В МИД России назвали условия сохранения договора СНВ-3

Полемика вокруг американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжается с того времени, как 21 февраля этого года российский президент объявил о приостановке участия Москвы в этом договоре.
Тогда в Вашингтоне выразили сожаление по этому поводу, а затем даже заявляли, что не признают юридической силы отказа Москвы от участия в договоре и считают, что Россия должна продолжать его выполнять.
Как сообщили «Известиям» в российском МИД, Москва не откажется от выполнения договора СНВ-3, если будут соблюдены определенные условия, о которых известно в Вашингтоне.
По словам собеседника издания из МИД, проведение Вашингтоном «враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности России» вынудило принять решение о приостановке её участия в ДСНВ. Если США откажутся от подобной политики, России будет только приветствовать сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнули в МИД РФ.
Кроме того, в МИД отметили, что необходимо, чтобы в Вашингтоне строго соблюдали и технические стороны договора. Также нужно искать методы и формы учёта ядерного арсенала Великобритании и Франции, так как они являются союзниками США по НАТО и «позиционирует себя как «ядерный альянс» — добавили в МИД РФ. Именно включение в договор ядерных арсеналов, находящихся в странах Европы, и является одним из основных условий выполнения ДСНВ-3.