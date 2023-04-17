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The Wall Street Journal: У бывшего офицера ВМС США соцсетях был «пророссийский» аккаунт

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The Wall Street Journal: У бывшего офицера ВМС США соцсетях был «пророссийский» аккаунт

Скандал с утечкой секретных материалов Пентагона продолжается, так как выплывают все новые обстоятельства произошедшего.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, оказывается, некоторые бывшие американские военные симпатизируют России и ведут в соцсетях «пророссийские» аккаунты. В частности, назван аккаунт Donbass Devushka, за которым стояла бывший офицер ВМС США Сара Билс (администратор аккаунта) и ряд других лиц.

При чем через этот аккаунт были также распространены некоторые материалы из тех самых секретных документов Пентагона, попавших в сеть.

Издание отмечает, что Билс призналась, что она и еще 14 человек ведут аккаунт Donbass Devushka в Telegram, на который подписано более 65 тысяч человек. По данным The Wall Street Journal, на данном аккаунте было опубликовано четыре файла с секретной информацией.

Однако, по словам Билс, она не причастна к размещению секретных материалов в аккаунте. Нет и никаких доказательств кражи ей секретных данных во время службы, отмечает The Wall Street Journal. При этом экс-офицер ВМС США отказалась называть имена своих коллег по аккаунту.

Сара Билс, которой 37 лет, до конца 2022 года проходила службу на военно-морской авиабазе на острове Уидби в штате Вашингтон.

По словам американского профессора из Университета Джонса Хопкинса Томаса Рида, Москва сегодня побеждает в информационном противостоянии, так как удается выявить лишь 1% «пророссийских» аккаунтов и ботов в соцсетях.
Использованы фотографии:
funart.pro
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7 комментариев
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  1. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:36
    +1
    Пророссийские мысли ещё отслеживать не пытаются?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:56
      0
      Цитата: Егор Адашев
      Пророссийские мысли ещё отслеживать не пытаются?

      Нам нужно побольше агентов-инициативников в разведсообществе США.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    +2
    Так между делом ,в Финляндии проведён опрос среди наших бывших .Большинство поддерживают наше СВО на Украине,подвергаются дискриминации и считают Финляндию не привлекательной для жизни русских.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:38
    +3
    The Wall Street Journal: У бывшего офицера ВМС США соцсетях был «пророссийский» аккаунт

    Собственные боты цру сливаются для придания правдободобности этому цирку. wassat
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:44
    0
    Антироссийскую истерику раздувают.Буря в стакане воды
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    0
    оказывается, некоторые бывшие американские военные симпатизируют России и ведут в соцсетях «пророссийские» аккаунты
    Неужели нежданчик в общественном мнении некоторой части населения вырисовывается? Бывшие американские военные симпатизируют России? Да за такое во времена маккартизма в тюрьме сгноили бы. Правда и сейчас не лучшие времена наступили в Сша: забыта демократия в истинном понимании этого слова, куда-то делись свобода слова и свобода совести... Сегодня каждый американец просто обязан брать на веру то, что ему преподносят "демократические" СМИ, обожать трансгендеров, иметь в запасе радужный флаг, "любить по черному" черных и не отсвечивать своей религиозностью и отношением к семье.
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:50
    +1
    Как-то странно 14 пользователей одного аккаунта. Это если вместо меня сейчас 14 рыл писать будет.... what