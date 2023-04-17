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Британская пресса: в Пентагоне сомневаются в готовности Тайваня оказывать сопротивление авиации КНР

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Британская пресса: в Пентагоне сомневаются в готовности Тайваня оказывать сопротивление авиации КНР

В слитых в сеть секретных документах Пентагона помимо прочего говорится об уязвимости Тайваня в воздушном пространстве.


Как сообщает британское издание The Guardian, согласно данным американской разведки, тайваньское военное командование сомневается, что их системы ПВО способны вовремя оповестить о пусках ракет, а половина тайваньских самолётов не в состоянии успешно отразить атаку.

Из анализа слитых в сеть данных американской разведки следует, что в случае атаки на Тайвань китайская армия наверняка способна оперативно достичь превосходства в воздухе и сделать это намного быстрее, чем это сделала Россия на Украине.

В опубликованных секретных документа Пентагона утверждается, что тайваньское военное командование сомневается, что имеющиеся на острове системы ПВО способны точно обнаруживать пуски ракет, к тому же лишь половина авиации Тайваня способна оказывать противодействие атакам. Власти Тайваня опасаются, что на переброску самолётов в укрытия может потребоваться около недели, что ставит их под угрозу ракетных ударов. Также сообщается, что использование китайским командованием гражданских бортов в военных целях препятствует разведке США определить предполагаемое начало вторжения на остров.

Представители тайваньского Минобороны в комментарии американскому изданию The Washington Post подчеркнули, что с уважением относятся к чужим мнениям, касающихся вопросов своей боеготовности, однако исходя из ответной реакции на недавнее проведение военных учений китайской армией, вооруженные силы Тайваня "абсолютно дееспособны, полны решительности и уверенности".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Alert5
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5 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 11:39
    +2
    Вот редиски полосатые ,так и подталкивают КНР к вторжению на Тайвань,типа ему и защититься нечем. Как Германию толкали против СССР.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:42
    0
    Не британские ученые и не только, вообще сомневаются в возможности горячей фазы и силового захвата острова.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:46
    0
    Британская пресса: в Пентагоне сомневаются в готовности Тайваня оказывать сопротивление авиации КНР

    Очень напоминает "приглашения" россии на укропию. Там тоже постоянно провоцировали россию с одной стороны, с другой стороны все западные сми писали о неспособности укропии оказать российским войскам хоть какое нибудь сопротивление, на что наши, в конце концов и купились. negative
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 12:20
      0
      ВПР РФ принимает решения по данным из западных СМИ?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    +1
    вооруженные силы Тайваня "абсолютно дееспособны, полны решительности и уверенности".
    Но британский Кац (The Guardian) предлагает сдаться. Умышленно или с какой-то задумкой пока не известно. Интересно, на сколько этой решимости и уверенности хватит Тайваню при начале реального вооруженного конфликта и "решительной" отстраненности Сша от участия в нем?