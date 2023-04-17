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США с союзниками начали крупные военные учения одновременно в Европе и Азии для демонстрации силы России и КНДР

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США с союзниками начали крупные военные учения одновременно в Европе и Азии для демонстрации силы России и КНДР

На Западе и Востоке начинаются военные учения под руководством США, которые будут проходить практически одновременно. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на источники в американском оборонном ведомстве.


В Европе начнутся маневры «Аврора-23» - крупнейшие за последние 25 лет. Они пройдут на территории Швеции. Продолжительность военных учений составит почти месяц, к участию в них будут привлечены более 26 тысяч человек из армий 14 стран.

Главной целью учений названа отработка действий в случае вооруженного нападения на Швецию. То есть, учения носят антироссийский характер, поскольку нападать на Швецию некому – она окружена своими военно-политическими союзниками. Единственная относительно недалеко расположенная страна, с которой теоретически у Швеции может возникнуть конфликт, и то в рамках более глобального конфликта «коллективного Запада» - это Россия.

На другом конце планеты, в Японском море, пройдут военные учения по отработке перехвата ракет. В них примут участие США, Япония и Южная Корея. В Японское море уже вошли три корабля, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis.

Нет сомнений, что учения в Японском море проводятся в связи с недавним запуском ракеты «Хвасон-18» в КНДР. Региональные сателлиты США в лице Японии и Южной Кореи очень обеспокоены постоянными ракетными испытаниями КНДР и «агрессивными», по их мнению, заявлениями лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее бомбардировщики ВВС США В-52 провели совместные с Силами обороны Японии учения по отработке действий в случае удара КНДР.

Таким образом, и европейские, и азиатские военные учения носят характер демонстрации силы, только на Западе ее пытаются демонстрировать России, а на Востоке – КНДР.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
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16 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:24
    0
    Прямо таки КНДР! А, Китай? Там все прекрасно и спокойно?
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:25
    +1
    Пусть учатся на Швеции (да кому они нужны нападать), а мы если чего ударим по США smile А если серьезно любой обычный конфликт с НАТОвским мусором неизбежно перерастет в ядерный, и защиты от него нет, хоть затренируйся.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:48
      0
      Командующий СФ Александр Моисеев вчера отпраздновал своё 61 летие.Будем расценивать учения в Швеции как своеобразный подарок имениннику. Я думаю он его уже оценил.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:57
      -1
      Цитата: Silver99
      Пусть учатся на Швеции (да кому они нужны нападать)

      А как же шведы под Полтавой? А Кемска волость?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:25
    +1
    Когда читаю про учения США с союзниками, волей не волей для меня звучит Турецкий марш Моцарта! )))Послушайте - не пожалеете!
    https://www.youtube.com/watch?v=xunQaVJnYX0
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:30
    +3
    Когда мы проводим учения они визжат, а где наша, в особенности либеральноя, пресса, почему молчат?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:34
      0
      А им есть что сказать?Пытаются выжить(да,без финансирование в России увы...).Вроде "Дождя"
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:35
      0
      А что по-Вашему должна либерда сообщать? Типа носители демократии и мира решили малость потренироваться кости размять?? Охраняют мир от агрессивных Китая и России ?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:36
      +5
      Редко смотрю ТВ, но вот что я вижу идет передача где эстрадные исполнители поют с со своими детьми и кого мы видим в жюри ?....... опять эта русофобская шваль Ярмольник выходец с Западной Украины am который уезжал в Прибалтику и антироссийскими комментариями и вот видимо деньги закончились опять свои глаза пучит am Костика Эрнста надо поганым веником гнать с центрального ТВ, со всей его тусовкой либеральной.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:37
        +2
        Ярмольник и к нам в Екатеринбург нарисоваться решил. Афиши везде висят - выступать собрался. И пока никто ничего не отменяет.... К сожалению...
        Ванька Ургант тоже вылез опять. И без последствий, похоже.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 08:39
          +3
          У нас Меладзе, Би-2...... послали лесом.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 08:40
            +4
            Правильно сделали. Куда свалили - там пусть и выступают. Но вот ещё остались пока что некоторые деятели.... Ахеджакову ушли из театра. И правильно. И этих надо тоже - выкинуть.
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 09:01
            -4
            Цитата: Silver99
            Би-2...... послали лесом.

            Эээ.... А что в Би-2 плохого?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    0
    Главной целью учений названа отработка действий в случае вооруженного нападения на Швецию.
    Могли бы и более разумную цель учений обозначить. Действительно, а кто же это вдруг нападет на Швецию, которая географически в окружении тех кто собрался ее защищать? А может этим самым подсказывают - прочь сомнения, которые имеются у определенной части населения, срочно в НАТО? Вот цель учений в Японском море обозначена без вского лукавства
    по отработке перехвата ракет
    Значит японцам после окончания учений придется, в который раз нервничать из-за пуска корейских ракет. Ким Чен Ын просто не может не отреагировать на такое событие, а тем более направленное явно против КНДР.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:34
    +1
    Пусть тратят деньги, какие проблемы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:38
      +1
      Сколько потратят, столько ещё и напечатают.