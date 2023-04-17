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ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову около двадцати летательных аппаратов НОАК

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ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову около двадцати летательных аппаратов НОАК

Пекин продолжает держать в напряжении армию Тайваня, регулярно направляя к острову свои боевые корабли и самолеты. Стоит отметить, что подобные рейды значительно участились после прошлогоднего визита уже экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.


Так, Минобороны Тайваня на своей официальной странице в соцсети сообщает, что за последние сутки к острову приближались 4 боевых корабля и 18 летательных аппаратов НОАК. Четыре из них вошли в опознавательную зону ПВО на юго-западе и юго-востоке. Речь идет о БПЛА TB-001, истребителе J-11 и двух многоцелевых вертолетах Z-9.

В сообщении говорится, что в ответ армия Тайваня развернула ЗРК, усилила патрулирование воздушной зоны, а также распространяла радиопредупреждения.

Напомним, что о своем суверенитете Тайвань объявил еще в 1949 году. В то же время, так называемая Китайская Республика по сей день является непризнанным государством.

Между тем поддержку Тайбэю оказывают США и их союзники, что вызывает крайнее раздражение у властей Китая, считающих Тайвань своей территорией и заявляющих о неизбежном возвращении острова в состав КНР.

В последнее время обстановка вокруг Тайваня серьезно накалилась. В большей степени это происходит из-за регулярного вмешательства в «китайский вопрос» США.

Так, буквально неделю назад завершились очередные учения НОАК в Тайваньском проливе, которые стали ответом на визит главы Китайской Республики Цай Инвэнь в США, где она провела встречу с нынешним спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.
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16 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:02
    +1
    Вряд ли Китай решится на полномасштабный конфликт. Ограничится демонстрацией силы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:09
      +2
      Ну если постоянно бряцать фаберже, надеясь напугать противника, то так ведь эти самые фаберже и стрясти есть опасность... Кроме того сами знаете кого в народе как называют - если постоянно звенят фабержами и ничего реально не делают.....
      Так что как бы Китай не переборщил.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:16
        +1
        Цитата: Nexcom
        если постоянно звенят фабержами

        Колокольчиком его зовут....Поинтересуйтесь у М. Задорнова кого так звали....
        Цай Инвэнь
        Для управлением территорий США ставит своих ставленниц - недалеких девушек (Молдавия, Суоми, UK....) recourse
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:46
        +1
        Цитата: Nexcom
        Так что как бы Китай не переборщил.

        Удивляться нечему, обычная китайская "дипломатия", но жестокого прессинга. Время пройдет и Тайвань сам присоединится к Китаю.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:11
      +4
      Ограничится демонстрацией силы.
      Демонстрация силы - психологическое давление на противника и иногда этого бывает достаточно, чтобы тот отказался от своих планов, либо изменил их. В случае с Тайванем это пока исключительно демонстрация силы не только Тайбэю, но и Сша, которые активно пытаются подогреть ситуацию. Если Китаю не удастся решить вопрос с Тайванем мирным путем, рассчитывая на своих сторонников там, то не сомневаюсь, что при возникшей необходимости запросто решится на силовой метод, особенно учитывая провокационные действия Сша в этом регионе.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 11:15
        0
        А зачем огромному Китаю этот остров шесть-на-девять?
        Стоит ли оно того?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:17
          +2
          Там не остров как таковой нужен. Там заводы про производству микросхем и прочего.
          1. Neo-9947
            Neo-9947 Сегодня, 11:21
            0
            Ну, уважаемые, если тут вопрос не в территориях, а в собственности, которую хотят отжать, то это совсем по другому называется и общественностью совсем не поощряется.
            1. Трус
              Трус Сегодня, 11:44
              0
              Вряд-ли там заводы хотят отжать. Убрать отодвинуть ов от своих берегов. Вы представляете какой участок выпадает из контроля ов? Соответственно меняется линия воздействия.
              1. Трус
                Трус Сегодня, 11:45
                0
                Надо же, а оказывается админы поклонники американцев порезали, их общеупотребительное название.
        2. Галеон
          Галеон Сегодня, 11:32
          +3
          Цитата: Neo-9947
          А зачем огромному Китаю этот остров шесть-на-девять?
          Стоит ли оно того?

          А вы представьте, какое приращение морской экономической зоны этот остров даст? И кроме того, воссоединить нацию- мечта руководителя любой страны.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 11:41
            +1
            Скорее всего именно морская зона интересует. Плюс базу расположить.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    +3
    Ждём когда НОАК КНР шмальнёт гипер ракетой через воздушное пространство Тайваня,так повыше ,чтоб не было международного инцендента.Тогда может будет повеселее.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:19
    -1
    А почему бы руководству о.Тайвань не провести референдум, распространённая общемировая практика. Население само определяет свою принадлежность, примеров более чем достаточно...
    1. Eugen Alpine
      Eugen Alpine Сегодня, 11:36
      +1
      Если результаты референдума будут в пользу КНР его не признает марионеточное правительство Тайваня и США с вассалами. Если в пользу США то не признает КНР. Примеров более чем достаточно, что население ничерта само не определяет свою принадлежность.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:44
      0
      Хозяева не разрешат референдум. Так нельзя, обратно вступать, когда деньги хозяев вложены no