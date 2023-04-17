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Секретарь СНБО Украины: Россия не применяет в спецоперации китайское оружие, иначе мы бы давно сообщили

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Секретарь СНБО Украины: Россия не применяет в спецоперации китайское оружие, иначе мы бы давно сообщили

В настоящее время украинский режим не видит признаков использования российскими вооруженными силами для проведения специальной военной операции оружия китайского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Как отметил украинский чиновник, если бы такое оружие появилось и использовалось во время боевых действий, то Киев сразу сделал бы соответствующее заявление. В качестве примера он привел историю с беспилотными летательными аппаратами, в поставках которых Киев обвинил Иран.

Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим

- подчеркнул Данилов.

По утверждению Данилова, Россия не применяет в спецоперации китайское оружие, хотя ранее западные источники неоднократно допускали вероятность поставок вооружений из КНР в РФ. Однако Китай все же не Иран, Украина рассчитывает на сохранение определенных отношений с Пекином и не хочет провоцировать полное их расторжение.

Поэтому даже если такое вооружение и находилось бы в зоне проведения специальной военной операции, то украинский режим постарался бы, напротив, эти факты скрыть и замолчать, а не делать «соответствующие заявления», о которых говорил Данилов.

Мы бы давно уже сообщили.

К тому же, открытые обвинения в адрес Китая как раз и могли бы спровоцировать его на оказание России существенной помощи, чего опасаются и на Украине, и на Западе. Так что киевский режим вынужден соблюдать определенные правила, говоря о Китае и его возможной помощи России.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:47
    +6
    Это после кидалова Китая с Мотор Сич шароварные хотят сохранить отношения с Китаем??
    Это после визита их делегации на Тайвань???? Думают что Китай все забудет??

    Ну.... Пусть надеются.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:54
      +1
      Зачем вообще Украина нужна Китаю?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:59
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Нафига вообще Украина нужна Китаю?

        Ну, не скажите. Помнится они хотели купить аэропорт в г. Узин, но с условием, что приедут тысячи 2-3 китайцев его обслуживать. Тогда отказалась Украина. Но намек есть. Если не "Мотор-Сич", то просто территория, куда можно своих (возможно, не очень законопослушных) переселить.
        Что касается заявления этого "пана", что они не заметили китайского оружия.... "видишь суслика? - Нет!- А он есть"
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:08
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Зачем вообще Украина нужна Китаю?


        Ресурсы.... доступ к портовой инфраструктуре (Одесса), транзит товаров в Европу.

        + покупка зерна/чернозёма/металлов , подсолнечного масла, кукурузы, руд и т.д. да и контроль над такой крупной страной в Европе. лишним не будет...т.к. китайцы играют в долгосрок, и свои планы на Украину/Европу они имеют.

        Другое дело, что сейчас Украина полностью под Американским влиянием и получить над ней контроль проблематично, но всё может изменится.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 11:16
          0
          Откуда в/на возьмутся зерно, подсолнечник? Что посевная в полном разгаре, бабы с дитями как в домашинную эпоху вручную поля вспахивают и засевают? В шахтах руду кто добывает? В Мариуполе не покладая рук плавят у куют металл на благо окраины?
          1. Aleksandr21
            Aleksandr21 Сегодня, 11:47
            0
            Цитата: KCA
            Откуда в/на возьмутся зерно, подсолнечник?...


            Я говорю, про ту продукцию, что Украина экспортирует...в том числе в КНР. А по зерну, Украина в данный момент неплохо на нём зарабатывает... по остальным позициям не в курсе, но возможно не всё так критично, раз экспорт зерна ещё живой.

            + интерес КНР в экспорте зерна Украиной, очень большой, они даже в 9 пункт его включили:

            9. Гарантировать вывоз зерна. Все стороны должны сбалансированно, комплексно и эффективно выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Турцией, Украиной и Организацией Объединенных Наций, и поддерживать важную роль Организации Объединенных Наций в этом отношении. Инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 11:57
              0
              Так продают зерно из закромов, а вот на новый урожай рассчитывать не могут, всё распродадут и здравствуй, новый голодомор
    2. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 11:49
      0
      Поэтому даже если такое вооружение и находилось бы в зоне проведения специальной военной операции, то украинский режим постарался бы, напротив, эти факты скрыть и замолчать, а не делать «соответствующие заявления», о которых говорил Данилов.


      Почему в России так надеются на Китай??? Всё пытаются выставить в таком свете, как будто Китай союзник и что то там поставит.

      Китай вон даже гражданские дроны запретил поставлять в Россию, как и в Украину.
      А наивные люди всё надеются на чудо.
      Китай не признал Крым Российским, не признал ЛДНР, а в мирном плане представленным Китаем первым пунктом идёт суверенитет и териториальная целостность.

      Зачем Китаю это? Что он с этого поимеет? Только проблемы с западом, которые Китаю не нужны
      .
      Быть может, за грехи мои,
      Мой ангел, я любви не стою!
      Все может выразить так чудно!
      Я сам обманываться рад!

      А. С. Пушкин.
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:56
    0
    а они думают что на всем вооружение произведенном в Китае и вдруг поставленному РФ будет клеймо made in china????
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: Daishi
      клеймо made in china????

      Ну не на каждом же осколке гранаты ! feel
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:33
      -1
      Цитата: Daishi
      а они думают что на всем вооружение произведенном в Китае и вдруг поставленному РФ будет клеймо made in china????

      Охренеть, не встать... Даже в Афгане китайское оружие барабанило.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    киевский режим вынужден соблюдать определенные правила, говоря о Китае и его возможной помощи России.
    Все правила для Киева пишутся в Вашингтоне и Лондоне. Пока эти правила заключаются в одном - умудряться, с американского голоса, грозить Китаю (интересно чем?) в случае его помощи России и при этом вроде, как не подтверждать фейки о том, что КНР поставляет российским ВС оружие. Но это только до американской команды "Фас", которая может прозвучать в необходимое для Сша время.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:06
    0
    Китаю не обязательно напрямую поставлять в РФ технику. РФ не 404.
    Достаточно сотрудничать с РФ по обычным гражданским проектам: станки, агрегаты к грузовикам, электроника и тд.. Единственно , где напрямую может быть помощь - разведданные от Разведки КНР. Спутниковая, агентурная и тд. И поставка средних и крупных БПЛА.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:22
    0
    Оружия у Нас и своего в достаточном количестве, Наше оружие более высокого качества, чем китайское. Зачастую у китайцев копии оружия РФ и США, но на китайский манер.
    Китай, как я предполагаю поставляет Нам элементную базу и простые беспилотники, если было необходимо, то и боеприпасы. Они у Нас одного калибра.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:28
    0
    Кусок фанеры ! Сидит рассуждает о том чего не понимает .
    Китай может передавать спутниковые ресурсы ,как ВСУ получает от НАТО ,те же платы для ракет,логистические и финансовые услуги .
    Не обязательно это должны быть танки
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 11:52
    0
    Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить.

    Чё то мне напомнило сценку из "Уральских пельменей", когда муж пришёл чуть раньше...