The Wall Street Journal: У бывшего офицера ВМС США соцсетях был «пророссийский» аккаунт

Скандал с утечкой секретных материалов Пентагона продолжается, так как выплывают все новые обстоятельства произошедшего.Как пишет американское издание The Wall Street Journal, оказывается, некоторые бывшие американские военные симпатизируют России и ведут в соцсетях «пророссийские» аккаунты. В частности, назван аккаунт Donbass Devushka, за которым стояла бывший офицер ВМС США Сара Билс (администратор аккаунта) и ряд других лиц.При чем через этот аккаунт были также распространены некоторые материалы из тех самых секретных документов Пентагона, попавших в сеть.Издание отмечает, что Билс призналась, что она и еще 14 человек ведут аккаунт Donbass Devushka в Telegram, на который подписано более 65 тысяч человек. По данным The Wall Street Journal, на данном аккаунте было опубликовано четыре файла с секретной информацией.Однако, по словам Билс, она не причастна к размещению секретных материалов в аккаунте. Нет и никаких доказательств кражи ей секретных данных во время службы, отмечает The Wall Street Journal. При этом экс-офицер ВМС США отказалась называть имена своих коллег по аккаунту.Сара Билс, которой 37 лет, до конца 2022 года проходила службу на военно-морской авиабазе на острове Уидби в штате Вашингтон.По словам американского профессора из Университета Джонса Хопкинса Томаса Рида, Москва сегодня побеждает в информационном противостоянии, так как удается выявить лишь 1% «пророссийских» аккаунтов и ботов в соцсетях.