Военное обозрение
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Министр обороны Китая на встрече в Кремле: «Отношения России и КНР очень крепкие, превосходят военно-политические союзы времен холодной войны»

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Министр обороны Китая на встрече в Кремле: «Отношения России и КНР очень крепкие, превосходят военно-политические союзы времен холодной войны»

В Россию вчера прибыл с официальным визитом министр обороны Китая генерал Ли Шанфу. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провели с ним рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


Приветствуя министра обороны КНР, Путин подчеркнул, что он приехал в Россию после визита председателя КНР Си Цзиньпина, которого российский президент назвал своим большим другом.

Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе, конечно, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств

- отметил Путин в приветственном обращении, рассказывая о предыдущей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.


Путин также подчеркнул, что между Россией и Китаем наблюдается углубление отношений. Подробности встречи Путина и Ли Шанфу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал сообщить позже.

Генерал Ли Шанфу подчеркнул, что поездка в Россию – его первый зарубежный визит, и отметил, что специально выбрал для него нашу страну, учитывая развивающиеся отношения двух государств. Генерал отметил, что у России и Китая «очень крепкие отношения».

Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы

- такими словами министр обороны КНР охарактеризовал российско-китайские отношения.

Генерал Ли Шанфу пробудет в России до 19 апреля. В течение ближайших дней он проведет переговоры с военным руководством страны, а также посетит ряд российских военных академий для ознакомления с подготовкой офицерских кадров для российских вооруженных сил. Вероятно, будут обсуждаться и вопросы, связанные со спецоперацией и ситуация вокруг Тайваня, но вряд ли о принятых решениях и договоренностях сообщат прессе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:59
    +2
    Но их китайскую технологию 14нм по электронике китайцы нам явно не продадут.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:08
      +9
      Ну не про танковый же биатлон он приехал поговорить, скорей всего и про Тайвань разговор зайдет.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:15
        +3
        Цитата: Silver99
        скорей всего и про Тайвань разговор зайдет.

        Да, но и про Украину "вспомнят"
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:33
        +1
        Цитата: Silver99
        Ну не про танковый же биатлон он приехал поговорить, скорей всего и про Тайвань разговор зайдет.

        Кстати о танковом биатлоне. Его в этом году вполне можно провести в Донбассе, в условиях максимально приближенных к боевым. На пару километров. good
        1. Задира
          Задира Сегодня, 08:51
          -1
          Кстати о танковом биатлоне. Его в этом году вполне можно провести в Донбассе, в условиях максимально приближенных к боевым

          Прошлой осенью под Изюмом уже "провели" - танковая армия едва избежала окружения
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:32
      +2
      Цитата: Nexcom
      Но их китайскую технологию 14нм по электронике китайцы нам явно не продадут.....

      Нам сейчас нужнее дроны, снаряды, бронетехника, артиллерийские и реактивные установки и т.д.
      Неплохо бы пригласить в Москву министров обороны КНДР и Ирана.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:44
        0
        технологии и аппаратура - тоже нужны. а плюс китайской технологии, то что она их собственная как и литографы. да, вероятнее всего несовершенна пока что. но и не западная - нет зависимости от западного оборудования. но они ее не продадут нам. забоятся санкций.

        хотя вот Сев.Корейцам Китай помогает электроникой (компонентами и оборудованием).
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 08:54
          +1
          Так они уже и бегут волосы назад нам всё это предоставлять.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:59
    0
    Коллективный Запад напрягся.... wassat ...................
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:08
      0
      Не думаю.Они все прекрасно знают,что слова о тесных отношениях,о союзах,всего лишь "дипломатическое расшаркивание"друг перед другом.На первом месте у Китая стоит прагматизм.Да и в военной сфере сейчас Китаю поиметь с нас уже нечего.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:16
        +1
        Генерал Ли Шанфу подчеркнул, что поездка в Россию – его первый зарубежный визит, и отметил, что специально выбрал для него нашу страну, учитывая развивающиеся отношения двух государств. Генерал отметил, что у России и Китая «очень крепкие отношения».

        страшный сон для запада...... winked
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:36
          +2
          Никакого "страшного сна".Эти слова предназначены не для "коллективного запада"
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:38
      +3
      Цитата: Mouse
      Коллективный Запад напрягся.

      У них сразу зуд в одном месте начался.
  3. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:00
    +3
    Помнится совсем недавно, в отношении ВПК Китая и военного сотрудничества с Китаем, тут на ВО были такие комментарии как: "да, что этот Китай может", " да они все слизали у нас и у других", "их техника и вооружение плохого качества и с низкими характеристиками", "никогда не достигнут нашего уровня" и пр. Ну, и? И что можно сказать, теперь?
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 08:03
      -1
      русский с китайцем братья навек))?
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 08:13
        +4
        Цитата: Mazunga
        русский с китайцем братья навек))?

        ну да, потом скажут (как недавно совсем) - обычная восточная вежливость hi
    2. Магог_
      Магог_ Сегодня, 08:27
      +2
      Ну, и?
      Что же такого "неимеющегоаналогов" изобрели в Китае за всю его историю ? Порох, огнестрельное оружие, бумагу и т.п. не предлагать ! Не их эти достижения - они по жизни всё копируют, и делают это регулярно, иногда вполне качественно. Назовите, может, я чего упустил из виду ?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:43
      +1
      Цитата: Monster_Fat
      ут на ВО были такие комментарии как: "да, что этот Китай может", " да они все слизали у нас и у других"

      Если бы такого в СССР не было, то ВОВ мы встретили бы с трехлинейкой Мосина и 3-дюймовой ( 76 мм.) полевая скорострельная пушка образца 1902 года.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:05
    +5
    Овальный стол в этом кабинете, что тот индикатор отношений между странами...
    Для сравнения
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:16
      +1
      ТТХ стола ,длина 6 метров ,ширина 2,6 метров.Между Испанией и Италией междусобойчик кто его сделал 2005 году.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:57
        -1
        Какие-то ассоциации с "овальным кабинетом" возникают... и с Моникой. laughing
  5. Магог_
    Магог_ Сегодня, 08:15
    0
    Вот эти заявления не для средних умов ! "Неприсоединение" как-то можно понять : КНР - самодостаточная в военном плане держава, но "непротивоборство третьей стороне" - это как понимать ? Мы будем воевать с коллективным Западом, а они ( китайцы ) ограничатся 1002-м китайским предупреждением "третьей стороне" с призывами мирных переговоров в украинском конфликте ?
    1. wanna
      wanna Сегодня, 09:45
      0
      Каждый альянс будет заявлять, что ""непротивоборство третьей стороне"", даже НАТО заявляет о "самообороне".
  6. Alex66
    Alex66 Сегодня, 08:20
    -1
    Почему то вспоминается сотрудничество СССР и Германии накануне Великой Отечественной Войны.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 08:33
      +1
      Странно , и чего это вспомнилось. Даже рядом нет аналогий. А ну да .. надо набросить .
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: Alex66
      Почему то вспоминается сотрудничество СССР и Германии накануне Великой Отечественной Войны.

      Точнее, до прихода Гитлера к власти.
    3. Магог_
      Магог_ Сегодня, 08:49
      -2
      Почему то вспоминается
      Наша страна сейчас в роли Германии 1936-39 г.г. Мировая война ещё как бы не идёт, а весь Запад уже с нами воюет. Русский "ледокол" рыхлит монолит западного мира...
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:34
    +2
    о патриотизме. хотелось бы почитать о вчерашнем событии на форуме снг.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 08:56
      0
      А что там было? Извините пожалуйста.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +1
    «Отношения России и КНР очень крепкие, превосходят военно-политические союзы времен холодной войны»
    Надеюсь, что слова сказанные в рамках дипломатического этикета не разойдутся с делом. И это будет зависеть исключительно от Китая и его дальнейшей международной политики. Пока все указывает на то, что китайская сторона вроде, как определилась в выборе направления во внешней политике. О чем свидетельствуют заявления Си Цзиньпина, главы МИД и др. высокопоставленных руководителей.