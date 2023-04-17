Военное обозрение
Войти Регистрация

Первые поставленные на Украину БМП M2A2 Bradley пока не стали перекрашивать, оставив пустынный камуфляж

11
Первые поставленные на Украину БМП M2A2 Bradley пока не стали перекрашивать, оставив пустынный камуфляж

Появились сообщения о прибытии на Украину первых американских БМП «Брэдли». Отличительная особенность прибывших на Украине бронемашин M2A2 Bradley состоит в том, что они имеют так называемый пустынный камуфляж. Таким образом, на данный момент перекрашивать их под украинский ландшафт не стали.


О том, где именно на территориях, подконтрольных киевскому режиму, были сняты представленные в материале кадры, не сообщается.



Ясно то, что в первой партии боевых машин «Брэдли» - те, которые ранее американской армией использовались в ходе операций на Ближнем Востоке. Это могут быть БМП, которые вывезли из Ирака, Афганистана и (или) Сирии.

Стало известно о том, что на территории Польши завершается создание мощностей по ремонту и техническому обслуживанию танков и боевых машин пехоты натовского образца. Этот центр будет задействован в первую очередь с целью обслуживания подбитой или вышедшей под каким-то иным причинам из строя военной техники ВСУ. На создание этого центра из выделенной для нужд Украины американской финансовой помощи потрачено уже около 400 млн долларов. Одновременно с этим в Польше несколько подразделений украинской армии прошли обучение по управлению и технической эксплуатации M2A2 Bradley американского производства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:29
    +2
    Ну так их хорошо в прицел то видно будет..... Пусть и не перекрашивают - нашим легче.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:39
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну так их хорошо в прицел то видно будет..... Пусть и не перекрашивают - нашим легче.

      Тю! Так просто краски нету. Деньги на покраску выделили, но их украли-пропили. И так сойдет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 06:54
        +1
        Уже и не успеют перекрасить. Отмашку в вашингтоне на наступление дали. Конечно я не тот человек которому доложили бы wassat
        Но по-моему со дня на день ожидать можно
  2. Radius
    Radius Сегодня, 06:30
    +4
    танки в пустынной раскраске... Дежа-вь! Где то я уже это слышал!!!
    1. alekc75
      alekc75 Сегодня, 06:34
      +2
      под Сталинградом немцы танки с африки кинули такие
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:35
      +3
      Во время ВОВ. У Роммеля отобрали резервный танковый корпус который готовился ему в Африку. Перекрасить танки не успели и бросили в бой против наших именно в пустынно-песочном камуфляже.
      А Роммель в результате без поддержки танковым резервом вынужден был отступать и слил британцам под Эль-Аламейном.

      зы Один профессор из Германии (бывший ГДРовец) работал в Эль-Аламейне и рассказывал что там бритосы очень много гансов уложили в песок. Говорил что там очень большое кладбище немцев с тех пор осталось.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:43
    +3
    Отличительная особенность прибывших на Украине бронемашин M2A2 Bradley состоит в том, что они имеют так называемый пустынный камуфляж.

    Прозорливцы полосатые уже планируют превращение Украины в пустыню.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    0
    о прибытии на Украину первых американских БМП «Брэдли».
    Пока у них вроде с поставками все идет по плану и это плохо, а вот чем этот план закончится для ВСУ посмотрим. По поводу перекрашивания БМП. Очевидно, что перекрасят, т.к. понимают, что такой окрас на фоне уже появившейся зелени явно не на пользу. Наверное ищут спонсора, чтобы за чужой счет и бесплатно для себя (ирония).
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:48
      0
      "Зелёнкой" намажут - и сойдёт. laughing
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:52
    +2
    Ну как бы немчура уже с февраля 43 г. начала окрашивать БТТ в базовый Dunkelgelb RAL7028 уже на заводах. А с весны 43 начали перекрашивать технику и в строевых частях по новому регламенту. При этом зелёные и коричневые пятна/полосы накрашивались уже непосредственно в частях. Так что не обязательно все что жёлтое это для Африки.
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:08
    0
    Интересно , накачанный негр в пустынную комплектацию входит? Или это доп.опция?