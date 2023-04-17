Первые поставленные на Украину БМП M2A2 Bradley пока не стали перекрашивать, оставив пустынный камуфляж

Появились сообщения о прибытии на Украину первых американских БМП «Брэдли». Отличительная особенность прибывших на Украине бронемашин M2A2 Bradley состоит в том, что они имеют так называемый пустынный камуфляж. Таким образом, на данный момент перекрашивать их под украинский ландшафт не стали.
О том, где именно на территориях, подконтрольных киевскому режиму, были сняты представленные в материале кадры, не сообщается.
Ясно то, что в первой партии боевых машин «Брэдли» - те, которые ранее американской армией использовались в ходе операций на Ближнем Востоке. Это могут быть БМП, которые вывезли из Ирака, Афганистана и (или) Сирии.
Стало известно о том, что на территории Польши завершается создание мощностей по ремонту и техническому обслуживанию танков и боевых машин пехоты натовского образца. Этот центр будет задействован в первую очередь с целью обслуживания подбитой или вышедшей под каким-то иным причинам из строя военной техники ВСУ. На создание этого центра из выделенной для нужд Украины американской финансовой помощи потрачено уже около 400 млн долларов. Одновременно с этим в Польше несколько подразделений украинской армии прошли обучение по управлению и технической эксплуатации M2A2 Bradley американского производства.