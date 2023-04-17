Венгерские «левые» получают долларовое финансирование из-за рубежа с целью повлиять на венгерскую политику. Изначально мы считали, что долларовое финансирование оппозиции носило разовый характер, но потом было установлено, что финансирование носит характер систематический.

Скажите же гражданам, наконец, на другом конце денежного потока находится Джордж Сорос?

Правящая в Венгрии партия «Фидес» - «Венгерский гражданский союз», лидером которой является глава государства Виктор Орбан, отметила выявление иностранного финансирования венгерских «левых». В «Фидес» заявили о том, «левые» политические силы в стране активно финансируются из-за рубежа, и такое финансирование осуществляется через долларовые счета.Глава отдела коммуникаций «Фидес» указывает на то, что сформированный отчёт по этому вопросу направлен в комитет национальной безопасности Венгрии.«Фидес»:В партии Орбана говорят о том, что выявлено и долларовое финансирование ряда венгерских СМИ, которые «вместо объективного освещения событий в стране сосредоточены исключительно на критике или даже критиканстве».При этом в партии «Фидес» заявляют, что пока не удалось выявить конкретные источники финансирования.В минувшие выходные в партии Орбана призвали оппозицию раскрыть источники иностранного финансирования: