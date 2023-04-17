Министр обороны Китая на встрече в Кремле: «Отношения России и КНР очень крепкие, превосходят военно-политические союзы времен холодной войны»

Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе, конечно, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств

Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы

В Россию вчера прибыл с официальным визитом министр обороны Китая генерал Ли Шанфу. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провели с ним рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Приветствуя министра обороны КНР, Путин подчеркнул, что он приехал в Россию после визита председателя КНР Си Цзиньпина, которого российский президент назвал своим большим другом.- отметил Путин в приветственном обращении, рассказывая о предыдущей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.Путин также подчеркнул, что между Россией и Китаем наблюдается углубление отношений. Подробности встречи Путина и Ли Шанфу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал сообщить позже.Генерал Ли Шанфу подчеркнул, что поездка в Россию – его первый зарубежный визит, и отметил, что специально выбрал для него нашу страну, учитывая развивающиеся отношения двух государств. Генерал отметил, что у России и Китая «очень крепкие отношения».- такими словами министр обороны КНР охарактеризовал российско-китайские отношения.Генерал Ли Шанфу пробудет в России до 19 апреля. В течение ближайших дней он проведет переговоры с военным руководством страны, а также посетит ряд российских военных академий для ознакомления с подготовкой офицерских кадров для российских вооруженных сил. Вероятно, будут обсуждаться и вопросы, связанные со спецоперацией и ситуация вокруг Тайваня, но вряд ли о принятых решениях и договоренностях сообщат прессе.