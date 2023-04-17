Военное обозрение
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ВС РФ осуществляют атаки на позиции противника в Григоровке, что менее чем в 10 км от Северска

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ВС РФ осуществляют атаки на позиции противника в Григоровке, что менее чем в 10 км от Северска

Украинский генеральный штаб публикует сводку, в которой говорится о ходе боевых действий. Одной из ключевых тем в сводке определяется ситуация в районе Северска. Там российские войска вышли к населённому пункту Григоровка, административно-территориально относящемуся к Бахмутскому району.


В ГШ ВСУ сообщают о том, что ВС РФ атаковали позиции украинской армии в Григоровке, что менее чем в 10 км к северо-востоку от Северска и одновременно с этим осуществили серию атак на позиции ВСУ в районе села Спорное, что к юго-востоку от указанного города.

Также военное ведомство противника сообщает о тяжёлых боях в западных пригородах Артёмовска (Бахмута). Там украинские войска пытаются удержать за собой въезды в город со стороны Часова Яра и Константиновки. Боевые действия идут в районе Хромово (Артёмовское) и Ивановского (Красное), находящихся в непосредственной близости от города.

Продвижение ЧВК «Вагнер» там идёт с нескольких направлений, в том числе и внутри самого Артёмовска, где противника теснят в западных кварталах.

Обращает на себя внимание тот факт, что те украинские военные, которые ранее вели видео- или текстовые трансляции о событиях в городе с публикациями каждые три-четыре часа, теперь выпускают 1-2 коротких сообщения за день. А некоторые каналы подразделений ВСУ из Бахмута вообще перестали публиковать какую-либо информацию. Это может говорить, например, о ликвидации тех, кто занимался публикацией духоподъёмных для украинских пользователей сводок.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:29
    +1
    Возможно наши стали пеленговать этот стрим,поэтому коротко и выходят "в свет".Постоянное давление огнем должно выдавать положительный результат
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:45
      +3
      За Артёмовскую группировку ВСУ. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Земля им стекловатой. am
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:31
    -1
    Долбить до победного конца!
    Необходимо дойти до Берлина, пардон до Киева и взять Рейхстаг, пардон Снести до основания ВСЮ банковскую площадь и разбить там парк.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:35
      +1
      Fizik 13 hi, взятие Киева не даст нужного эффекта если ВСУ сохранят потенциал а Запад заинтересованность, взятие столицы не гарантия победы.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 08:47
        +2
        Если рассматривать в комплексе, взятие Киева подразумевает и взятие всего левобережья Днепра, с созданием предполья на правом берегу. Без разгрома украинской армии такой финт не пройдёт, то есть если уж Киев взят, значит потенциал ВСУ уже исчерпан.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:54
          +1
          С разгромом всук ничего не изменится.Самое гадское,что наше руководство не хочет(во всяком случае -по выступлениям в СМИ)уничтожения украинской государственности.
          1. VicktorVR
            VicktorVR Сегодня, 09:36
            0
            Выступления в СМИ, они такие выступления в СМИ.
            И вежливых людей в Крыму не было, до определенного момента, и начала сво тоже.
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:39
      +2
      Неправильный посыл.
      Единственный крайний пункт, это линия Самбор - Рава-Русская.
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:45
      0
      Простите а вы в запале предлагаете ровнять наш город Киев который пока оккупирован мороком ?
      Конечно понятно желание освободить город но равнять НАШ город не есть правильно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:55
        0
        Ровнять город..Наши города и Попасная с Артемовском.Вы видели Попасную?А что было делать?