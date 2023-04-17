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Министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Китай «к большей ответственности» в своих действиях

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Министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Китай «к большей ответственности» в своих действиях

Страны «коллективного Запада» пытаются демонстрировать единство на фоне возрастающей активности Китая. Во время рабочего ужина министры иностранных дел стран G7 («Большой семерки») призвали Китай к большей ответственности в своих действиях. Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.


В официальном заявлении японского дипломатического ведомства утверждается, что министр иностранных дел Есимаса Хаяси обеспокоен действиями Китая и призывает его быть «ответственным членом мирового сообщества», то есть послушным исполнителем инициатив «коллективного Запада», вероятно.

Руководитель МИД Японии заявил также о важности формирования конструктивных отношений с Китаем. Поднимался на встрече и вопрос о ситуации вокруг острова Тайвань, а также о запуске баллистических ракет КНДР.

США настаивают на том, чтобы страны «Большой семерки» были готовы к совместным мерам против Китая в случае, если он начнет какое-либо экономическое давление на G7. Речь может идти о повышении тарифов, например. Сейчас этот вопрос уже обсуждается американской администрацией и Конгрессом.

Более активное внимание к Китаю в последнее время может быть связано, по мнению ряда западных аналитиков, с ухудшением ситуации на Украине и попыткой администрации США в связи с этим переключиться на азиатское направление.
Использованы фотографии:
https://www.g7hiroshima.go.jp
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23 комментария
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:46
    +6
    Ох "вредный" такой Китай, не хочет слушаться такую бОЛЬШУЮ 7-ку.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:06
      +6
      Министр иностранных дел КНР заявил "Китай меньше всего нуждается в советах Запада"
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:16
        +3
        Цитата: Silver99
        Министр иностранных дел КНР заявил "Китай меньше всего нуждается в советах Запада"
        Очень правильно ответил глава МИД КНР этим "не пойми кому"! А именно.

        Больше всех меня умиляет в этой компании за столом G7 Анналена Бербок - в прошлом. мягко говоря, профессиональная эскортница.
        Зная её прошлое, любой представитель, уважающий свою страну, ей бы и руку никогда не подал! А она сидит за общим столом G7 и чего-то там из себя корчит!
        Такое впечатление, что они все там такие - недалеко от неё ушли.

        Правильно говорят, что политика такого же свойства, как и проституция - древнейшие в мире профессии.

        См.подробно - https://ru-novosti.com/7389-annalena-berbok-obvinili-v-tom-chto-rabotala-eskortniczej.html?ysclid=lghv46mo8e546594835
        1. Комментарий был удален.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        +2
        Цитата: Silver99
        Министр иностранных дел КНР заявил "Китай меньше всего нуждается в советах Запада"

        Китай мало интересуют советы министра иностранных дел США и министров иностранных дел страл Большой Шестёрки.
        Пускай дальше шестерят. laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Fizik13
      Ох "вредный" такой Китай, не хочет слушаться такую бОЛЬШУЮ 7-ку...

      Смотрю на фото, не понятно почему 8 но не 7 представителей, но лица у них прямо сказать, не уважают доверия.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:48
    +4
    Министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Китай к большей ответственности в своих действиях
    Веселые и интересные люди, эти министры...другим так на раз, что то указать готовы, но за своими действиями...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:49
    +2
    Во время рабочего ужина министры иностранных дел стран G7

    ну понятно.... нажрались и давай пыжиться, как буд-то что-то еще значат..... wassat
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: Mouse
      ну понятно.... нажрались и давай пыжиться, как буд-то что-то еще значат.....

      Давно пора уже назвать их малой семеркой.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:12
        -1
        Цитата: Егоза
        Давно пора уже назвать их малой семеркой.

        А еще лучше, "шестеркой" у США.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: Mouse
      ну понятно.... нажрались и давай пыжиться, как буд-то что-то еще значат..

      Как всегда, всё начинают с политики, а заканчивается пьянкой.
  4. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 07:49
    0
    Призвали Китай? Как он согласился? Или только призывали? Опять автор статьи воду мутит!
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:54
    +1
    Если бы эти страны были более ответственны в своих действиях, к их призывам можно было бы прислушаться. А, так- чья бы корова мычала!
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Если бы эти страны были более ответственны в своих действиях

      Тогда сейчас не было военных действий в самом центре Европы . И на Украине не было бы майданов и зель .
  6. fiv
    fiv Сегодня, 07:56
    +2
    Бывало, что только за ужином не наговоришь, если с водочкой особенно. Закусывать надо обязательно. А пить по половинке.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:07
    0
    Это Китаю то: ну он им, японцам, напомнит про Нанкинскую резню, ангосаксам про Опиумные войны. Там обид много...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    0
    министры иностранных дел стран G7 («Большой семерки») призвали Китай к большей ответственности в своих действиях
    Посмотрите на эти "одухотворенные", а главное веселые лица тех кто вносит сумятицу и хаос в международные отношения, ставит мир на грань новой глобальной войны. Может сначала на своей кухне наведете порядок, а потом будете указывать Китаю, что и как делать и призывать к ответственности?
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:17
    0
    Китай просто обязан выйти из состава этой организации и начинать создавать свою собственную, где не только суммарный объём ВВП превысит потенциал этого собрания, но и даст ему истинное название:
    БОЛЬШАЯ ШЕСТЁРКА.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 08:26
      0
      Китай к шестёркам никак не относится: там бритты, Германия, Франция, Италия, Канада и японцы. И нынешнее заявление похоже на какое-то поскуливание.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:20
    0
    Агонизирующая Европа во главе с неадекратными руководителями еще не поняла, что ей "трындец". Промышленность уйдет в США и/или тот же Китай. Энергии, получаемой от "экологически чистых источников" хватит только на то, что бы подсвечивать баннеры с портретами Греты Тунберг и Анналены Бербок. Толпы безработных и неграмотных африканских эмигрантов рыщут по Европе. Такое уже было...
    Пастухи опустошали Францию в течение целого года, действуя даже с какой-то последовательностью, несмотря на беспорядок, царивший в их рядах, и не щадили ни храмов, ни монастырей. Париж с ужасом увидел, как эта армия грабителей заполнила его улицы. ... Мелкие банды продолжали бродить по стране еще около двух лет, проникали даже в Италию. Франция, ее кровь и плоть, были поражены недугом. .
    (М.Дрюон. "Французская волчица")
  11. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:39
    +2
    Министры иностранных дел «Большой семерки» призвали

    Китаю, да, и нам, нужно также призвать большую семерку к сдержанности, ответственности, выдержке и прекращению насаждения наглосаксонской демократии по всему миру.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:53
    0
    Горбатых лишь могмла исправит. Значит им можно экономическое давление,повышение тарифов и прочие а китай призывают это же не делать в ответ. И через сколько секунд их пошлют с такими хотелками? С себя начать они нежелают ведь впринципе.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:24
    0
    Естественно, бОльшая ответственность - это означает беспрекословное подчинение правилам, которые придумывает Америка и требует их выполнения от всего мира.
    Если Китай в итоге продавится - то власть США станет безграничной. Они уничтожат Россию, а остальные все моментально заткнут свои хлебальники и будут ползать на карачках перед "справедливым хозяином", который будет решать - наказать или покормить.
  14. wanna
    wanna Сегодня, 09:47
    0
    Извините, мы желтые и не одни из вас. G7 - это игра для белых людей и почетных белых людей.