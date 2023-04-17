Британская пресса: в Пентагоне сомневаются в готовности Тайваня оказывать сопротивление авиации КНР

В слитых в сеть секретных документах Пентагона помимо прочего говорится об уязвимости Тайваня в воздушном пространстве.
Как сообщает британское издание The Guardian, согласно данным американской разведки, тайваньское военное командование сомневается, что их системы ПВО способны вовремя оповестить о пусках ракет, а половина тайваньских самолётов не в состоянии успешно отразить атаку.
Из анализа слитых в сеть данных американской разведки следует, что в случае атаки на Тайвань китайская армия наверняка способна оперативно достичь превосходства в воздухе и сделать это намного быстрее, чем это сделала Россия на Украине.
В опубликованных секретных документа Пентагона утверждается, что тайваньское военное командование сомневается, что имеющиеся на острове системы ПВО способны точно обнаруживать пуски ракет, к тому же лишь половина авиации Тайваня способна оказывать противодействие атакам. Власти Тайваня опасаются, что на переброску самолётов в укрытия может потребоваться около недели, что ставит их под угрозу ракетных ударов. Также сообщается, что использование китайским командованием гражданских бортов в военных целях препятствует разведке США определить предполагаемое начало вторжения на остров.
Представители тайваньского Минобороны в комментарии американскому изданию The Washington Post подчеркнули, что с уважением относятся к чужим мнениям, касающихся вопросов своей боеготовности, однако исходя из ответной реакции на недавнее проведение военных учений китайской армией, вооруженные силы Тайваня "абсолютно дееспособны, полны решительности и уверенности".