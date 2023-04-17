Партия Орбана обвинила оппозицию Венгрии в получении долларового финансирования из-за рубежа

Правящая в Венгрии партия «Фидес» - «Венгерский гражданский союз», лидером которой является глава государства Виктор Орбан, отметила выявление иностранного финансирования венгерских «левых». В «Фидес» заявили о том, «левые» политические силы в стране активно финансируются из-за рубежа, и такое финансирование осуществляется через долларовые счета.
Глава отдела коммуникаций «Фидес» указывает на то, что сформированный отчёт по этому вопросу направлен в комитет национальной безопасности Венгрии.
«Фидес»:
Венгерские «левые» получают долларовое финансирование из-за рубежа с целью повлиять на венгерскую политику. Изначально мы считали, что долларовое финансирование оппозиции носило разовый характер, но потом было установлено, что финансирование носит характер систематический.
В партии Орбана говорят о том, что выявлено и долларовое финансирование ряда венгерских СМИ, которые «вместо объективного освещения событий в стране сосредоточены исключительно на критике или даже критиканстве».
При этом в партии «Фидес» заявляют, что пока не удалось выявить конкретные источники финансирования.
В минувшие выходные в партии Орбана призвали оппозицию раскрыть источники иностранного финансирования:
Скажите же гражданам, наконец, на другом конце денежного потока находится Джордж Сорос?