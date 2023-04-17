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Партия Орбана обвинила оппозицию Венгрии в получении долларового финансирования из-за рубежа

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Партия Орбана обвинила оппозицию Венгрии в получении долларового финансирования из-за рубежа

Правящая в Венгрии партия «Фидес» - «Венгерский гражданский союз», лидером которой является глава государства Виктор Орбан, отметила выявление иностранного финансирования венгерских «левых». В «Фидес» заявили о том, «левые» политические силы в стране активно финансируются из-за рубежа, и такое финансирование осуществляется через долларовые счета.


Глава отдела коммуникаций «Фидес» указывает на то, что сформированный отчёт по этому вопросу направлен в комитет национальной безопасности Венгрии.

«Фидес»:

Венгерские «левые» получают долларовое финансирование из-за рубежа с целью повлиять на венгерскую политику. Изначально мы считали, что долларовое финансирование оппозиции носило разовый характер, но потом было установлено, что финансирование носит характер систематический.

В партии Орбана говорят о том, что выявлено и долларовое финансирование ряда венгерских СМИ, которые «вместо объективного освещения событий в стране сосредоточены исключительно на критике или даже критиканстве».

При этом в партии «Фидес» заявляют, что пока не удалось выявить конкретные источники финансирования.

В минувшие выходные в партии Орбана призвали оппозицию раскрыть источники иностранного финансирования:

Скажите же гражданам, наконец, на другом конце денежного потока находится Джордж Сорос?
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19 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 08:57
    +4
    Надо Орбану присвоить очередное или даже внеочередное звание, наш человек в европейской стае врагов России. Та и орденом наградить не мешало бы - "За дружбу народов" и потом "За боевые заслуги".
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:01
      +1
      Можно подумать, что это единственная партия в ЕС "спонсируемая" бритоамериканцами.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:02
      +1
      Маз hi, ага и потом либо в Ростовской области на одного жителя больше станет по имени Витек, либо в Гааге на одного сидельца, Запад сейчас церемониться не будет.
      1. Комментарий был удален.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:38
        0
        При этом в партии «Фидес» заявляют, что пока не удалось выявить конкретные источники финансирования.

        Я, выявил источник финансирования венгерских "левых" yes Россия, Рязанская область, деревня Правое, бабушка Дуня.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:59
    +1
    Вот это да, вот это СЕНЦАЦИЯ, не ну надо же, как такое может быть то, в мире "светлых и цивилизованных эльфов"??? А если без сарказма то всё это давно обыденность и норма, всё продается и всё покупается. А Орбану уже сигналы посылали не будешь идти в ногу с Вашингтоном замутят какую нибудь ромашковую или клеверную, революцию, там ещё и Турция на очереди, возможно что Султана тоже подсидят.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: Ропот 55
      А Орбану уже сигналы посылали не будешь идти в ногу с Вашингтоном замутят какую нибудь ромашковую или клеверную, революцию, там ещё и Турция на очереди, возможно что Султана тоже подсидят.

      Да, уж winked С фашингтоном, это вам не тут. Рога-то быстро обламают.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 09:01
    0
    Дать им статус иноагента. Бабло можно брать только в евро.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:08
      0
      Aken hi, видать БЕРУЩИЕ не очень-то в евро верят и не доверяют.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:45
        0
        Цитата: Ропот 55
        Aken hi, видать БЕРУЩИЕ не очень-то в евро верят и не доверяют.

        Силён ещё доллар, на быструю кончину рассчитывать не приходится.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:10
    +1
    Чего и стоило ожидать. Довольно независимая политика Орбана активизировала работу матрасов против него и правящей партии. Так и до венгерского майдана дойдёт.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Лешак
      Чего и стоило ожидать. Довольно независимая политика Орбана активизировала работу матрасов против него и правящей партии. Так и до венгерского майдана дойдёт.

      Перед большой драчкой каждый в своем лагере должен жёсткий порядок навести. Что англосаксы и делают.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:10
    -1
    А у нас... А у нас... Коробки из-под ксерокса! Учитесь.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: мордвин 3
      А у нас... А у нас... Коробки из-под ксерокса! Учитесь.

      Таких коробок везде хватало. И в Венгрии и в Польше, и у нас. В ранешние времена небо было голубее и не ленились деньги на бумажках печатать, а сейчас нулики в компьютерах. И если 30 серебряных монет или пачку зеленых банкнот можно было хотя бы руками пощупать, то сейчас......
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:14
    +2
    Скажите же гражданам, наконец, на другом конце денежного потока находится Джордж Сорос?

    А кто бы в этом сомневался, его уши везде торчат.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: carpenter
      Скажите же гражданам, наконец, на другом конце денежного потока находится Джордж Сорос?

      А кто бы в этом сомневался, его уши везде торчат.

      Его основная деятельность в этом и заключается.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:14
    +1
    соросята и прочая шваль обратили внимание на Орбана и Венгрию. Не нравится им самостоятельная политика проводимая нынешними властями Венгрии. Орбану надо держать ухо востро и не пускать на самотек процессы происходящие в рядах оппозиции.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: убей фашиста
      соросята и прочая шваль обратили внимание на Орбана и Венгрию. Не нравится им самостоятельная политика проводимая нынешними властями Венгрии. Орбану надо держать ухо востро и не пускать на самотек процессы происходящие в рядах оппозиции.

      Если силовы структуры Венгрии за Орбана, и у него будет политическая воля, то пободается с англосаксами.
  8. Комментарий был удален.
  9. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 09:22
    +1
    Если не зачистить источники внешнего финансирования, то это вопрос времени, когда Орбана свергнут
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: ButchCassidy
      Если не зачистить источники внешнего финансирования, то это вопрос времени, когда Орбана свергнут

      Да. Зачищать нужно комплексно. Радикальную опозицию тоже.