Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

Войны, в которые напрямую не вовлечены Соединенные Штаты, обычно не оказывают большого влияния на президентские выборы в США, хотя бывают и исключения

Вторжение России в Украину может иметь всемирное и историческое значение. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это сильно повлияет на американскую политику или повлияет на ход выборов 2024 года

Предстоящие в 2024 году президентские выборы в США могут иметь определяющее значение для украинского конфликта, однако обратное влияние вряд ли будет столь масштабным. Об этом пишет в статье для 19fortyfive американский аналитик доктор Роберт Фарли.Как отмечает политолог, исход президентских выборов в США в 2024 году может иметь решающее значение для исхода войны России с Украиной. Это понимают и Москва, и Киев, и поэтому обе стороны заинтересованы в том, чтобы повлиять на результаты американских выборов. Украина рассчитывает на победу Джо Байдена, ставшего «лучшим другом» Киева. Ведь именно администрация Байдена сформировала проукраинскую коалицию и смогла организовать десятки стран мира для передачи боеприпасов и вооружений украинской армии.Что касается его оппонента Дональда Трампа, то для России он вряд ли является идеальным кандидатом, пишет Фарли. Политика сложно назвать постоянным в своих взглядах и надежным партнером для любой страны. Однако сейчас Трамп выступает с критикой военной помощи Украине и даже не стесняется открыто выражать симпатии России и президенту Владимиру Путину.Еще один фаворит от Республиканской партии, Рон Десантис, также критикует боевые действия на Украине. В целом, считает Фарли, в предвыборной риторике Республиканской партии будет доминировать критика военной помощи киевскому режиму и стремление к ее максимальному сокращению или полному прекращению.- пишет Фарли.Он считает, что, если конфликт на Украине завершится до 2024 года, это не приведет к большому влиянию на выборы. Конечно, успех киевского режима даст некоторую выгоду Байдену, но американское общество склонно быстро забывать любые внешнеполитические события. Трамп потеряет возможность спекулировать на критике украинского конфликта.- делает вывод американский аналитик.Но, подчеркивает Фарли, пока еще и у России, и у Украины есть мотивы и средства для того, чтобы пытаться оказать влияние на американские выборы.