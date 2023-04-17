Le Point: Слова Макрона о Тайване в ходе его недавнего визита в Китай являются предательством ценностей и интересов ЕС

Парламент Франции намерен отправить до конца месяца две делегации в Тайбэй, после того как президент страны Эммануэль Макрон сделал ряд противоречивых высказываний касательно китайско-тайваньского конфликта (в ходе своего недавнего государственного визита в Пекин). Всё дело в том, что они вызвали критику не только в самой республике, но и за её пределами.
В интервью изданию Les Echos, французский лидер заявил о том, что Европе следовало бы разработать самостоятельную политику в отношении Тайваня, которая бы не зависела от позиции Вашингтона касательно имеющихся разногласий между Пекином и Тайбэем. Всё это указывает на его попытки выступить неким посредником в этом отношении от лица всей Европы.
Слова Макрона относительно тайваньского вопроса вызвали переполох, при этом сам Макрон продолжает утверждать, что видение ЕС и, в частности, его страны в этом отношении остаётся прежним. Свою поддержку властям острова также подтвердил и министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики Франции Ролан Лескюр на встрече, организованной торговой палатой Тайваня в Париже.
На прошедшей же встрече на Тайване депутат Национального Собрания Франции Эрик Боторель отметил важность визита его делегации на остров, который (визит) направлен на укрепление сотрудничества и торговых отношений между двумя странами.
Так, если слова французского президента были весьма положительно восприняты в самой КНР, не стоит забывать о том, что они вызвали бурную реакцию западного сообщества, обвиняющего главу французского государства в укреплении своих союзнических отношений с Пекином.
Заявления же эти являются предательством по отношению к ценностям и интересам ЕС, сообщает журнал Le Point.
По мнению экспертов, Китай рассчитывает на то, что своими недавними заявлениями Макрон дал чёткий сигнал относительно дальнейшего невмешательства Парижа во внутренние дела КНР, а именно в том, что касается возврата острова в состав республики.
Однако очень похоже, что столь рьяная «поддержка» французским лидером принципа одного Китая на деле выглядит не более чем обычная риторика. Ведь Макрон уже неоднократно позволял себе делать противоречивые заявления.