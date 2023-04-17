Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны доложил президенту России: Силы Тихоокеанского флота приведены в полную боевую готовность

30
Министр обороны доложил президенту России: Силы Тихоокеанского флота приведены в полную боевую готовность

Тихоокеанский флот (ТОФ) России в настоящее время приведен в состояние полной боевой готовности. Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщает сайт Кремля.


Министр обороны доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ, что в учениях Тихоокеанского флота будут задействованы 167 кораблей, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, а также более 25 тысяч военнослужащих.

Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач

- отчитался генерал армии Шойгу.

По словам министра обороны, флот проводит контрольные стрельбы и тактические учения. Также отрабатываются вопросы взаимодействия различных видов Вооруженных сил РФ в процессе решения поставленных задач.

Масштабная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России проводится в контексте общего обострения мировой военно-политической ситуации. В таких условиях российские вооруженные силы, важной составной частью которых является Тихоокеанский флот, должны быть готовы к любому развитию событий. Азиатско-Тихоокеанский регион также является зоной повышенного риска вследствие соответствующей политики США, событий вокруг Тайваня, пусков ракет КНДР и реакцией на них со стороны региональных сателлитов Вашингтона.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:28
    +2
    Давненько ТОФ по полигону Чижа не стрелял,неужели дождёмся?
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 11:31
      +4
      Пышные визири , церемонии , доклады , парады , салюты - сплошная имитация благоролучия на фоне каличей в строю , обворовонных , незащищённых , преданных
      1. Трус
        Трус Сегодня, 11:33
        +1
        Ух как и ципсоты попу то порвало. Любо дорого поглядеть.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:52
          0
          Надеюсь, что координаты японских ядерных реакторов уже внесены в боевые головки ракет кораблей КТОФа.
          Как же хочется отхиросимить и отнагасачить Японию. feel
      2. ugos
        ugos Сегодня, 11:55
        -2
        Всё это называется одним словом ''Показуха''
        Сейчас медер скажет что я мало написал
        1. Трус
          Трус Сегодня, 12:15
          0
          То есть предлагаете сидеть и ничего не делать? Как это делаете вы? Ваши комментарии тоже ведь чистой воды показуха.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 10:30
    +11
    И на 70% укомплектован современными кораблями!

    Не удержался, пардоньте.
  3. ugos
    ugos Сегодня, 10:36
    +7
    В учениях мы здорово умеем, вот в войнушку не очень получается, наверное это другое.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:05
      +8
      Цитата: ugos
      В учениях мы здорово умеем

      Как говорил один генерал: Фигня война, главное - маневры ! belay
    2. Трус
      Трус Сегодня, 11:32
      -3
      А что делать? Ведь все анука-воины сидят на диванах и пишут «умные» комментарии.
  4. Василий12
    Василий12 Сегодня, 10:41
    +1
    В количественном отношении слабоват ТОФ против совместного флота США, Японии, Австралии, Ю.Кореи.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:56
      +1
      А что будет ,если флот перечисленных вами стран попрёт в Владивосток.Возвращаться им будет не куда.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 11:20
        +1
        "Возвращаться им будет не куда."? Не понял - кому куда возвращаться. ТОФ на свои базы? Или тем кто попрёт, соответственно, на Гуам, на Окинаву и т.д.?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:31
        +3
        А вот тут нет такой уверенности.Реальность оказывается гораздо хуже пустых угроз..
    2. shikin
      shikin Сегодня, 10:57
      +2
      Не думаю, что в таком случае Китай и Северная Корея останутся в стороне. Все будет гораздо сложнее.
  5. stankow
    stankow Сегодня, 11:00
    +1
    Похоже Белгород с Посейдонами вьiходить на испьiтания, вот и всем флотом прикрьiвают.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 11:06
    0
    Очередная "красная линия"?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:14
      +1
      О ,уже и на ВО красные линии рисуют кому не лень! laughing hi
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:08
    +1
    Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач

    - отчитался генерал армии Шойгу.

    Мама родная, я упал...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:17
      -2
      А зачем стрелять всей номенклатурой ракетного вооружения ,должна же быть тайна для супостата.Поднемитесь,могут бытовую травму и не оплать по белютню. laughing
    2. Трус
      Трус Сегодня, 11:28
      -1
      И не поднимайтесь, пожалуйста.
      Админ - краткость, сестра таланта.
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:31
      +4
      Что значит - "в полную боевую готовность с установленными ограничениями". Значит как бы в не совсем полную готовность? как перед началом СВО.
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 11:17
    +4
    Надо понимать, что если Япония решит внезапно забрать себе Курильские острова, то кроме ЯО нам там противопоставить нечего, силы там явно не равны.
    1. Трус
      Трус Сегодня, 11:29
      -2
      С какой целью интересуетесь? Хотите чтобы весь наряд сил вам тут расписали?
  9. Александр Андреев_4
    Александр Андреев_4 Сегодня, 11:17
    +4
    А,что можно ещё говорить? Сильная страна не должна и не обязана оправдываться в своих поступках.(хочу писаю-хочу какаю.)
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:22
    +8
    Министр обороны доложил президенту России: Силы Тихоокеанского флота приведены в полную боевую готовность В общем, главное доложить ! soldier А вот что пишут о "полной боевой готовности крейсера "Москва"....
    1.Затонувший в прошлом году флагман Черноморского флота крейсер «Москва» не имел эффективной системы ПВО и оказался не готов к украинской ракетной атаке...
    2.Ни о каком использовании крейсера в качестве некоего корабля радиолокационного дозора, как это объяснялось в первые дни после его гибели, речи не шло, так как в ходе модернизации 2016 – 2020 годов крейсер так и не получил новый РЛС комплекс на фазированных решетках,
    3.Фактически, кроме докового ремонта корпуса и замены части коммуникаций, никаких серьёзных модернизаций проведено не было. Имеющийся на вооружении корабля ЗРК «Форт» на базе комплекса С-300 считался устаревшим и перехватывать современные крылатые ракеты, атакующие на высотах до 5 метров, эффективно не мог», –
    4.Для модернизации системы ПВО «Москвы» концерном «Купол» была предложена перспективная морская версия отлично зарекомендовавшего против крылатых ракет ЗРК «Тор», «но отвечавший за модернизацию ПВО крейсера чиновник из МО откровенно потребовал от «Купола» «откат» и «Купол» аннулировал своё предложение».
    5.В итоге, выйдя из ремонта, крейсер не имел эффективной системы ПВО, был признан не боеготовым и не включен, как говорят моряки, «в линию», став фактически учебным кораблём (куда и были направлены для дальнейшего прохождения службы с кораблей, привлекаемых к СВО, матросы-срочники) и был снова поставлен в очередь на модернизацию»,
    6.Крейсер был поражен украинской ПККР «Нептун».

    «Причем БЧ ракеты не сработала, и она просто «копьем» пробила борт корабля, вызвав пожар остатками горючего в баках. Дежурная вахта попыталась дать кораблю полный ход и это спровоцировало взрыв форсажной камеры газовой турбины.
    7.К борьбе за живучесть корабля «экипаж оказался готов слабо», а потому по мере распространения пожара был отдан приказ оставить корабль.
    8.Так, в нарушение категорического приказа о неиспользовании в боевых действиях матросов срочной службы почти треть команды крейсера были именно матросами-срочниками, и среди 28 погибших и пропавших без вести моряков-срочников числится несколько человек», –
    9.До сих пор нет ответа на главный вопрос: кто принял решение отправить небоеготовый крейсер в район боевых действий? Главное – зачем? И кто ответил за потерю флагмана Черноморского флота?», – ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Нет ответов !И на этот вопрос ! И на вопрос, кто виноват в Оперативном Драпе с харьковских территорий ! И кто подставил "мобилизованных" под "химерсы" на Донбассе, а потом свалили всё на самих "мобиков"... В общем, "это Расея,детка" !
    1. Трус
      Трус Сегодня, 11:30
      -3
      Усё пропало!! Срочно бежим скакать на Красную площадь, делать Ррррреволюцию и разваливать страну на радость вашим хозяивам?
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:23
    -2
    Цитата: tralflot1832
    А зачем стрелять всей номенклатурой ракетного вооружения ,должна же быть тайна для супостата.Поднемитесь,могут бытовую травму и не оплать по белютню. laughing

    Подучите русский, а то смех берет с безграмотных комментаторов глобальных проблем.
  12. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 11:54
    -1
    Отчеты наши генералы пишут замечательные, аж душу от гордости распирает. А действия наших генералов, вызывают порой разочарование в их бравых отчетах.
    1. Трус
      Трус Сегодня, 12:20
      0
      А уж какие комментарии пишут всепропальщики тут на ВО, аж слёзы наворачиваются от их безнадёги. А как увидишь что действий от комментаторов и понимаешь только писать в инете и могут.