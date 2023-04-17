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Сообщается о планах по модернизации военного аэродрома на архипелаге Новая Земля

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Сообщается о планах по модернизации военного аэродрома на архипелаге Новая Земля

Иллюстративное фото



Главное оборонное ведомство России решило расширить и модернизировать военный аэродром на Новой Земле. Речь идёт о военном объекте Рогачёво, административно-территориально относящемся к Архангельской области.

Сообщается, что план модернизации аэродрома на архипелаге Новая Земля уже утверждён.

Одна из задач, которая решается при модернизации этого военного объекта, связана с обеспечением безопасности Северного морского пути. «Известия» пишут об утверждении планов Минобороны по обновлению объекта, который активно эксплуатировался в советское время.

В Рогачёво с начала 1970-х годов дислоцировался 63-й гвардейский истребительный авиаполк. Изначально он был сформирован ещё в годы Великой Отечественной войны, а в начале 2000-х полк был расформирован и переименован в 9-й истребительный авиаполк. В 2009 году расформировали и его.

Теперь решается задача по восстановлению полноценного авиационного присутствия ВКС РФ в арктических широтах. Объяснимо это тем, что Арктика в последнее время приобретает особое значение не только с военной, но и с экономической точки зрения. Это и перспективное направление для грузовых потоков, и кладовая энергоресурсов планетарного масштаба. Без военного присутствия на этих территориях обеспечить надлежащую безопасность невозможно.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:11
    +5
    Жизненная необходимость это.А теперь надо напомнить воинствующему ДАМу,в чье правление присходило уничтожение армии
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:22
      +4
      Неплохо бы и в Соколе восстановить, а то японские партнеры раздухарились относительно "северных территорий"! am
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Жизненная необходимость это.А теперь надо напомнить воинствующему ДАМу,в чье правление присходило уничтожение армии

      От ДАМа точно польза будет, если он свое рабочее место перенесет на архипелаг Новая Земля до окончания строительства аэродрома.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    +2
    Одна из задач, которая решается при модернизации этого военного объекта, связана с обеспечением безопасности Северного морского пути.
    К которому большой интерес у бывших "партнеров"- заклятых "друзей" и, который они даже собирались "приватизировать" в свою пользу.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:56
      0
      большой интерес у бывших "партнеров"- заклятых "друзей"
      Тут можно и про Китай сказать, который не меньше "заклятых" считает, что у СМП должен быть статус международного независимого транспортного пути. Наравне с любыми другими путями, согласно ММП о судоходстве во вне территориальных водах. А наш "козырь" состоит лишь историческом освоении и обеспечения безопасности мореходства, в том числе экологической. Но в летний период, когда нет льда и айсбергов в нейтральных водах, наши аргументы не хотят признавать. Остается сила и воля государства. Хорошо бы хватило её... laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:21
    +5
    А, почему только ДАМу? Изначально, полк разогнан был в начале 2000...
    От ошибок , конечно, никто не застрахован. Но, порядочные люди в таких случаях, признают их громко и внятно. А потом уже исправляют. А, не делают вид, что не приделах.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:36
      +4
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Но, порядочные люди в таких случаях, признают их громко и внятно. А потом уже исправляют. А, не делают вид, что не приделах.

      А где вы увидели порядочных людей? Политики к ним не относятся.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:42
      +1
      Изначально, полк разогнан был в начале 2000...От ошибок , конечно, никто не застрахован.
      У меня мнение абсолютного дилетанта в таких вопросах: Появилась потребность и аэродром решили восстановить и восстановят. Сколько на это пойдет средств и затрат, сказать не могу. Но чую на порядок меньше, чем на его содержание четверть века без особой надобности. Как говорится. "Дорого яичко ко Христову дню". И день такой наступил, и ничего провально страшного с его закрытием не произошло, а там глядишь, и ядерный полигон возобновит работу. laughing
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      0
      Да,верно заметили.Но этот товариСЧ,очень любит на другте стрелки переводить
  4. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 06:36
    +1
    И в Амдерме было бы неплохо восстановить аэродром...