Кипрская компания готовится представить новый боевой морской беспилотник

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Кипрская компания представит новый боевой беспилотный надводный корабль (USV) B5 Hydra на предстоящей оборонной выставке DEFEA 2023, которая состоится в мае в столице Греции Афинах.Головной офис и производственные мощности компании Swarmly расположены в Лимассоле, Кипр. Компания известна своими беспилотными летательными аппаратами Poseidon VTOL (модели H10 и H12), которые имеются на вооружении у восьми стран Африки, Юго-Восточной Азии и Европы, включая Украину. Теперь же специалисты из Swarmly решили заняться водными беспилотными аппаратами.Как пишет интернет-портал Naval News, новый корабль (а скорее катер) предназначен для высокоскоростного, продолжительного морского и прибрежного патрулирования. Длина корпуса составляет 6 метров, ширина - 2,36 метра, а осадка - 0,65 метра. Он весит 1200 кг. USV спроектирован так, чтобы поместиться в один 20-футовый (6-метровый) транспортный контейнер, и может управляться двумя операторами.Судно может развивать максимальную скорость до 85 узлов (157 км/ч) и имеет максимальную общую дальность плавания в 650 морских миль (около 1200 км).Морской беспилотник B5 Hydra может быть оснащен гиростабилизированной дистанционно управляемой башней с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом (HMG) и зарядами взрывчатки весом до 600 кг.USV, среди прочего, оснащен HD EO/IR карданом израильской компании NextVision и может управляться дистанционно на расстоянии до 200 км от станции управления (через БПЛА Poseidon VTOL, выполняющий функции ретранслятора связи и передачи данных). В качестве альтернативы, для управления катером USV на еще больших расстояниях можно использовать спутниковую линию передачи данных.