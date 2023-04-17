Министр обороны доложил президенту России: Силы Тихоокеанского флота приведены в полную боевую готовность

Тихоокеанский флот (ТОФ) России в настоящее время приведен в состояние полной боевой готовности. Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщает сайт Кремля.
Министр обороны доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ, что в учениях Тихоокеанского флота будут задействованы 167 кораблей, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, а также более 25 тысяч военнослужащих.
Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач
- отчитался генерал армии Шойгу.
По словам министра обороны, флот проводит контрольные стрельбы и тактические учения. Также отрабатываются вопросы взаимодействия различных видов Вооруженных сил РФ в процессе решения поставленных задач.
Масштабная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России проводится в контексте общего обострения мировой военно-политической ситуации. В таких условиях российские вооруженные силы, важной составной частью которых является Тихоокеанский флот, должны быть готовы к любому развитию событий. Азиатско-Тихоокеанский регион также является зоной повышенного риска вследствие соответствующей политики США, событий вокруг Тайваня, пусков ракет КНДР и реакцией на них со стороны региональных сателлитов Вашингтона.