США с союзниками начали крупные военные учения одновременно в Европе и Азии для демонстрации силы России и КНДР

На Западе и Востоке начинаются военные учения под руководством США, которые будут проходить практически одновременно. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на источники в американском оборонном ведомстве.В Европе начнутся маневры «Аврора-23» - крупнейшие за последние 25 лет. Они пройдут на территории Швеции. Продолжительность военных учений составит почти месяц, к участию в них будут привлечены более 26 тысяч человек из армий 14 стран.Главной целью учений названа отработка действий в случае вооруженного нападения на Швецию. То есть, учения носят антироссийский характер, поскольку нападать на Швецию некому – она окружена своими военно-политическими союзниками. Единственная относительно недалеко расположенная страна, с которой теоретически у Швеции может возникнуть конфликт, и то в рамках более глобального конфликта «коллективного Запада» - это Россия.На другом конце планеты, в Японском море, пройдут военные учения по отработке перехвата ракет. В них примут участие США, Япония и Южная Корея. В Японское море уже вошли три корабля, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis.Нет сомнений, что учения в Японском море проводятся в связи с недавним запуском ракеты «Хвасон-18» в КНДР. Региональные сателлиты США в лице Японии и Южной Кореи очень обеспокоены постоянными ракетными испытаниями КНДР и «агрессивными», по их мнению, заявлениями лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее бомбардировщики ВВС США В-52 провели совместные с Силами обороны Японии учения по отработке действий в случае удара КНДР.Таким образом, и европейские, и азиатские военные учения носят характер демонстрации силы, только на Западе ее пытаются демонстрировать России, а на Востоке – КНДР.