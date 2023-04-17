Словакия передала Киеву обещанные истребители МиГ-29

Тринадцать МиГов уже на Украине

Несмотря на обвинения России в адрес Братиславы в нарушении двусторонних договоренностей, Словакия передала Киеву обещанные ранее истребители Миг-29. Речь идет о 13 боевых машинах.Об этом сообщил на своей странице в соцсети словацкий министр обороны Ярослав Надь.- говорится в его посте.Передача самолетов началась в прошлом месяце и теперь полностью завершилась. Первые четыре истребителя прибыли своим ходом под управлением пилотов украинских ВВС. Остальные девять самолетов были доставлены на Украину наземным транспортом.Ранее глава Минобороны Словакии заявлял, что вместо отправленных Киеву самолетов будут закуплены в Соединенных Штатах 12 вертолетов AH-1Z Viper.Еще в 1997 году Москва и Братислава заключили договор о военно-техническом сотрудничестве. Помимо прочего, в нем содержатся особые условия по реэкспорту российской военной техники. Вряд ли Словакия запрашивала разрешение у России на поставку МиГ-29 Киеву, поэтому имеет место грубое нарушение международного соглашения. На данный факт в конце марта обратила внимание Братиславы Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Там заявили, что на реэкспорт МиГов Словакии требуется согласие России.По мнению бывшего главы словацкого правительства Роберта Фицо, поставка также нарушает нормы национальной конституции.Недавно партию таких же самолетов на Украину отправила Польша.