на тщательном анализе архитектурных остатков и нескольких найденных артефактов, в частности, бронзовой булавкой для плаща и железными гвоздями, исследованных после того, как поселение викингов было обнаружено. И это все совпадает с повествованиями исландских саг, которые были записаны только в XIII веке.А вот что пишет британская The Guardian (21 октября 2021 года), опираясь на исследования, опубликованные в авторитетном общенаучном журнале Nature:Эта дата подтверждает две исландские саги – «Сагу о гренландцах» и «Сагу об Эрике Рыжем», в которых записаны попытки основать поселение в Винланде викингом по имени Лейф Эриксон.. Бостон, штат Массачусетс. Скульптура Анны Уитни, воздвигнутая при содействии музыканта из Норвегии Оле Булля. Памятник расположен в районе Чарльзгейт-Ист (Charlesgate East) и символизирует связь между Америкой и Скандинавией.Милуоки, штат Висконсин. Памятник в городе Милуоки является копией памятника Анны Уитни, установленного в Бостоне. Памятник установлен на берегу озера Мичиган в ноябре 1887 года. В 2003 году при поддержке ложи «Сыны Норвегии Фосселинген» к памятнику было добавлено освещение.Чикаго, штат Иллинойс. Норвежским живописцем Кристианом Крогом (Christian Krohg) была написана знаменитая картина «Лейф Эйриксон открывает Америку».Чикаго, штат Иллинойс. Скульптура американского скульптора норвежского происхождения Зигвальда Асбьёрнсена, расположенная в парке.Рейкьявик, Исландия. Статуя, созданная Александром Стерлингом Колдером и подаренная Исландии правительством США в ознаменование 1000-летия Альтинга в Исландии, старейшего в мире парламента.Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. 12-футовая копия памятника Рейкьявика, подаренная Соединенным Штатам Исландской национальной лигой в Соединенных Штатах и выставленная на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Расположена в Морском музее (The Mariners’ Museum), который ежегодно посещали тысячи людей.Сент-Пол, штат Миннесота. 13-футовый памятник Лейву Эйриксону, установленный на территории Капитолия штата, скульптор Джон Карл Дэниелс.Дулут, штат Миннесота. Копия статуи, расположенной в Бостоне.Сиэтл, штат Вашингтон. 16-футовая скульптура работы Августа Вернера, установленная на пристани Шилсхол (Shilshole).В США выпущена 6-центовая марка в честь Лейфа Эриксона.Тронхейм, Норвегия. 10-футовая копия сиэтлской скульптуры работы Августа Вернера была подарена городу в честь его 1000-летнего юбилея. Средства были собраны «Обществом Лейфа Эриксона» в Сиэтле из пожертвований в честь иммигрантов, чьи имена были вписаны в основание статуи.Майнот, штат Северная Дакота. Бронзовая скульптура Арлена Эвенсона, открыта 12 октября 1993 года при поддержке «Исландского общества наследия» в Парке скандинавского наследия Майнота.Эйриксстадир, Исландия. Небольшая бронзовая статуя Лейфа Эриксона, стоящего на носу корабля, работы исландского скульптора Нины Сэмундссон. Установлена в 2000 году в усадьбе Эрика Рыжего в Исландии и на месте рождения Лейфа, к тысячелетию путешествия Лейфа Эриксона в Северную Америку.Братталид (Кассиарсук), Гренландия. Вторая 10-футовая копия скульптуры из Сиэтла работы Августа Вернера, открытая в доме и на ферме Лейфа Эриксона в ознаменование 1000-летия его путешествия. Финансирование было предоставлено «Международным фондом Лейфа Эриксона» из Сиэтла и правительствами Дании, Норвегии и Гренландии.Кливленд, штат Огайо. Бюст Лейфа Эриксона из скульптуры в Сиэтле работы Августа Вернера. Отлито на литейном заводе Riverdog в Сиэтле, штат Вашингтон, под руководством Филиппа Левина. Средства, собранные Эмили Кнут-Хансен, организатором Комитета тысячелетия Северного побережья Америки Лейфа Эриксона.Сиэтл, штат Вашингтон. Второй бюст Лейфа Эриксона из скульптуры Сиэтла работы Августа Вернера. Подарено «Ложей Лейфа Эриксона Сынов Норвегии» в Балларде в честь ее 100-летнего юбилея жертвователями Кристианом Бергом и Лилиан Хаген.Л'Анс-о-Медоуз, Ньюфаундленд. Третья и последняя копия скульптуры в Сиэтле, установленная недалеко от Винланда, на месте предполагаемой усадьбы Лейфа Эриксона. Он был отлит в Valley Bronze в Джозефе, штат Орегон, под руководством известного скульптора из Сиэтла Филиппа Левина.году конгрессмены Хьюберт Хамфри и Джон Блатник внесли законопроекты о праздновании Дня Лейфа Эриксона на территории всей страны, а в 1964 году американский Конгресс единогласно этот законопроект принял.(1932–2017). Французский литературовед, историк и переводчик, специализировавшийся на скандинавской литературе и эпохе викингов. Профессор Сорбонны.. Северный остров из легенд, описанный греческим путешественником Пифеем, первым из греков, совершившим путешествие вдоль берегов Северной Европы. В античное время его считали мошенником и лжецом. Во времена Средневековья Туле часто отождествлялся с Исландией и Фарерскими островами.(850–933). Главный герой «Саги о Харальде Прекрасноволосом». Первый король Норвегии (годы правления 872–930), объединивший разрозненные общины Норвегии. Если верить сагам, то Харальд дал себе обет не расчесывать свои волосы до тех пор, пока Норвегия не будет объединена. За это он был прозван «Косматым». После объединения Норвегии стал называть себя «Прекрасноволосым».. Название народов, которое викинги использовали для аборигенов Гренландии, а затем и Винланда. Этимология этого слова не совсем ясна, однако, по некоторым гипотезам, оно обозначает дикаря или варвара. Согласно древним исландским сагам, викинги считали скрелингов враждебным народом.