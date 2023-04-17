ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову около двадцати летательных аппаратов НОАК

Пекин продолжает держать в напряжении армию Тайваня, регулярно направляя к острову свои боевые корабли и самолеты. Стоит отметить, что подобные рейды значительно участились после прошлогоднего визита уже экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Так, Минобороны Тайваня на своей официальной странице в соцсети сообщает, что за последние сутки к острову приближались 4 боевых корабля и 18 летательных аппаратов НОАК. Четыре из них вошли в опознавательную зону ПВО на юго-западе и юго-востоке. Речь идет о БПЛА TB-001, истребителе J-11 и двух многоцелевых вертолетах Z-9.В сообщении говорится, что в ответ армия Тайваня развернула ЗРК, усилила патрулирование воздушной зоны, а также распространяла радиопредупреждения.Напомним, что о своем суверенитете Тайвань объявил еще в 1949 году. В то же время, так называемая Китайская Республика по сей день является непризнанным государством.Между тем поддержку Тайбэю оказывают США и их союзники, что вызывает крайнее раздражение у властей Китая, считающих Тайвань своей территорией и заявляющих о неизбежном возвращении острова в состав КНР.В последнее время обстановка вокруг Тайваня серьезно накалилась. В большей степени это происходит из-за регулярного вмешательства в «китайский вопрос» США.Так, буквально неделю назад завершились очередные учения НОАК в Тайваньском проливе, которые стали ответом на визит главы Китайской Республики Цай Инвэнь в США, где она провела встречу с нынешним спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.