Страны «коллективного Запада» пытаются демонстрировать единство на фоне возрастающей активности Китая. Во время рабочего ужина министры иностранных дел стран G7 («Большой семерки») призвали Китай к большей ответственности в своих действиях. Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.В официальном заявлении японского дипломатического ведомства утверждается, что министр иностранных дел Есимаса Хаяси обеспокоен действиями Китая и призывает его быть «ответственным членом мирового сообщества», то есть послушным исполнителем инициатив «коллективного Запада», вероятно.Руководитель МИД Японии заявил также о важности формирования конструктивных отношений с Китаем. Поднимался на встрече и вопрос о ситуации вокруг острова Тайвань, а также о запуске баллистических ракет КНДР.США настаивают на том, чтобы страны «Большой семерки» были готовы к совместным мерам против Китая в случае, если он начнет какое-либо экономическое давление на G7. Речь может идти о повышении тарифов, например. Сейчас этот вопрос уже обсуждается американской администрацией и Конгрессом.Более активное внимание к Китаю в последнее время может быть связано, по мнению ряда западных аналитиков, с ухудшением ситуации на Украине и попыткой администрации США в связи с этим переключиться на азиатское направление.