Причиной пожара на ЛЭП в Белгороде мог стать украинский беспилотник

Оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены! От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы!

Губернатор Белгородской области подтверждает информацию о том, что в ночь на 17 апреля вспыхнули два пожара на гражданских объектах Белгорода. Один из объектов – электроподстанция. Пожар на ней привёл к тому, что несколько тысяч жителей Белгорода остались без света.По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате пожаров нет. Вот, что пишет глава региона по этому поводу в ТГ-канале:Тем временем в сети говорится о том, что причиной пожаров в Белгороде и Белгородском районе могли стать выпущенные с территории Украины (Харьковской области) беспилотники , снаряжённые взрывными устройствами. Эту версию точно нельзя списывать со счетов хотя бы по той причине, что в последнее время ВСУ практически ежедневно обстреливают территорию Белгородской области. Даже в день светлого православного праздника Пасхи ВСУ нанесли удар по объектам в Шебекинском районе. Под обстрел попало административное здание птицефабрики в селе Новая Таволжанка. Нанесен ущерб имуществу.