В настоящее время украинский режим не видит признаков использования российскими вооруженными силами для проведения специальной военной операции оружия китайского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Как отметил украинский чиновник, если бы такое оружие появилось и использовалось во время боевых действий, то Киев сразу сделал бы соответствующее заявление. В качестве примера он привел историю с беспилотными летательными аппаратами, в поставках которых Киев обвинил Иран.
Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим
- подчеркнул Данилов.
По утверждению Данилова, Россия не применяет в спецоперации китайское оружие, хотя ранее западные источники неоднократно допускали вероятность поставок вооружений из КНР в РФ. Однако Китай все же не Иран, Украина рассчитывает на сохранение определенных отношений с Пекином и не хочет провоцировать полное их расторжение.
Поэтому даже если такое вооружение и находилось бы в зоне проведения специальной военной операции, то украинский режим постарался бы, напротив, эти факты скрыть и замолчать, а не делать «соответствующие заявления», о которых говорил Данилов.
Мы бы давно уже сообщили.
К тому же, открытые обвинения в адрес Китая как раз и могли бы спровоцировать его на оказание России существенной помощи, чего опасаются и на Украине, и на Западе. Так что киевский режим вынужден соблюдать определенные правила, говоря о Китае и его возможной помощи России.