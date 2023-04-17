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Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

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Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

Предстоящие в 2024 году президентские выборы в США могут иметь определяющее значение для украинского конфликта, однако обратное влияние вряд ли будет столь масштабным. Об этом пишет в статье для 19fortyfive американский аналитик доктор Роберт Фарли.


Как отмечает политолог, исход президентских выборов в США в 2024 году может иметь решающее значение для исхода войны России с Украиной. Это понимают и Москва, и Киев, и поэтому обе стороны заинтересованы в том, чтобы повлиять на результаты американских выборов. Украина рассчитывает на победу Джо Байдена, ставшего «лучшим другом» Киева. Ведь именно администрация Байдена сформировала проукраинскую коалицию и смогла организовать десятки стран мира для передачи боеприпасов и вооружений украинской армии.

Что касается его оппонента Дональда Трампа, то для России он вряд ли является идеальным кандидатом, пишет Фарли. Политика сложно назвать постоянным в своих взглядах и надежным партнером для любой страны. Однако сейчас Трамп выступает с критикой военной помощи Украине и даже не стесняется открыто выражать симпатии России и президенту Владимиру Путину.

Еще один фаворит от Республиканской партии, Рон Десантис, также критикует боевые действия на Украине. В целом, считает Фарли, в предвыборной риторике Республиканской партии будет доминировать критика военной помощи киевскому режиму и стремление к ее максимальному сокращению или полному прекращению.

Войны, в которые напрямую не вовлечены Соединенные Штаты, обычно не оказывают большого влияния на президентские выборы в США, хотя бывают и исключения

- пишет Фарли.

Он считает, что, если конфликт на Украине завершится до 2024 года, это не приведет к большому влиянию на выборы. Конечно, успех киевского режима даст некоторую выгоду Байдену, но американское общество склонно быстро забывать любые внешнеполитические события. Трамп потеряет возможность спекулировать на критике украинского конфликта.

Вторжение России в Украину может иметь всемирное и историческое значение. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это сильно повлияет на американскую политику или повлияет на ход выборов 2024 года

- делает вывод американский аналитик.

Но, подчеркивает Фарли, пока еще и у России, и у Украины есть мотивы и средства для того, чтобы пытаться оказать влияние на американские выборы.
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6 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:27
    +2
    выборы в США могут иметь определяющее значение для украинского конфликта, однако обратное влияние вряд ли будет столь масштабным.

    Какое может быть обратное влияние, если и так Чумадед устраивает цирк на весь мир, а что будет через пару лет, даже представить трудно, но ржать будем всем земным шаром ( а может плакать ).
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:38
    +1
    Войны, в которые напрямую не вовлечены Соединенные Штаты

    Просветите... а это где? Куда ни кинь- везде звездно-полосатые уши торчат.... yes
  3. Грац
    Грац Сегодня, 09:44
    +1
    Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

    это если сша не втянутся в прямую войну с нами, а если втянутся то и выборов то не будет у них и Байден автоматом остается президентом
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    0
    Но, подчеркивает Фарли, пока еще и у России, и у Украины есть мотивы и средства для того, чтобы пытаться оказать влияние на американские выборы.
    . Да ладно, американский избирательно обыватель зациклен на самих себе и это есть определяющие во все времена.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:45
    +1
    Американский аналитик сомневается в сильном влиянии украинского конфликта на президентские выборы в США в 2024 году

    А на Тайваньский, если вдруг и неожиданно он появится в 2024-м году.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:49
    0
    Трамп не поддержит Россию,но его политика на решение внутренних проблем в США ,скорее нам на руку. Американцам надо сокращать дефицит бюджета и предпочтение все же будет отдано борьбе с Китаем ,как основным экономическим конкурентом .
    Так что пока выгодно избрание Трампа,хотя он не сможет так обложатся как Байден ,если у него будет второй срок.