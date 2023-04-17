Сообщается о планах по модернизации военного аэродрома на архипелаге Новая Земля

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Главное оборонное ведомство России решило расширить и модернизировать военный аэродром на Новой Земле. Речь идёт о военном объекте Рогачёво, административно-территориально относящемся к Архангельской области.Сообщается, что план модернизации аэродрома на архипелаге Новая Земля уже утверждён.Одна из задач, которая решается при модернизации этого военного объекта, связана с обеспечением безопасности Северного морского пути. «Известия» пишут об утверждении планов Минобороны по обновлению объекта, который активно эксплуатировался в советское время.В Рогачёво с начала 1970-х годов дислоцировался 63-й гвардейский истребительный авиаполк. Изначально он был сформирован ещё в годы Великой Отечественной войны, а в начале 2000-х полк был расформирован и переименован в 9-й истребительный авиаполк. В 2009 году расформировали и его.Теперь решается задача по восстановлению полноценного авиационного присутствия ВКС РФ в арктических широтах. Объяснимо это тем, что Арктика в последнее время приобретает особое значение не только с военной, но и с экономической точки зрения. Это и перспективное направление для грузовых потоков, и кладовая энергоресурсов планетарного масштаба. Без военного присутствия на этих территориях обеспечить надлежащую безопасность невозможно.