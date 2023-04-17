В Иране вынесен приговор десяти военным по делу о сбитом украинском пассажирском самолёте

В 2020 году лайнер Boeing-737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был сбит комплексом «Тор-М1» иранских сил ПВО. И теперь в Иране судом вынесен приговор десяти военным по делу о сбитом украинском пассажирском самолете.Об этом рассказали в иранском информагентстве IRNA.Максимальный срок получил оператор, непосредственно выполнявший пуск ракет по «Боингу». Ему придется отсидеть 13 лет, а также выплатить крупное денежное возмещение семьям жертв среди пассажиров и членов экипажа самолета. Вынесению приговора предшествовало около 20 судебных заседаний.Суд выяснил, что оператор действовал без приказа сверху, по собственной инициативе. Ошибочно идентифицировав как враждебную цель пассажирский самолет, только что вылетевший из аэропорта Тегерана в Киев, оператор произвел пуск двух ракет, не получив разрешения на это с командного пункта.Еще девять военнослужащих сил противовоздушной обороны Ирана, в разной степени имевшие отношение к инциденту, получили от полутора до трех лет тюремного заключения.Судебное решение не является окончательным, его еще можно обжаловать в течение 20 дней.В результате трагедии, произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года, погибло 176 человек. В их числе были граждане Ирана, Украины, Канады и ряда других стран. Незадолго до этого американские военные убили в Иране высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В ответ Тегеран нанес удары ракетами по нескольким военным объектам США на Ближнем Востоке.