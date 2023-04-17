Ситуация в Судане: армия утверждает, что командующий RSF (силами оперативного реагирования) бежал

В течение нескольких дней в Судане разворачивались полномасштабные боевые действия. Главной точкой противостояния была столица страны – город Хартум.
Противоборствующими сторонами в них выступила армия Судана и RSF (силы оперативного реагирования). К настоящему моменту основная фаза боёв завершилась, однако ситуация всё ещё напряжённая и стрельба вполне может возобновиться в любой момент.
Есть погибшие и раненые с обеих сторон вооружённого конфликта. К сожалению, не обошлось без жертв и среди гражданского населения. Международные медицинские организации, работающие в Судане, заявляют о том, что за несколько дней в этой африканской стране погибли не менее 50 мирных жителей.
Армия Судана утверждает, что командующий RSF Мохаммед Хамдан Дагало бежал после того, как его оставила его личная охрана. Куда именно бежал, не сообщается.
Накануне представители RSF заявили, что в небе Судана появилась иностранная боевая авиация. По словам бойцов сил оперативного реагирования, самолёты наносили удары по их базам. Высказано предположение о том, что это могла быть авиация Египта. Сам Египет эти заявления не комментирует.
Вооружённый конфликт вспыхнул в Судане после того, как командующие армией и силами оперативного реагирования обвинили друг друга в попытке устроить военный переворот и узурпировать власть. Дагало назвал своего оппонента Абдель-Фаттаха аль-Бурхана «военным преступником», и тот ответил его взаимностью.
С осени прошлого года в Судане, по сути, нет правительства. В декабре 2022 года военные и политические круги африканской страны подписали меморандум по урегулированию ситуации. Окончательную форму планировалось одобрить в начале апреля, однако этого не произошло.
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день верх в борьбе за власть в Судане (по крайней мере, на сегодняшний день) взяла армия.
Не лишним будет напомнить о том, что ранее в Судане было одобрено создание пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота. Объект должен появиться в городе Порт-Судан – на Красном море.