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Глава Минфина США допускает риски подрыва гегемонии доллара после введения санкций против РФ

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Глава Минфина США допускает риски подрыва гегемонии доллара после введения санкций против РФ

Американская министр финансов Джанет Йеллен заявила, что допускает вероятность подрыва мировой гегемонии доллара США после введения антироссийских санкций.


В ходе комментария американскому телеканалу CNN Йеллен спрогнозировала риски, сопутствующие "использованию доллара в качестве оружия". По ее мнению, в условиях использования финансовых санкций, связанных с ролью доллара в международных платежах, существует вероятность, что эти действия могут со временем привести к подрыву гегемонии доллара.

Йеллен подчеркнула, что при использовании США и их союзниками этого инструмента, у России, Китая и Ирана появляется стремление найти какую-либо альтернативу американской валюте. Однако, причина использования доллара в качестве мировой валюты заключается также и в отсутствии альтернативы, обладающей аналогичными свойствами.

Американский министр считает, что предотвратить крах доллара возможно при условии безоговорочной поддержки союзников США, действующих вместе при применении санкций.

Глава Минфина США также сообщила, что американские власти обсуждают пути обхода юридических ограничений, препятствующих использованию замороженных российских активов. По ее словам, мировое сообщество предполагает, что конфискованные российские деньги будут направлены на послевоенное восстановление Украины. Однако, в настоящее время власти США ограничены действующим законодательством, не позволяющим бесконтрольно и произвольно использовать средства других стран.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:25
    +4
    Страны G7 должны продолжать и не останавливаться в своей экономической политике - делай что сказали ,а то накажем.И желательно что бы между собой оттачивали мастерство.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:48
      0
      Далеко и не только Россия, Иран, Китай ищут замену доллару в международной торговле. Чем дольше идет СВО, тем больше стран хотят отказаться от доллара. И каких стран? Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и многие другие.
      Доллар сам в себя выстрелил, и не в ногу, а в голову.
      За американский доллар. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks good
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    +4
    эти действия могут со временем привести к подрыву гегемонии доллара.
    Да наверное уже пора этому времени наступить. Слишком американцы заигрались в "гегемона" размахивая санкционной дубинкой. Бесконтрольное размахивание может привести и к удару по своей бестолковке.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      эти действия могут со временем привести к подрыву гегемонии доллара.
      Да наверное уже пора этому времени наступить. Слишком американцы заигрались в "гегемона" размахивая санкционной дубинкой. Бесконтрольное размахивание может привести и к удару по своей бестолковке.

      К тому идёт. БРИКС намерено ввести свою денежную единицу. ВВП этих стран превысило ВВП G-7, а огромный рынок и людской потенциал притягивает другие страны. На майском саммите БРИКС ожидается приём в организацию Ирана на правах участника и С.Аравии в качестве наблюдателя, что даёт перспективу на вступление в БРИКС. Неуёмное желание США и европейской гоп.компании распилить замороженные средства России, только лишний раз стимулирует ЦБ других стран обезопасить свои активы от подобной участи, а посему сокращение доллара в ЗВР будет сокращаться. Так что американская кошка скребёт на свой хребёт.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:31
    +1
    Пока что они конфискуют средства частных лиц и отправляют их на Украину. "Привет миллионерам России!" )))
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:48
      0
      Минус от меня за лозунги.Пострадали : Рома за продажу Челси ,деньги у него грамотно отобрали,Малофеев за поддержку политику Путина В.В,да и продали одну яхту класса - "эсминец " и всё остальное под " хитрым " арестом но не кофисковано.Швейцария разрешает пользоваться счетами - ограничение только на перевод в Россию ,в бюджет А счетов они говорят не меряно,суммы всех счетов от 10 млрд - до бесконечности..Ворон ворону глаз не выклюет.Можно вести дела но осторожно ,сын Усса это доказал.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 10:54
      0
      Если Вы говорите про экспроприацию имущества наших граждан, то таких случаев пока не было, пока только заморозка денежных активов в их банках, и ограничение доступа к движимому и недвижимому имуществу находящегося в их странах. Понятно что очень хочется, но последствия таких действий для них могут стать серьёзной проблемой, свободную конвертацию Доллара и неприкосновенность частной собственности в их законах ни кто не отменял. Сначала придется менять собственное законодательство но тут могут взбрыкнуть собственные контрагенты и, а просто всё отнять и поделить то же ссыкотно, кто же после такого понесет свои деньги в их банки. И у нас заморожено их активов на 400 лярдов в стране. И не надо ссылаться на Абрамовича, он не является гражданином РФ и резидентом нашей страны, по моему пока только у него действительно деньги отняли.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:07
        0
        "Владелец" ФорсАгро Андрей Гурьев - старший ,один из примеров ,да кто же его тронет на западе?Рома пострадал что Челси было в Лондоне ,руки грамотно ему выкрутили.А Российский бизнес его не тронули - руки коротки.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:47
    0
    Американский министр считает, что предотвратить крах доллара возможно при условии безоговорочной поддержки союзников США, действующих вместе при применении санкций.

    На самом деле союзники не краха бакса опасаются, но санкций разбушевавшегося хозяина.
    Для расчётов им и евро хватит.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:51
    0
    Однако, причина использования доллара в качестве мировой валюты заключается также и в отсутствии альтернативы, обладающей аналогичными свойствами

    У доллара ещё одно замечательное свойство - его всегда можно отобрать. Так что хочешь-не хочешь, а альтернатива будет, пусть и мне такая удобная

    Американский министр считает, что предотвратить крах доллара возможно при условии безоговорочной поддержки союзников США, действующих вместе при применении санкций

    Вот умиляет меня эта святая простота. Если творить злодейства не в одиночку, а в компании джентльменов, то злодейства уже таковыми, как будто, не считаются. Вспомним хотя бы Олафа нашего Шольца, который говорил, что поставка танков - это ничего, это же вместе с партнёрами...
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:56
    0
    . Американский министр считает, что предотвратить крах доллара возможно при условии безоговорочной поддержки союзников США, действующих вместе при применении санкций.

    Правильно. На конституционном уровне обязать страны ЕС использовать доллары сша для расчетов, а также хранения резервов, навеки вечные fellow
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:01
    +1
    Банда в своем репертуаре. Надо грабить по беспределу, но соблюдать культуру грабежа. Ить не варвары какие. Хуже - лучшие люди планеты.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:34
    0
    Проблема не в долларе ,а в том что вводя санкции США сами оказались в изоляции. А доллар это мировая валюта ,сами прыгнули на грабли ............
  9. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 11:57
    0
    Джанет Йеллен еще не готова признать, что гегемонии доллара уже нет.