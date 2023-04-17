ВС РФ осуществляют атаки на позиции противника в Григоровке, что менее чем в 10 км от Северска

Украинский генеральный штаб публикует сводку, в которой говорится о ходе боевых действий. Одной из ключевых тем в сводке определяется ситуация в районе Северска. Там российские войска вышли к населённому пункту Григоровка, административно-территориально относящемуся к Бахмутскому району.В ГШ ВСУ сообщают о том, что ВС РФ атаковали позиции украинской армии в Григоровке, что менее чем в 10 км к северо-востоку от Северска и одновременно с этим осуществили серию атак на позиции ВСУ в районе села Спорное, что к юго-востоку от указанного города.Также военное ведомство противника сообщает о тяжёлых боях в западных пригородах Артёмовска (Бахмута). Там украинские войска пытаются удержать за собой въезды в город со стороны Часова Яра и Константиновки. Боевые действия идут в районе Хромово (Артёмовское) и Ивановского (Красное), находящихся в непосредственной близости от города.Продвижение ЧВК «Вагнер» там идёт с нескольких направлений, в том числе и внутри самого Артёмовска, где противника теснят в западных кварталах.Обращает на себя внимание тот факт, что те украинские военные, которые ранее вели видео- или текстовые трансляции о событиях в городе с публикациями каждые три-четыре часа, теперь выпускают 1-2 коротких сообщения за день. А некоторые каналы подразделений ВСУ из Бахмута вообще перестали публиковать какую-либо информацию. Это может говорить, например, о ликвидации тех, кто занимался публикацией духоподъёмных для украинских пользователей сводок.