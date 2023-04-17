Le Point: Слова Макрона о Тайване в ходе его недавнего визита в Китай являются предательством ценностей и интересов ЕС

Парламент Франции намерен отправить до конца месяца две делегации в Тайбэй, после того как президент страны Эммануэль Макрон сделал ряд противоречивых высказываний касательно китайско-тайваньского конфликта (в ходе своего недавнего государственного визита в Пекин). Всё дело в том, что они вызвали критику не только в самой республике, но и за её пределами.В интервью изданию Les Echos, французский лидер заявил о том, что Европе следовало бы разработать самостоятельную политику в отношении Тайваня, которая бы не зависела от позиции Вашингтона касательно имеющихся разногласий между Пекином и Тайбэем. Всё это указывает на его попытки выступить неким посредником в этом отношении от лица всей Европы.Слова Макрона относительно тайваньского вопроса вызвали переполох, при этом сам Макрон продолжает утверждать, что видение ЕС и, в частности, его страны в этом отношении остаётся прежним. Свою поддержку властям острова также подтвердил и министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики Франции Ролан Лескюр на встрече, организованной торговой палатой Тайваня в Париже.На прошедшей же встрече на Тайване депутат Национального Собрания Франции Эрик Боторель отметил важность визита его делегации на остров, который (визит) направлен на укрепление сотрудничества и торговых отношений между двумя странами.Так, если слова французского президента были весьма положительно восприняты в самой КНР, не стоит забывать о том, что они вызвали бурную реакцию западного сообщества, обвиняющего главу французского государства в укреплении своих союзнических отношений с Пекином.Заявления же эти являются предательством по отношению к ценностям и интересам ЕС, сообщает журнал Le Point.По мнению экспертов, Китай рассчитывает на то, что своими недавними заявлениями Макрон дал чёткий сигнал относительно дальнейшего невмешательства Парижа во внутренние дела КНР, а именно в том, что касается возврата острова в состав республики.Однако очень похоже, что столь рьяная «поддержка» французским лидером принципа одного Китая на деле выглядит не более чем обычная риторика. Ведь Макрон уже неоднократно позволял себе делать противоречивые заявления.