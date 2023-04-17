Военное обозрение
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Словакия передала Киеву обещанные истребители МиГ-29

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Словакия передала Киеву обещанные истребители МиГ-29

Несмотря на обвинения России в адрес Братиславы в нарушении двусторонних договоренностей, Словакия передала Киеву обещанные ранее истребители Миг-29. Речь идет о 13 боевых машинах.


Об этом сообщил на своей странице в соцсети словацкий министр обороны Ярослав Надь.

Тринадцать МиГов уже на Украине

- говорится в его посте.

Передача самолетов началась в прошлом месяце и теперь полностью завершилась. Первые четыре истребителя прибыли своим ходом под управлением пилотов украинских ВВС. Остальные девять самолетов были доставлены на Украину наземным транспортом.

Ранее глава Минобороны Словакии заявлял, что вместо отправленных Киеву самолетов будут закуплены в Соединенных Штатах 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Еще в 1997 году Москва и Братислава заключили договор о военно-техническом сотрудничестве. Помимо прочего, в нем содержатся особые условия по реэкспорту российской военной техники. Вряд ли Словакия запрашивала разрешение у России на поставку МиГ-29 Киеву, поэтому имеет место грубое нарушение международного соглашения. На данный факт в конце марта обратила внимание Братиславы Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Там заявили, что на реэкспорт МиГов Словакии требуется согласие России.


По мнению бывшего главы словацкого правительства Роберта Фицо, поставка также нарушает нормы национальной конституции.

Недавно партию таких же самолетов на Украину отправила Польша.
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20 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:43
    +2
    без модернизации, это билет в один конец.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:58
      +1
      Небратья словаки продолжают дела своих предков фашистов. А почему мы всей этой европейской шушере не предъявляем обвинения в геноциде Русского народа во время ВОВ?
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:23
      0
      Но ведь там была модернизация в 10-х. В основном по мелочи, но скажем так, равными этим Словакам можно назвать примерно столько-же МиГ-29МУ львовских (12-16 машин).

      Остальные МиГи похуже будут. Плюс Словакам могли имплантировать больше концов под обмен данными-применение западных вооружений.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +7
    А раз так, то стоит ли России придерживаться международных договоров, если "партнеры" на них наплевали.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:55
      +1
      Uprun.....стоит ли России придерживаться международных договоров, если "партнеры" на них наплевали.

      На фоне таких действий стоит продумать и пересмотреть (обнулить) все договора со странами ЕС.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:57
      +1
      Интересно , есть ли в договоре какая то статья о последствиях нарушения .
      Может подать на них в какой то международный суд , просто пусть почешутся , может и умные мысли в голову придут . Хотя вряд ли .
      Ведь без ответа такое оставить нельзя .
      Что бы и другим наука .
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:00
      +3
      Цитата: Uprun
      А раз так, то стоит ли России придерживаться международных договоров, если "партнеры" на них наплевали.

      Норм!!! Пора в Иране Искандеры размещать с ЯО, как у Батьки... а может быть и не как, а немного по-другому soldier
  3. Комментарий был удален.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:59
      0
      Дровосек_2 .....Вот так "братушки" продали врагу то, что сами же мы им и дали...

      С каких пор словаки были для нас и являлись братушками. Это те же эсесовцы-нацисты, с которыми воевали мои деды.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:48
    +4
    поставка также нарушает нормы национальной конституции


    Всё это лишний раз и показывает, если что - плевать на Западе хотели и на конституции (как оказывается даже на свои), и на международные соглашения, и на ООН...
    Какой-то правовой беспредел просто - на всё болт кладут.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:50
    +2
    Вряд ли Словакия запрашивала разрешение у России на поставку МиГ-29 Киеву, поэтому имеет место грубое нарушение международного соглашения.

    Сейчас все "международные соглашения" лежат в корзине, но если это нарушает Россия то дикий вопль. Так что надо просто не обращать внмания, а делать свое дело, сбивать всех.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    +2
    Это ещё опять не красная линия, не?
    ============================
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:02
      +1
      Цитата: Румaтa
      Это ещё опять не красная линия, не?

      Не, это так - слегка розивый laughing
  7. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 11:57
    +1
    А когда то поставляли им и при этом они клялись и говорили, что с нами и не против нас.
  8. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:59
    +1
    Цитата: Uprun
    А раз так, то стоит ли России придерживаться международных договоров, если "партнеры" на них наплевали.

    Не стоит, но Россия будет под лозунгом "мы не такие". Как же тяжело и странно быть правильным среди окружившей тебя шпаны.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    0
    словацкий министр обороны Ярослав Надь.Тринадцать МиГов уже на Украине
    Очень надеюсь на то, что все эти МиГи, танки, БМП, САУ, РСЗО и т.д. со временем зачтутся и министрам обороны и премьерам паршивой Европы. А пока посольства стран поставляющих оружие Киеву, а значит участвующих в конфликте и высылающих наших дипломатов спокойно работают в России, а некоторые успевают еще и раздавать методички т.н. оппозиции.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09
    +2
    Считаю что надо предупредить ЕС ,что договора относительно интеллектуальной собственности ,передаче имущества двойного назначения, в России не действуют.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: APASUS
      Считаю что надо предупредить ЕС ,что договора относительно интеллектуальной собственности ,передаче имущества двойного назначения, в России не действуют.

      Но Роскомнадзор продолжает гнобить сайты где можно бесплатно скачать вражеские фильмы и пиратские проги.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:10
    0
    Интересно, что по этому поводу сказал спикер ВВС Украины Игнат : " МИГ 29 против русских СУ 30, а тем более СУ 35 это все равно ,что ты в окопе с ПМ , а напротив тебя в окопах сидит пять автоматчиков"
  12. monetam
    monetam Сегодня, 12:11
    0
    Все эти поляки, словаки и прочие - направляют боевую технику тем, кто не обладает нужным количеством квалифицированных кадров. Странно, что в части ВВС эти "соседушки" не догадались сделать то, что делают в части сухопутных сил, а именно - обучать кадры. На Украине должный и безопасный процесс обучения наладить невозможно, а вот в Восточной Европе - вполне. Но, чувствую, когда эта мысль до них дойдет, то самолеты нужных типов, к счастью, уже закончатся :-)
  13. мазута
    мазута Сегодня, 12:24
    0
    Вот и авиасоставляющая для анонсированного наступления готова.Проблем это и смертей принесет немало.Видимо в день рождения их кумира стартуют для символизма,либо на 9 мая.