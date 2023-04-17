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Причиной пожара на ЛЭП в Белгороде мог стать украинский беспилотник

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Причиной пожара на ЛЭП в Белгороде мог стать украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области подтверждает информацию о том, что в ночь на 17 апреля вспыхнули два пожара на гражданских объектах Белгорода. Один из объектов – электроподстанция. Пожар на ней привёл к тому, что несколько тысяч жителей Белгорода остались без света.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате пожаров нет. Вот, что пишет глава региона по этому поводу в ТГ-канале:

Оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены! От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!



Тем временем в сети говорится о том, что причиной пожаров в Белгороде и Белгородском районе могли стать выпущенные с территории Украины (Харьковской области) беспилотники, снаряжённые взрывными устройствами. Эту версию точно нельзя списывать со счетов хотя бы по той причине, что в последнее время ВСУ практически ежедневно обстреливают территорию Белгородской области. Даже в день светлого православного праздника Пасхи ВСУ нанесли удар по объектам в Шебекинском районе. Под обстрел попало административное здание птицефабрики в селе Новая Таволжанка. Нанесен ущерб имуществу.
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4 комментария
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:59
    +1
    Вероятность , что это деверсии или беспилотники процентов 95.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:08
      0
      Вероятность , что это деверсии или беспилотники процентов 95.
      Про дЕверсии молчу, надеюсь простая описка. Но как у вас получается с такой точностью определять проценты вероятности? А чего не хватает у события, чтобы процент стал 96? Вангуете, коллега? wink
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 07:00
    0
    Мог стать ?! Да вроде бы сразу все писали про беспилотник... нее, ну хорошо, если ошиблись... а что пожар - плохо... руки оборвать виновным
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    0
    в последнее время ВСУ практически ежедневно обстреливают территорию Белгородской области.
    По всей видимости это становится обыденностью, к которой начинают привыкать (но не те кого обстреливают). Это плохо, т.к. не только наносится ущерб российской территории, но и дает повод радоваться противнику и рассуждать о нашей "слабости". И добавить больше нечего.