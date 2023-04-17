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В МИД России назвали условия сохранения договора СНВ-3

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В МИД России назвали условия сохранения договора СНВ-3

Полемика вокруг американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжается с того времени, как 21 февраля этого года российский президент объявил о приостановке участия Москвы в этом договоре.


Тогда в Вашингтоне выразили сожаление по этому поводу, а затем даже заявляли, что не признают юридической силы отказа Москвы от участия в договоре и считают, что Россия должна продолжать его выполнять.

Как сообщили «Известиям» в российском МИД, Москва не откажется от выполнения договора СНВ-3, если будут соблюдены определенные условия, о которых известно в Вашингтоне.

По словам собеседника издания из МИД, проведение Вашингтоном «враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности России» вынудило принять решение о приостановке её участия в ДСНВ. Если США откажутся от подобной политики, России будет только приветствовать сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, в МИД отметили, что необходимо, чтобы в Вашингтоне строго соблюдали и технические стороны договора. Также нужно искать методы и формы учёта ядерного арсенала Великобритании и Франции, так как они являются союзниками США по НАТО и «позиционирует себя как «ядерный альянс» — добавили в МИД РФ. Именно включение в договор ядерных арсеналов, находящихся в странах Европы, и является одним из основных условий выполнения ДСНВ-3.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 09:02
    +2
    Интересно на что пойдут американцы теперь, наше предложение загоняет их в капкан. Любой ответный ход ведет ухудшению позиции США.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:06
      +3
      Маз hi, ну на сокращение ядерных арсеналов методом уничтожения точно не пойдут, скорее всего начнут повышать ставки, то есть добавочно разместят оружие ядренное))) по "союзничкам" типа Польши, Финляндии, и Трибалтов.
      1. Любитель Акул
        Любитель Акул Сегодня, 09:23
        0
        Вы сможете спрогнозировать действия кота,возле носа которого стоит миска с вкусной,свежей рыбой,а вы говорите,давай не ешь ее иди поспи лучше? То что видно,кот выпучит совинные глаза и будет усердно изображать,что он согласен,даже вы отвернетесь,он (если умный) будет сидеть ,не шелохнувшись. Но стоит вам скрыться в другую комнату,он сожрет и потом будет опять советь и преданно смотреть на вас.
        Англосаксы это рыжие,умные коты,они сожрут все,что плохо лежит.Даже если с ними договоришься,они отменят свои договора и сожрут в два раза больше.
      2. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 09:31
        0
        Мне кажется наоборот,коллега.Все будут ждать результатов СВО.И по итогам окончания не только договора переделают,но и территорию 404 ,да может других государств,наверняка наши захотят в Калининградскую область hi сухопутный коридор.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:09
      +8
      Нет никаких иллюзий. На компромисс они точно не пойдут.

      Штаты и НАТО после Югославии, Ирака и Ливии уверовали в то, что они могут силой продавить свою точку зрения, несмотря ни на что. Этой тактики они и будут придерживаться, до тех пор, пока не произойдёт что-то, что их очень сильно испугает.

      Поэтому, будут дальше стучать ножкой и требовать односторонних уступок
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 09:34
        +1
        Тем более, что мы ничего и не требуем. . не дипломатично это¯\_(ツ)_/¯
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:17
      +1
      Цитата: Маз
      Интересно на что пойдут американцы теперь, наше предложение загоняет их в капкан.

      Да ни на что не пойдут, просто как всегда во всех грехах, обвинят Россию.
      Обычная практика США.
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:37
      -1
      В чем? Американцев все в целом устраивает, они даже особо не протестовали против. Так пару раз призвали между делом, буднично. СНВ-3 как бы не существует, но добровольно соблюдается. Ничего не изменилось. И в США уже есть довольно большая группа лоббистов, которые продвигают новую гонку потенциалов и освоение под это приличных денежек. С упором на Китай - Китай не спит и наращивает потенциал производства, он не ограничен никакими договорами, поэтому нельзя спать, нужно раскачивать потенциал производства в штатах, мейк грейт агейн (ну в штатах сейчас модно против Китая продвигать что-то).
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:06
    0
    Когда Горбачев с Рейганом встречался и подписывал договор, вроде все путем было. А в результате - пшик на постном масле.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: мордвин 3
      Когда Горбачев с Рейганом встречался и подписывал договор, вроде все путем было. А в результате - пшик на постном масле.

      Так Горбачев то и был подкаблучником США, он подписывал все, что ему приказали. До чего же был покойный, ничтожеством человеческим.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:26
        +1
        Цитата: carpenter
        До чего же был покойный, ничтожеством человеческим.

        А нафига его тогда наградили высшим орденом России? Тьфу, плин, слов нет.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:41
          0
          Цитата: мордвин 3
          А нафига его тогда наградили высшим орденом России? Тьфу, плин, слов нет.

          Ну не только России, тогда все наперегонки старались. Вот некоторые, медаль свободы им. Франклина Делано Рузвельта. Вручена Горбачеву в Вашингтоне 1 июня 1990 года. За год до развала СССР, как и Нобелевская премия. Как думаете, случайность? В сети мало информации по поводу этой награды. За что конкретно, например, была вручена. ... Премия Энрон Института Бейкера за выдающиеся заслуги перед обществом (Хьюстон, США, 1997). Премия Международной женской сионистской организации (Майами, США, 1998). Национальная Премия Свободы за борьбу против угнетения (Мемфис, США, 1998).
          Запад любил предателей, а почему наши, не пойму.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 09:51
            0
            Цитата: tihonmarine
            а почему наши, не пойму.

            Да вроде как все стебались над Раиской, а вот она всех нас поимела.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:06
    +6
    Зачем так над исключительными издеваться.Они требовали включить в продление СНВ 3 СЯС КНР.А тут такое ,по наглой американской морде.Они этого не поймут и врубят режим идиота и будут талдычить своё.Разоружаться должна Россия под контролем запада .Прикольно читать их СМИ по СНВ 3.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:10
      +3
      tralflot1832 hi, ну с учётом того что НАШИ продолжат информировать США о пусках наших ракет класса "Люкс" Вашингтон и не особо напрягается и хочет продления, так пошумят для вида да и затихнут.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:22
        0
        А этот пункт только и остался ,о взаимном предупреждение пусков МБР.Вашингтон хочет продления для контроля ,на своих условиях и будет об этом ныть вечно. hi
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:21
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Зачем так над исключительными издеваться.Они требовали включить в продление СНВ 3 СЯС КНР.А тут такое ,по наглой американской морде.

      атомный поезд уничтожили. В каком году?
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:21
    +1
    Американцам верить нельзя. Они при любом раскладе будут обманывать, как и в предыдущих договорах по- различным видам оружия.
    А, когда они подготавливают свои новые вооружения с нарушением договоров, в одностороннем порядке выходят из договоренностей!
    Эти хитрецы, хотели вставить в новый договор и Наши новые разработки, которые не попадали под действия предыдущего договора.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:46
      0
      Если США откажутся от подобной политики, России будет только приветствовать сохранение договора
      Как они откажутся, если это вековая политика англосаксов?
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:24
    +1
    Также нужно искать методы и формы учёта ядерного арсенала Великобритании и Франции

    Не только!
    Обязательно сюда нужно включить Израиль, который испытал свою ядрёную бомбу 22 мая 1979 года у побережья ЮАР, тогда ЮАР был союзником Израиля.
    А также в новый договор включить, помимо Франции, Мелкобритании и Израиля, Китай, Индию, Пакистан...
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:25
    +1
    Опять какие-то абстрактные требования....
    Лаврушка ссыт чтоли чётко сказать, что СНВ-3 выполняться будет при условиях :
    - возвращение НАТЫ в границы 1991 года;
    - прекращение поставок вооружений нацистскому режиму Украины;
    - приведение численности войск НАТЫ в количеству по состоянию на 1991 год;
    - привидение ядерных боеприпасов НАТЫ в Европе к количеству на 1991 год;
    - по выходу Амеров и НАТЫ из ПРО не забыть.

    Зачем эти армянские полунамеки?

    А требований надо больше, уж как армянин он знает, что придётся торговаться
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:32
      -1
      1) Допустим.
      2) Допустим и даже границы СССР или РИ на 1913 год - ну допустим.
      3) Ой. НАТА в 91 году это 3-4 сегодняшних НАТО, а если экстраполировать на большую войну в Европе то все 5 сегодняшних розовых нат.
      4) Это будет сложно, придется учетверять ядерный арсенал. Кстати если брать на начало 91 год - то придется родить пару сотен Першингов.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 09:28
    0
    Es wird weder eine Verlängerung, noch eine Neuformulierung
    von "Start 3" geben, weil schon seit der verlogenen Ära Obama
    dieser Kriegs-Nobelpreisträger jede Basis für gegenseitiges
    Vertrauen komplett zerstört hat! Das ist Fakt!
    Vergessen wir hierbei auch nicht, dass der Umsturz in der
    Ukraine ebenso wie die fortgesetzte Bombardierung und
    Zerstörung Syriens, sowie der Überfall auf Libyen und die
    Ermordung Gaddafis alle unter der Regierungszeit dieser
    verabscheuungswürdigen verlogenen US-Kreatur stattgefunden
    haben...!! Und das ist nur die Spitze eines Eisbergs von
    fortgesetzten Vertragsbrüchen und Verstößen aller Art die
    zeigen, dass man mit einem solchen undemokratischen
    Zwei-Parteien-Regime wie den USA einfach keine Verträge
    schließen kann, weil sie wie bei dem Vertrag mit dem Iran
    trotz einer 10 jährigen Vorbereitungszeit, von Heute auf Morgen
    im US-Papierkorb gelandet sind...!!!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:41
      -1
      Так и у нас тоже был лауреат Нобелевской премии, Горбачев фамилия. Михайло Сергеич рад был.
  8. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 09:30
    +2
    Какие могут быть договоры на сегодняшний день, особенно что касается ядерного оружия? Тут впору вообще окончательно выходить из всего что можно и начинать испытания на Новой Земле, отработать несколько десятков с ТЯО и контрольным бахнуть типа Царь-бомба в 50+мегатонн. Таким образом показать "нашим партнёрам", что если их оружие не перестанет убивать наших людей, то скорее всего вы придёте к тому, что ТЯО будет убивать ваших людей на 404, а конкретно Царь-бомба и др. ваших людей в вашей стране.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:48
      0
      оружие не перестанет убивать наших людей


      Корея - когда один генерал, который имел репутацию уровня Жукова в США, заговорил о ЯО, его сняли. Никто бомбить союз и китай ядерными бомбами не собирался. Хотя ситуация тогда для США была идеальна:
      - Они в Кореи по мандату ООН (единственный раз в истории кстати, когда в большой войне между сверхдержавами, у одних был легитимный мандат совбеза ООН).
      - Их ядерный потенциал был подавляющим по количеству ядерных бомб. Ответные удары по США маловероятны (носители). Удары по Европе не страшнее прошедшей войны. У Китая вообще ничего не было.

      Вьетнам - тему ядерных ударов по СССР, если те не перестанут подвозить С-75 и МиГи даже не поднимали. Более того, напомню, С-75 и МиГи шли вполне открыто и брались на сопровождение американцами, чтобы отследить куда приходят и случайно не разбомбить тот порт. Иначе приходилось извинятся президенту:
      Президент Ричард Никсон, в свою очередь попросил передать Брежневу, что он «сожалеет» о случившемся, особенно из-за гибели советского матроса. Белый дом выразил готовность заплатить деньги за сгоревший теплоход.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:40
    0
    Что за жизнь пошла у матрасов. Все то их обижают, никто их "честному слову" не верит и добровольно умирать не хочет. Уже даже ограбить и убить то никого безнаказанно нельзя. Как дальше жить? recourse
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Ныробский
      Уже даже ограбить и убить то никого безнаказанно нельзя. Как дальше жить?

      Врут они все. Как то читал, что в армии США норматив - 75 отжиманий за две минуты. У девок - 55.
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:47
    0
    Да я думаю америкосам по барабану эти все договора........................................
  11. Комментарий был удален.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:51
    0
    Какие переговоры об СНВ могут вестись, если НАТО теперь граничит с РФ? Пускай они возвращаются к границе 1990 года и исключат из блока страны восточной Европы, тогда еще можно будет о чем-то говорить.
    Но в МИД РФ об этом наверное не знают...