Глава Минфина США допускает риски подрыва гегемонии доллара после введения санкций против РФ

Американская министр финансов Джанет Йеллен заявила, что допускает вероятность подрыва мировой гегемонии доллара США после введения антироссийских санкций.
В ходе комментария американскому телеканалу CNN Йеллен спрогнозировала риски, сопутствующие "использованию доллара в качестве оружия". По ее мнению, в условиях использования финансовых санкций, связанных с ролью доллара в международных платежах, существует вероятность, что эти действия могут со временем привести к подрыву гегемонии доллара.
Йеллен подчеркнула, что при использовании США и их союзниками этого инструмента, у России, Китая и Ирана появляется стремление найти какую-либо альтернативу американской валюте. Однако, причина использования доллара в качестве мировой валюты заключается также и в отсутствии альтернативы, обладающей аналогичными свойствами.
Американский министр считает, что предотвратить крах доллара возможно при условии безоговорочной поддержки союзников США, действующих вместе при применении санкций.
Глава Минфина США также сообщила, что американские власти обсуждают пути обхода юридических ограничений, препятствующих использованию замороженных российских активов. По ее словам, мировое сообщество предполагает, что конфискованные российские деньги будут направлены на послевоенное восстановление Украины. Однако, в настоящее время власти США ограничены действующим законодательством, не позволяющим бесконтрольно и произвольно использовать средства других стран.