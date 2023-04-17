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В Иране вынесен приговор десяти военным по делу о сбитом украинском пассажирском самолёте

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В Иране вынесен приговор десяти военным по делу о сбитом украинском пассажирском самолёте

В 2020 году лайнер Boeing-737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был сбит комплексом «Тор-М1» иранских сил ПВО. И теперь в Иране судом вынесен приговор десяти военным по делу о сбитом украинском пассажирском самолете.

Об этом рассказали в иранском информагентстве IRNA.

Максимальный срок получил оператор, непосредственно выполнявший пуск ракет по «Боингу». Ему придется отсидеть 13 лет, а также выплатить крупное денежное возмещение семьям жертв среди пассажиров и членов экипажа самолета. Вынесению приговора предшествовало около 20 судебных заседаний.

Суд выяснил, что оператор действовал без приказа сверху, по собственной инициативе. Ошибочно идентифицировав как враждебную цель пассажирский самолет, только что вылетевший из аэропорта Тегерана в Киев, оператор произвел пуск двух ракет, не получив разрешения на это с командного пункта.

Еще девять военнослужащих сил противовоздушной обороны Ирана, в разной степени имевшие отношение к инциденту, получили от полутора до трех лет тюремного заключения.

Судебное решение не является окончательным, его еще можно обжаловать в течение 20 дней.

В результате трагедии, произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года, погибло 176 человек. В их числе были граждане Ирана, Украины, Канады и ряда других стран. Незадолго до этого американские военные убили в Иране высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В ответ Тегеран нанес удары ракетами по нескольким военным объектам США на Ближнем Востоке.
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7 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 09:35
    +1
    Темное дело ответы странные и неоднозначные
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: Маз
      Темное дело ответы странные и неоднозначные

      Суд это вообще дело странное и неоднозначное!
      Что-бы оправдаться перед мировой общественностью, можно и повесить, а можно подойти объективно и непредвзято и вынести справедлмвый приговор.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:37
    0
    Иран решил показать, что он "демократическое государство" и любит Украину как и всё Эуропейцы?
    Типа снимайте санкции, я с вами...

    Такой не прозрачный намёк.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:41
      -2
      Завтра инициативный командир ЗРК собьет борт с президентом Раиси, посчитав его американским стелсдроном. Это скорее показатель для армии, что не нужно жать на кнопки пуска в инициативном порядке.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:39
    0
    А Сулеймани упомянули, мол, оператор очередного удара опасался, перестраховался?
  4. nemez
    nemez Сегодня, 09:40
    0
    Почему то когда слышу граждане Канады и Украины вместе, складывается ощущение что там только украинцы.причем лютые.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:45
    0
    Да, правосудие должно работать.
    Но как сейчас это можно воспринять, в условиях существующей политической обстановки?
    Иран на сегодня - наш союзник. По крайней мере, мы сами так считаем.
    Но не может ли это решение означать первые шаги по сближению Тегерана и Киева?