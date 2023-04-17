Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

Предстоящие в 2024 году президентские выборы в США могут иметь определяющее значение для украинского конфликта, однако обратное влияние вряд ли будет столь масштабным. Об этом пишет в статье для 19fortyfive американский аналитик доктор Роберт Фарли.
Как отмечает политолог, исход президентских выборов в США в 2024 году может иметь решающее значение для исхода войны России с Украиной. Это понимают и Москва, и Киев, и поэтому обе стороны заинтересованы в том, чтобы повлиять на результаты американских выборов. Украина рассчитывает на победу Джо Байдена, ставшего «лучшим другом» Киева. Ведь именно администрация Байдена сформировала проукраинскую коалицию и смогла организовать десятки стран мира для передачи боеприпасов и вооружений украинской армии.
Что касается его оппонента Дональда Трампа, то для России он вряд ли является идеальным кандидатом, пишет Фарли. Политика сложно назвать постоянным в своих взглядах и надежным партнером для любой страны. Однако сейчас Трамп выступает с критикой военной помощи Украине и даже не стесняется открыто выражать симпатии России и президенту Владимиру Путину.
Еще один фаворит от Республиканской партии, Рон Десантис, также критикует боевые действия на Украине. В целом, считает Фарли, в предвыборной риторике Республиканской партии будет доминировать критика военной помощи киевскому режиму и стремление к ее максимальному сокращению или полному прекращению.
Войны, в которые напрямую не вовлечены Соединенные Штаты, обычно не оказывают большого влияния на президентские выборы в США, хотя бывают и исключения
- пишет Фарли.
Он считает, что, если конфликт на Украине завершится до 2024 года, это не приведет к большому влиянию на выборы. Конечно, успех киевского режима даст некоторую выгоду Байдену, но американское общество склонно быстро забывать любые внешнеполитические события. Трамп потеряет возможность спекулировать на критике украинского конфликта.
Вторжение России в Украину может иметь всемирное и историческое значение. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это сильно повлияет на американскую политику или повлияет на ход выборов 2024 года
- делает вывод американский аналитик.
Но, подчеркивает Фарли, пока еще и у России, и у Украины есть мотивы и средства для того, чтобы пытаться оказать влияние на американские выборы.